2025 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

Politika

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle bu konuda çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaştıracağız. Bu sayede evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin kendi topraklarına dönmesi de sağlanmış olacaktır." dedi.

Ala, TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde yaptığı konuşmada, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler ile Artvin'in Arhavi ilçesindeki heyelan ile Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

2025 yılı bütçesinin yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen ve sosyal refah artışını hedefleyen bir yaklaşımla hazırlandığını vurgulayan Ala, bütçenin, sürdürülebilir kalkınmayı ve istikrarlı bir büyümeyi hedeflediğini; eğitimi ve sağlığı, nitelikli beşeri sermayeyi, katma değerli üretimi ve teknolojik dönüşümü öncelediğini söyledi.

Ala, "Bu bütçe, istikrar, icraat ve kalkınma bütçesidir. Bu bütçe, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim, sağlık, adalet, savunma, güvenlik, tarım, sanayi, enerji, ulaştırma ve diğer tüm alanlardaki hedeflerimizi destekleyecektir. Nihai amacımız, sürdürülebilir büyüme, rekabetçi bir ekonomi ve artan refah ile adil bir gelir dağılımı sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Ala, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, planladığımız şekilde sonuçları alıyoruz. Enflasyonu öngördüğümüz takvimde tek haneli rakamlara indireceğiz." diye konuştu.

Makroekonomik göstergelerdeki olumlu gelişmelerin Türkiye'ye yönelik yatırımcı bakışını da pozitif yönde etkilediğini kaydeden Ala, "AK Parti hükümetlerine kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarı 15,1 milyar dolardı. AK Parti döneminde bu rakam 269,3 milyar dolara yükseldi. Uyguladığımız politikalar sonuçlarını vermektedir. Elbette dünya konjektöründe yaşanan gelişmelere bağlı olarak içeride de bazı problemler yaşadık. Onu giderecek olan da bu kadrolardır." şeklinde konuştu.

-? ?Suriye'deki gelişmeler

Dünyanın, küresel terör, düzensiz göç, artan eşitsizlik, çevresel tahribat ve siber tehdit gibi sorunlarla birlikte ciddi bir belirsizlik ve öngörülemezlikle karşı karşıya olduğunu belirten Ala, bölgesel çatışmaların önemli bir kısmının Türkiye'nin etrafında cereyan ettiğini vurguladı.

Suriye'de 2011 yılında başlayan ve büyük bir yıkıma yol açan dönemin ardından yeni bir sürecin başladığına dikkati çeken Ala, şöyle devam etti:

"İçinde bulunduğumuz dönem esasen ülkemizin Suriye özelinde takip ettiği politikanın ve önceliklerin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle son aylarda Sayın Cumhurbaşkanımızın Suriye'de yaklaşan süreci öngörerek başlattığı inisiyatiflerin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Başından bu yana Suriye'ye yönelik yürüttüğümüz politikamızın ana unsurlarını, terörün Suriye topraklarından temizlenmesi, ülkenin birlik ve toprak bütünlüğünün korunması suretiyle siyasi süreçte ilerleme kaydedilmesi ve Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde ülkelerine dönmesi oluşturmuştur."

Suriye halkının önünde yeni bir gelecek imkanı bulunduğunu dile getiren Efkan Ala, "Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin yaralarının sarılması, birliğinin, bütünlüğünün ve güvenliğinin sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa sorumluluk üstlenmeye hazırdır. Bu amaca yönelik hem yerel hem de bölgesel ve uluslararası düzlemde temaslarımızı ilk andan itibaren sürdürüyoruz. Bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle bu konuda çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaştıracağız. Bu sayede evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin kendi topraklarına dönmesi de sağlanmış olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ala, Filistin'de benzeri görülmemiş zulümlerin işlendiğini, İsrail'deki Netanyahu hükümetinin bir yılı aşkın süredir devlet terörü uyguladığını belirterek, Türkiye olarak Orta Doğu'daki bütün gelişmeleri ciddiyetle takip ettiklerini, bölgenin istikrar kazanması için gerekli her türlü adımı attıklarını söyledi.

AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirilen yatırım ve projeleri anlatan Ala, savunma sanayinde devrim niteliğinde başarılara imza attıklarını, uydu filosunu 9'a çıkardıklarını, Türkiye'nin ilk nükleer santralini inşa ettiklerini, Karadeniz'de doğal gazı, Gabar'da da petrolü çıkardıklarını, dünya çapında projeler olan Marmara'yı, Avrasya Tünelini, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi ve Çanakkale köprülerini yaptıklarını söyledi.

Ala, "Biz ayrıştırmadık birleştirdik. Atatürk Kültür Merkezini de yeniden inşa ettik, Taksim'e camiyi de biz yaptık, Ayasofya'yı da biz açtık. Bunları yapan hareketin lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kadrosu AK Parti, arkasındaki güç de aziz milletimizdir." dedi.

"Türkiye'nin geleceğini prangalardan kurtaralım"

Yeni anayasa konusunda partilere çağrı yapan Ala, "Gelin 12 Eylül darbe anayasasının oluşturduğu sıkıntılı atmosferden ülkeyi kurtaralım; yeni, sivil bir anayasa yapalım, Türkiye'nin geleceğini prangalardan kurtaralım, demokrasimizi güçlendirelim, gençlerimizin önünü açalım, fırsatlarını çoğaltalım." dedi.

AK Parti belediyeciliğinin, Recep Tayyip Erdoğan ile başlayan bir marka olduğunu, bu nedenle belediye hizmetlerinin gerektiği şekilde yürütülmesini arzu ettiklerini söyleyen Ala, "AK Parti belediyeciliği kimseden bir şey öğrenecek değil. Defalarca seçimlerde de bunu başarmıştır. Sonunda bir ikaz verdi ama bilin ki onları toparlıyoruz. Birçok araştırmaya bakıyoruz, AK Parti yine birinci parti olarak artık sahalarda." diye konuştu.

Belediyelerin deprem ve kentsel dönüşümle ilgili bir şeyler yapmasını istediklerini vurgulayan Ala, "Biz de destek oluruz. Millete bu acıları yaşatmamalıyız. SGK borçlarınızı ödemiyorsunuz, eser belediyeciliği yerine konser belediyeciliği yapıyor, 94 milyonu konsere harcıyorsunuz. Bizim itirazımız bunadır. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesi, birçok bakanlığımızdan daha fazla. Size tavsiyemiz bunlar işlerini yapsın ve kaynakları doğru kullansınlar." şeklinde konuştu.

"Bizim kreşlerle bir derdimiz yok" diyen Ala, belediyelere anaokulu açma yetkisi getirdiklerini ancak CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak bu yetkiyi iptal ettirdiğini belirtti.

Efkan Ala, Cumhur İttifakı olarak bütün kesimlerinin refahını artıracak, enflasyonu düşürecek, istihdamı, üretimi ve ihracatı artıracak ekonomi programı uyguladıklarını ifade ederek, "Gelin, eğer alternatif politikanız yoksa bu programa destek verin ve millette güveni de artıralım, Türkiye'yi hedeflerine daha hızlı taşıyalım." dedi.

Muhalefetin "Anayasa uygulanmıyor" eleştirisi yaptığını aktaran Ala, "Zaten kendi uygulamasını bile garanti altına alamayan bir anayasa, değişiklik ihtiyacını bağırıyor demektir. Geçtiğimiz seçimde CHP altılı bir masa kurdu. Masanın birinci ve en önemli gündemi anayasa değişikliğiydi. Biz de kurulduğumuz günden beri anayasa değişikliğini söylüyoruz, fırsat buldukça anayasa değişikliğini referanduma götürüyoruz, her seferinde de milletin onayını alıyoruz. Mesele şudur; siz 1982 darbe anayasasından memnun musunuz, değil misiniz? Bunu değiştirelim diyor musunuz, demiyor musunuz? Takdir de sizindir." değerlendirmesinde bulundu.