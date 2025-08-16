56 Belediye Başkanı AK Parti\'ye Geçti: Yerel Seçim Haritası Değişti

Türk siyasetinde hareketli günler yaşanırken AK Parti, yeni katılımlarla gücünü artırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 24. kuruluş yıl dönümünü kutlayan parti, yeni yaşında adeta gövde gösterisi yaptı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu farklı il ve partilerden 9 belediye başkanı, AK Parti saflarına katıldı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra, aralarında CHP, DEM Parti, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve bağımsız isimlerin bulunduğu 56 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bu sayının 24'ü Yeniden Refah, 14'ü bağımsız, 7'si CHP, 7'si İYİ Parti, 1'i Saadet Partisi, 1'i DEM Parti ve 1'i DEVA Partisi'nden oluşuyor.
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre katılımlar Türkiye'nin yedi bölgesine yayıldı. Konya, Aydın, Ordu, Samsun, Gaziantep, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Yalova, Çanakkale, Isparta, Aksaray, Kastamonu, Batman, Elazığ, Kütahya, Çankırı, Şırnak, Adıyaman, Erzincan, Muş, Ağrı, Bingöl, Kırşehir, Sivas ve Uşak'tan çok sayıda belediye başkanı AK Parti'ye geçti.
