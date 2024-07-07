Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Politika

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, bu yıldan itibaren eylül sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavının ilk kez yapılacağını ve hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçildiğini belirtti. Tunç, genç hukukçuların tecrübeli hakim ve savcılarla birlikte yetişerek daha başarılı olacaklarını ifade etti.

07.07.2024 13:17
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ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, "Bu yıldan itibaren eylül sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavını ilk kez yapacağız. Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Onun sınavını da yaptık. 1000 hakim ve savcı yardımcımız bu sene itibarıyla görevlerine başlayacaklar. Artık 2 yıl süren hakim, savcı adaylığı yerine 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcılığı olacak. Usta-çırak ilişkisi içerisinde tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında yetişecek olan genç hukukçularımız, kürsüde daha başarılı olacaklar" dedi.

Bakan Tunç, Ankara'da, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç, mezun olan öğrencilere hayırlı olsun temennisinde bulundu. Tunç, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunlarının son 4 yılda hakim ve savcılık sınavlarında ilk üçte yer aldığını ifade ederek, "Bu da Hacettepe Hukuk Fakültesi'nin eğitim kalitesini gösteriyor. Bu eğitim kalitesinin giderek yükselmesinde emeği olan başta akademisyenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimizi iyi yetiştiriyorlar ve iyi hukukçular yetiştiriyorlar" dedi.

'HUKUK DEVLETİNİ GÜÇLENDİRDİK'

Ardından son 22 yılda yargıda ve hukukta yapılan hizmetleri anlatan Bakan Tunç, "Anayasamızda yapmış olduğumuz önemli değişikliklerle hukuk devletini güçlendirdik. Gerçekleştirilen reformlarla hak arama özgürlüğünü genişlettik. Mevzuatı büyük ölçüde çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Yargı teşkilatımızın fiziki imkanlarını arttırdık, teknolojik imkanlarını artırdık. Ben de sizler gibi 29 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olduğum yıllarda çok daha karamsar bir tablo vardı. Adliyeler, kiralık dairelerde, köhne binalarda; merdiven altlarında yapılan duruşmalar, avukatlar perişan. O sıkıntılı günlerden bugünlere geldik. Genç hukukçularımıza şu tavsiyelerde bulunuyorum; ilk yıllar biraz zorlukla geçer, sabretmeniz gerekecek, güçlü olmanız gerekecek, dirayetli olmanız gerekecek. İlk yıllardan sonra her şey çok daha kolay olacak inşallah. Hiç şüpheniz olmasın. İlk yıllardaki direncinizi kırmadığınız zaman, sonraki yıllarda başarınız giderek artacaktır. İster hakim olun, ister savcı, ister avukat, isterse hukuk meslekleri dışında diğer meslekler ve iletişim fakültesinden mezun olan kardeşlerimiz; ilk yılların güçlüklerinden yılmayın, sabredin ve mücadele edin. O mücadelenin sonunda da başarılı olacak olan sizlersiniz" diye konuştu.

'HAKİM, SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNE GEÇTİK'

Hukuk fakültelerinden mezun olan savcı, hakim, avukat adaylarının bundan sonra artık hukuk mesleklerine giriş sınavıyla karşı karşıya kalacaklarını dile getiren Tunç, "Daha nitelikli hukukçuların yetişmesi için mücadele ediyoruz. Hukuk fakültesi dekanımızın da ifade ettiği gibi hukuk fakültesi sayımız hayli fazla. Kontenjanlarımız biraz yüksek, 190 binden 120 bine kadar yükselttik başarı çıtasını. Bunu daha da yükseltmenin gayreti içerisindeyiz. Başarılı gençlerimiz hukuk fakültesini kazansınlar. O zorlu mücadelenin ardından iyi bir eğitim alsınlar ve sonrasında da bir süzgeçten geçirerek hukuk mesleklerine adım atsınlar istiyoruz. ve bu yıldan itibaren eylül sonunda hukuk mesleklerine giriş sınavını ilk kez yapacağız. Hakim, savcı yardımcılığı sistemine geçtik. Onun sınavını da yaptık. 1000 hakim ve savcı yardımcımız bu sene itibarıyla görevlerine başlayacaklar. Artık 2 yıl süren hakim-savcı adaylığı yerine 3 yıl süren hakim ve savcı yardımcılığı olacak. Usta-çırak ilişkisi içerisinde tecrübeli hakim ve savcılarımızın yanında yetişecek olan genç hukukçularımız, kürsüde daha başarılı olacaklar" dedi.

'TÜRKİYE OLARAK HEP ADALETİN YANINDAYIZ'

Ardından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinen Bakan Tunç, "Maalesef 9 aydan bu yana Filistin'de bir katliam yaşanıyor. Soykırım yapılıyor, çocuklar katlediliyor. Okullar, ibadethaneler, mülteci kampları bombalanıyor, kadınlar katlediliyor ama maalesef dünya sessiz. Haklının sesi duyulamayabiliyor. İşte o haklının sesini duyurabilmek için Türkiye olarak hep adaletin yanındayız. Hakkaniyetin yanındayız. İnsan haklarının savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin sesini duyurmaya devam edeceğiz. Sizler de kürsüde görev yaparken haksızın şiddet çığlıkları arasında haklının sessizliğini duyabiliyorsanız; işte o zaman iyi birer hukukçu olacaksınız. Bizler sizlere güveniyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hakkında Açıklama Yaptı - Son Dakika

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