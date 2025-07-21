AB'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika
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Politika

AB'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı

AB\'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı
21.07.2025 19:55
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AB Komisyonu ve 25 ülke, Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil kayıpların durdurulması çağrısında bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ve 25 ülkenin dışişleri bakanlarının imzaladığı ortak bildiride, " Gazze'deki savaş derhal sona ermeli. Gazze'de sivillerin çektiği acı, benzeri görülmemiş bir derinliğe ulaşmıştır" denildi.

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırıları ve açlığı kullanarak masum sivilleri sistematik şekilde ölüme sürüklemeye devam ediyor. Batılı ülkeler, durumu eleştiren ortak bir bildiri yayımladı. AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib ve 25 ülkenin dışişleri bakanları tarafından imzalanan bildiride, "Sade ama acil bir mesajla bir araya geldik; Gazze'deki savaş derhal sona ermeli. Gazze'de sivillerin çektiği acı, benzeri görülmemiş bir derinliğe ulaşmıştır" denildi.

İsrail hükümetinin yardım dağıtımı modelinin tehlikeli olduğu, istikrarsızlığı beslediği ve Gazzelilerin insanlık onurunu çiğnediği ifade edilen bildiride, "Yardımın damla damla verilmesi ve aralarında çocukların da bulunduğu gıda ile su gibi en temel ihtiyaçlara ulaşmaya çalışan sivillerin insanlık dışı bir şekilde öldürülmesini kınıyoruz. 800'den fazla Filistinlinin yardım almaya çalışırken öldürülmüş olması dehşet vericidir. İsrail hükümetinin sivil halkı temel insani yardımdan mahrum bırakması kabul edilemez. İsrail, uluslararası insancıl hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine uymalıdır" denildi.

"İsrail hükümetine kısıtlamaları derhal kaldırma çağrısında bulunuyoruz"

"İsrail hükümetine yardım akışına yönelik kısıtlamaları derhal kaldırma ve Birleşmiş Milletler (BM) ile insani yardım kuruluşlarına hayat kurtarma faaliyetlerini güvenli ve etkili bir şekilde yapma imkanı verme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerinin kullanıldığı bildiride, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin de güvenliğine de değinilerek, esirlerin derhal ve koşulsuz olarak özgürlüklerine kavuşturulması çağrısı yapıldı. Esirlerin salıverilmesi ve ailelerin çektikleri acının sonra ermesi için en büyük umudun müzakerelerle ulaşılacak bir ateşkes olduğu vurgulandı.

"Kalıcı şekilde zorla yerinden etme, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir"

Bildiride ayrıca her iki tarafa da sivilleri koruma ve uluslararası insani hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerine saygı gösterme çağrısında bulunuldu. İsrail'in Gazze'nin güneyinde yüz binlerce Filistinliyi barındıracak bir "insani yardım şehri" kurma fikrinin de reddedildiği bildiride, "Bunlar kabul edilemez. Kalıcı şekilde zorla yerinden etme, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlalidir. İşgal altındaki Filistin topraklarında demografik ya da coğrafi değişime yönelik her türlü adımı kesin surette reddediyoruz" denildi.

İsrail'in uluslararası baskılar nedeniyle ertelediği fakat tekrar gündeme taşınan "E1" yerleşim planına da değinilen açıklamada, "İsrail'in sivil idaresi tarafından açıklanan E1 yerleşim planı, uygulanması halinde Filistin devletini ikiye bölecek ve bu durum uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına gelecektir. Bu, aynı zamanda iki devletli çözümün temellerini de ciddi bir şekilde zayıflatacaktır. Diğer yandan Doğu Kudüs dahil, Batı Şeria'daki yerleşim inşaatları hız kazanmış, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti artmıştır. Bu sona ermelidir" denildi.

Bildiride, "Daha fazla kan dökülmesi, hiçbir amaca hizmet etmez. ABD, Katar ve Mısır'ın çabalarını tam olarak destekliyoruz. Acil bir ateşkes ile İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve barışa giden siyasi yolu desteklemek için yeni adımlar atmaya hazırız" denildi.

Ortak bildiriyi imzalayan isimler arasında AB Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'in yanı sıra Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya ve Yeni Zelanda Dışişleri Bakanları yer aldı. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA

Avrupa Birliği, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika AB'den Gazze İçin Acil Ateşkes Çağrısı - Son Dakika

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