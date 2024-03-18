Adalet Bakanı Tunç: "Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan olumsuz etkilerden sıyrılarak, halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz"
BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde iftar programına katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan o olumsuz etkilerden çok çabuk sıyrılacağız ve halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz" dedi.
Seçim çalışmaları çerçevesinde Bartın'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus ilçesine bağlı Ulukaya köyünde 2004-2019 yılları arasında üç dönem muhtarlık yapan ve rahatsızlığı sonucu 70 yaşında hayatını kaybeden Sadık Özkan'ın cenaze törenine katıldı. Bakan Tunç, cenaze töreninin ardından Amasra ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı'nın Amasra Spor Salonu'nda düzenlediği iftar programına katıldı. Programda konuşan Tunç, AK Parti iktidarları döneminde ülkenin fiziki kalkınması sağlanırken diğer taraftan da demokrasi mücadelesi verdiklerini kaydetti. Türkiye'nin gelişimini, kalkınmasını, terörle mücadelede başarılı olmasını istemeyenlerin boş durmadıklarını söyleyen Tunç, "Partimizi kapatmaya bile kalktılar. 367 krizleri, e-muhtıralar, Gezi olayları, 17-25 Aralık emniyet, yargı, darbe girişimi, terör olaylarının artırılması, hendek kazmalar, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasıyla karşı karşıya kaldık. Tüm bu engelleri sizin desteğinizle aşmayı başardık. Hem o engelleri aştık, hem ülkemizin kalkınmasını sağladık" dedi.
31 Mart sonrasında 4 yıllık istikrar süreci ve seçimsiz, yatırımlarla halkın refahını artırmayla geçen tartışmasız bir dönem yaşanacağını söyleyen Tunç, "Dünyada da mazlumun hakkını savunmaya devam edeceğiz. Bakın bugün yine İsrail, mübarek Ramazan'da bir ailenin üzerine bomba atıyor. 36 Filistinli maalesef katledildi, şehit edildi. Aylardır dünyanın gözü önünde insanlık dramı yaşanıyor ama buna ses çıkarabilen sadece Türkiye var, Recep Tayyip Erdoğan var. Dünyada mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Dünyada adaleti savunmaya devam edeceğiz. Dünyada hakkaniyeti savunmaya devam edeceğiz. İnşallah Türkiye'yi sizlerle beraber, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için, terörün her türlüsünden arınmış huzurlu bir geleceğe kavuşturmanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.
Yeni dönemde Türkiye'nin tüm olumsuz etkilerinden kurtularak, halkın alım gücünün artacağını belirten Tunç, "İstikrarlı kalkınma hamleleriyle Türkiye'miz enerjide bağımsız olsun, savunma sanayiinde yerli ve milli olsun diye çalıştık. Türkiye'yi IMF'ye muhtaç olmaktan kurtardık. Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan o olumsuz etkilerden çok çabuk sıyrılacağız ve halkımızın alım gücünü artırmaya devam edeceğiz" dedi.
İftar programına Bakan Tunç'un yanı sıra AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İl Başkanı Yaşar Arslan, parti il ve ilçe teşkilatı yöneticileri katıldı.
Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Tunç: 'Pandemiden, depremden ve dış gelişmelerden kaynaklanan olumsuz etkilerden sıyrılarak, halkımızın alım gücünü artırmaya devam... - Son Dakika
Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin, oyların yaklaşık yüzde 88'ini alarak 5. kez Devlet Başkanı seçildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 74,22 olarak açıklandı. Putin'in seçim zaferi, Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümüyle birlikte kutlanacak. Batılı ülkeler ise seçimleri adil ve özgür olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun değildir. İlgili makamlarca soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.
Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan olmazken Yüksel, emniyette ifade verdi. Olayın ardından Yüksel, saldırının kendilerini durduramayacağını ve hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti. Soruşturma ise devam ediyor.
Gaziantep'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Şehitkamil Belediye Başkan adayı Vahdettin Yüksel'in aracına kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda yaralanan olmazken, Yüksel ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. Yüksel, saldırıya rağmen yükselişlerinin durmayacağını ve girdikleri yoldan vazgeçmeyeceklerini belirtti. Saldırı ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. Yıldönümü Töreni'ne katılacak. Ayrıca, Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'ne de iştirak edecek. Daha sonra askerlerle iftar yemeğinde buluşacak.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye İşçi Partisi'nin Hatay adaylığını geri çektiği Gökhan Zan'dan ilk açıklama geldi. Zan, "Adaylıktan çekilmem için Lütfü Savaş adına geldiğini söyleyen, bana ve aileme zarar vermekle tehdit edip, çekilmezsem sahte kayıtlarla itibar suikastı yapacaklarını söyleyenlerin şantajına maruz kaldım. Durumu genel merkez ve genel başkanımla paylaştım. Hedefimden ve mücadelemden bir milim sapmış değilim. Yoluma ve adaylığıma daha azimli ve güçlü bir şekilde devam edeceğim" dedi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Şube ve İl Temsilciliği yönetimlerine seçilenler istifa etmeden Oda Yönetim, Denetim, Onur Kurullarına aday olamayacak. Yönetmeliğe eklenen diğer değişiklikler ise delege sayıları ve seçim süreçleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir.
İstanbul Valiliği tarafından DEM Parti organizesinde düzenlenen 'Şimdi Özgürlük Zamanı' mitingi ve 'Nevruz Kutlaması' etkinliğine ilişkin açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında 75 kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken, 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir' ifadelerine yer verildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?