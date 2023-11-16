 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
ABD Kongre Polisi Gazze'de ateşkes protestosuna müdahale etti - Son Dakika

ABD Kongre Polisi Gazze'de ateşkes protestosuna müdahale etti

ABD Kongre Polisi Gazze\'de ateşkes protestosuna müdahale etti
16.11.2023 11:17

ABD Kongre Binası yakınındaki Demokratik Ulusal Komitesi önünde düzenlenen 'Gazze'de ateşkes' protestosuna Kongre Polisi müdahale etti. Polis, yasa dışı ve şiddet içeren bir gösteri olduğunu belirterek protestocuları dağıttı ve bazılarını gözaltına aldı. Kongre üyeleri de bölgeden tahliye edildi. Müdahale anları sosyal medyada paylaşılan videolarda görüntülendi.

ABD Kongre Binası yakınında bulunan Demokratik Ulusal Komitesi önündeki " Gazze'de ateşkes" protestosuna Kongre Polisi müdahale etti.

ABD Kongre Polisi, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Demokratik Ulusal Komitesi önündeki yaklaşık 150 protestocunun "yasa dışı ve şiddet içeren" bir gösteri düzenlediklerini bildirdi.

Açıklamada, polislerin bazı göstericileri gözaltına aldığı ve tüm kongre üyelerinin de bölgeden tahliye edildiği ifade edildi.

Sosyal medyada da Kongre Polisinin komite binası önünde "Hemen şimdi ateşkes" ve "Yaşasın Gazze" sloganları atan protestoculara müdahale ettiği görüntüler yer alıyor.

Videoda, siyah tişört giymiş protestocuların, İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenleri temsilen mum götürdüğü görülüyor.

Gazze'ye destek protestosuna aynı zamanda siyonizm karşıtı tutumlarıyla tanınan "Jewish Voice for Peace" ve "IfNotNow" adlı sivil toplum kuruluşlarının da katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Gazze, Gözaltı, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika ABD Kongre Polisi Gazze'de ateşkes protestosuna müdahale etti - Son Dakika


Son Dakika
12:58 Hamile kadını canavar sanıp öldürdü
12:54 Aynı gece 2 gala! Taraf seçmek zor değil ama bir de gelen yorumlara bakın
12:51 İzmir'de raydan çıkan metro duvara çarptı! Çok sayıda ekip olay yerinde
12:35 Genç kadının acı sonu! Ölüm, manzaranın tadını çıkarırken yakaladı
12:13 Ankara Milletvekili Adnan Beker, İYİ Parti'den istifa etti
11:55 İlkay Gündoğan, Mesut Özil'e benzettiği Arda Güler'in tek eksiğini söyledi
11:48 İstanbul'da elektrik kesintisi! 22 ilçe karanlığa gömülecek
11:31 Dilan Polat'ın 4 yıl önce çektiği fotoğraf olay oldu! Karede yer alan herkes güzellik merkezi açıp zengin oldu
11:27 Kılıçdaroğlu'nun yeni mekanı! 6'lı masadan ortaklarına komşu oldu
11:30 Dink ailesinin avukatı: Tahliyenin daha evvel olacağını aile de biliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2023 13:24:31. #1.12#
SON DAKİKA: ABD Kongre Polisi Gazze'de ateşkes protestosuna müdahale etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement