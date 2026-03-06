ABD'den İran'a Askeri Saldırılar Hız Kazandı - Son Dakika
ABD'den İran'a Askeri Saldırılar Hız Kazandı

ABD\'den İran\'a Askeri Saldırılar Hız Kazandı
06.03.2026 23:07
Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin İran'a yönelik askeri hedeflerine 4-6 hafta içinde ulaşacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında belirledikleri askeri hedeflere 4 ila 6 hafta içinde ulaşılmasının beklendiğini açıkladı.

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'a yönelik devam eden askeri saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Leavitt, "ABD Başkanı Donald Trump'ın da açıkladığı gibi, 'Destansı Öfke Operasyonu'nun' hedeflerine yaklaşık 4 ila 6 hafta içinde ulaşılmasını bekliyoruz ve bu hedeflere ulaşma yolunda iyi bir noktadayız" dedi.

Operasyonun askeri hedeflerini detaylandıran Leavitt, İran donanmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini savunarak, "30'dan fazla İran gemisi ve teknesi batırıldı. Donanmaları artık savaş kabiliyetini büyük ölçüde kaybetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"Balistik füze saldırıları yüzde 90 azaldı"

ABD'nin bölgedeki askeri varlığına yönelik balistik füze tehdidinin de önemli ölçüde azaltıldığını söyleyen Leavitt, "ABD ordusu bu hedef doğrultusunda büyük bir başarı elde etti. Sadece 6 gün içinde İran'ın misilleme amaçlı balistik füze saldırıları yüzde 90 oranında azaldı" açıklamasını yaptı. Leavitt ayrıca operasyon kapsamında İran'ın bölgedeki vekil güçlerinin de zayıflatıldığını belirtti. Leavitt, "Son altı gün içinde Hizbullah ve Husilerden neredeyse hiç direniş görmedik. Bu unsurların Amerikalıların ölümünden sorumlu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer silah elde etmesine izin verilmeyecek"

Leavitt, ABD yönetiminin temel hedeflerinden birinin İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmek olduğunu tekrarladı. Trump'ın bu konuda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Trump, İran'ın ABD için oluşturduğu tehdidin tamamen ortadan kaldırılmasını istiyor" ifadelerini kullandı.

Leavitt ayrıca, İran'ın gelecekte nasıl yönetileceğine ilişkin soruya da değinerek, "Başkan, İran'ın artık 'Amerika'ya ölüm' sloganları atan ve nükleer silah elde etmeye çalışan radikal bir rejim tarafından yönetilmemesinin ABD'nin çıkarına olduğunu düşünüyor. İran'ın gelecekteki liderliğine ilişkin değerlendirmeler devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Şartsız teslimiyet kararını yalnızca Trump verir"

Leavitt, İran'ın "şartsız teslimiyetine" ilişkin bir soruya, "ABD Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı olarak Başkan Trump, İran'ın artık ABD için bir tehdit oluşturmadığına ve 'Destansı Öfke Operasyonu' hedeflerinin tamamen gerçekleştiğine karar verdiğinde, İran fiilen şartsız teslim olmuş olacaktır" cevabını verdi.

"ABD ordusu dünyanın en güçlü savaş gücü"

Rusya'nın İran'a istihbarat sağladığı iddialarına ilişkin soruyu da yanıtlayan Leavitt, bu durumun operasyonun askeri hedefleri açısından önemli bir değişikliğe neden olmadığını söyledi. Leavitt, "ABD ordusu dünyanın en güçlü ve en ölümcül savaş gücüdür. Operasyon hedeflerine ulaşma konusunda kararlıyız ve ilerleme kaydediyoruz" dedi.

"Trump'ın gündeminde savunma üretimi var"

Leavitt ayrıca Trump'ın gelecek saatlerdeki programına da değinerek, Trump'ın ADB Savunma Bakanı Pete Hegseth ile birlikte savunma sektöründen uzmanlarla bir toplantı gerçekleştireceğini açıkladı. Leavitt, toplantının ana gündeminin ABD'nin savunma üretim kapasitesini artırmak olduğunu belirtti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika

SON DAKİKA: ABD'den İran'a Askeri Saldırılar Hız Kazandı
