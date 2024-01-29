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Biden, ABD'yi iç savaşın eşiğine getiren göçmen krizinde başkaldıran eyaletlere şartını sundu - Son Dakika
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Biden, ABD'yi iç savaşın eşiğine getiren göçmen krizinde başkaldıran eyaletlere şartını sundu

ABD'de Teksas Valisi Greg Abbott'un Meksika sınırında göçmenlerin geçişini engellemek için jiletli tel çekmesiyle başlayan kriz tırmanıyor. 25 eyaletin destek verdiği Abbott, göçmen akınlarını durduramadığı gerekçesiyle Biden yönetimine tepki göstermişti. Biden ise Ukrayna'ya askeri yardım paketinin Kongre'den geçmesi halinde sınır güvenliği tasarısının onaylanacağını ve Meksika sınırını hemen kapatacağını söyledi. Cumhuriyetçiler ise Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kalemine karşı çıkıyor.

29.01.2024 - 00:04,  Güncelleme: 00:28
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ABD Başkanı Joe Biden, Kongre'de, Ukrayna'ya askeri yardım paketini de içeren sınır güvenliği tasarısının geçmesi halinde ABD-Meksika sınırını kapatma konusunda kararlı olduğunu söyledi. Ülkede gerilime neden olan Meksika üzerinden ABD'ye gelen göçmenler konusunda konuşan Biden, "Eğer bu tasarı bugün yasalaşsaydı, sınırı hemen kapatır ve hızla düzeltirdim." ifadelerini kullandı. Öte yandan Kongre'ye sunulacak tasarıdaki Ukrayna'ya askeri yardım kalemine ise Cumhuriyetçi senatörlerin karşı çıktığı biliniyor.

ABD Başkanı Biden, Güney Carolina'daki seçim kampanyasında, ülkedeki ana gündem maddelerinden biri olan sınır güvenliği sorununa ilişkin konuştu. Geçtiğimiz gün Teksas Valisi Greg Abbott'un Meksika sınırına ulusal muhafızları yerleştirmesi ve sınıra jiletli tel koymasıyla başlayan süreçte Cumhuriyetçi 25 eyalet Abbott'a destek verip bildiri yayınlamıştı. ABD yönetimine tepki gösteren Abbott, sınırdan geçen Meksikalı göçmenlerin sayısından yakınarak merkezi hükümete çözüm çağrısı yapmıştı.

ABD'yi karıştıran göçmen krizinde Biden, kendisine karşı ayaklanan eyaletlere şartını sundu

"SINIRI HEMEN KAPATIRIM"

Biden ise bugün yaptığı açıklamada, hükümetin Kongre'ye önerdiği sınır güvenliği tasarısının onaylanması halinde ABD-Meksika sınırını hemen kapatacağını belirtti. Biden konuşmasında, "İki partili bir yasa tasarısı Amerika için iyi olacak. Bozulan göçmenlik sistemimizi düzeltmeye yardımcı olmak ve burada olmayı hak edenlere hızlı erişim sağlamak için Kongre'nin bunu geçirmesi gerekiyor." dedi. Biden, tasarının başkan olarak kendisine, tekrar kontrol altına alınana kadar sınırı kapatma konusunda acil durum yetkisi vereceğini dile getirerek, "Eğer bu tasarı bugün yasalaşsaydı, sınırı hemen kapatır ve hızla düzeltirdim." diye konuştu.

ABD'yi karıştıran göçmen krizinde Biden, kendisine karşı ayaklanan eyaletlere şartını sundu

YETKİ İÇİN SINIRDAN GEÇEN DÜZENSİZ GÖÇMEN SAYISININ GÜNLÜK 5 BİNİ GEÇMESİ LAZIM

Biden hükümetinin Kongre'ye sunduğu tasarı, sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının günlük 5 bini geçmesi halinde Başkan'a sınırı kapatma yetkisi veriyor. Tasarı, 14 milyar doları sınırda güvenliği sağlayacak yeni devriye kuvvetleri oluşturulması, düzensiz göçmenlerin işlemlerini hızlandıracak personel ve ekipman alımını içeren 110 milyar dolarlık acil yardım paketinin de onaylanmasını gerektiriyor.

ABD'yi karıştıran göçmen krizinde Biden, kendisine karşı ayaklanan eyaletlere şartını sundu

CUMHURİYETÇİLER UKRAYNA'YA YAPILACAK ASKERİ YARDIMA KARŞI ÇIKIYOR

Biden'ı sınırları korumamakla eleştiren Cumhuriyetçiler, özellikle söz konusu paketin içinde Ukrayna'ya yapılacak askeri yardım kalemine karşı çıkıyor. Öte yandan, ABD Sınır Devriyesi yetkilileri, kasım ayına göre yüzde 31 artışla geçen ay sınırdan geçen yaklaşık 250 bine yakın düzensiz göçmeni gözaltına aldıklarını, bazı günler sınırdan geçen düzensiz göçmen sayısının 10 bini aştığını açıkladı. Aralıkta yakalanan düzensiz göçmenler içinde 56 binle Meksikalıların çoğunlukta olduğu, bunu 47 bine yakın kişiyle Venezuelalı göçmenlerin izlediği bilgisi verildi.

ABD'yi karıştıran göçmen krizinde Biden, kendisine karşı ayaklanan eyaletlere şartını sundu
Teksas Valisi Gregg Abbott

DİKENLİ TEL KRİZİ SÜRÜYOR

Diğer yandan, Biden hükümeti ile Cumhuriyetçi Teksas Valisi Gregg Abbott arasındaki "dikenli tel krizi" de devam ediyor. ABD Yüksek Mahkemesinin Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca Teksas tarafından çekilen dikenli tellerin kaldırılması kararının ardından Teksas Valisi Abbot ile Başkan Joe Biden arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı. Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bir bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Biden, ABD\'yi iç savaşın eşiğine getiren göçmen krizinde başkaldıran eyaletlere şartını sundu
Kaynak: AA
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Politika
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