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Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına CHP'den cevap: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz - Son Dakika

Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına CHP'den cevap: Derhal elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz

03.01.2022 15:28

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugün kaleme aldığı yazıda, Kılıçdaroğlu'nun MEB ziyareti sırasında kapıya zincir takılması talebinin CHP liderinin korumasından geldiğini öne sürmüştü. Söz konusu iddiaya CHP'den cevap gelirken, yapılan yazılı açıklamada "Uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür. Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir. Sn. Selvi'yi elindeki belgeleri açıklamaya davet ediyoruz" yanıtı geldi.

CHP'den Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin, KPSS'deki sözlü mülakatlar hakkında randevu alamadığını söyleyerek Milli Eğitim Bakanlığı'na giden Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumasının kapıya zincir takılmasını talep ettiği iddiasına yanıt geldi.

"HAYATA GEÇİRİLEN UYGULAMALAR, KENDİLERİNİN DAHİ SAVUNAMAYACAĞI BİR NOKTAYA GELDİ"

Söz konusu iddia için, "Uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür" denilen açıklamada, "Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir" ifadeleri kullanıldı; Selvi, elinde olduğunu ileri sürdüğü belgeleri açıklamaya davet edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi İletişim Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Abdülkadir Selvi, 03 Ocak 2022 tarihli köşe yazısında, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yaptığı açıklamaya ilişkin bazı hayal ürünü iddialarda bulunmuştur. Öncelikle Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer'den, 29 Aralık 2021 günü saat 10.51'de randevu talebinde bulunulmuş, aynı gün saat 23.00'e kadar hiçbir geri dönüş yapılmaması üzerine, 30 Aralık 2021 günü saat 13.00'te basın açıklaması yapılmıştır. Dolayısıyla açıklama, randevu talebinden yaklaşık 27 saat sonra gerçekleştirilmiştir.

CHP'den Abdulkadir Selvi'nin MEB iddiasına yanıt: Uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi.

"SN. SELVİ'Yİ ELİNDEKİ BELGEYİ MİLLETİMİZLE PAYLAŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Ayrıca, söz konusu köşe yazısında yer alan, Milli Eğitim Bakanlığı kapısına zincir ve kilit takılması talimatının, Sayın Genel Başkanımızın koruma polisi tarafından verildiği iddiası da tahmin edileceği gibi, uzun süre önce dalınan hülyanın ürünüdür. Görülmektedir ki, hayata geçirilen akla ziyan uygulamalar, kendilerinin dahi savunamayacağı bir noktaya gelmiştir. 'Elimde belge olmadan konuşmam' diyen Sn. Selvi'yi, bu belgeyi derhal milletimizle paylaşmaya davet ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Sayın Selvi; biliyoruz ki açıklasan da inanmayacaklar montaj diyecekler, kürtaj diyecekler neticede kabul etmeyecekler ama acaba yüzleri kızarır mı diye düşünüyorum lakin ona da kanaat getiremiyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Cumhuriyet Halk Partisi, milli eğitim bakanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Hürriyet Gazetesi, Politika, Güncel, Son Dakika

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