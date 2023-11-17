Deprem bölgesi için yeni adım! 750 gün sürecek dava 168 günde tamamlanacak

Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, kentteki temasları çerçevesinde ilk durağı Kilis Valiliği oldu. Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelen ve valilik şeref defterini imzalayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, daha sonrasında ise basına kapalı toplantı yaptı. Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Yılmaz Tunç, deprem bölgesine özel alınan karardan bahsetti. Bakan Tunç, idari yargılama usulü ve bilirkişilik kanunlarına eklenen maddelerle 750 gün sürecek davanın 168 günde tamamlanacağını söyledi.

"YARGI HİZMETLERİNİN BÖLGEDE AKSAMAMASI İÇİN TEDBİRLERİ ALDIK"

Deprem sonrası özellikle yargı hizmetlerinin aksamaması için deprem bölgesinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargı hizmetlerinin aksamaması için de bin 196 konteyner göndermiştik ve hızlı bir şekilde hasar gören Adalet binalarımızın onarımını gerçekleştirdik. Ağır hasarlı olan 15 adalet binamız vardı. Biz bunların hepsini yatırım programlarını alarak inşaat süreçlerini proje çalışmalarını başlattık. Bir kısmının ihalelerini gerçekleştirdik ve gecikmeksizin bu süreci de takip ediyoruz. Yine bölgede 253 adet adliye konutunun da yatırım programına alınmasını sağladık. Özellikle yargı hizmetlerinin bölgede aksamaması, yıkım kararlarından, hasar tespitlerinden doğan idari davaların tıkanmaya meydan vermemesi için gerekli tedbirleri aldık" şeklinde konuştu.

"750 GÜNDE BİTECEK DAVA 168 GÜNDE TAMAMLANACAK"

Deprem bölgesine özel bir karar aldıklarını da açıklayan Bakan Yılmaz Tunç, idari yargılama usulü ve bilirkişilik kanunlarına geçici birer madde ilavesini sağladıkların ve bunun TBMM'den geçerek yürürlüğe girdiğini belirtti. Bakan Tunç, " Gaziantep'te yargı mensuplarımızın katıldığı deprem bölge toplantısı yaptık. O toplantıda ortaya çıkan ihtiyaçlar ve görüşler doğrultusunda da yasal düzenleme gerektiren hususları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirlerine sunduk ve iki önemli konuda yasal düzenleme gerçekleşti ve geçen haftadan itibaren de yürürlüğe girdi. Hasar tespitlerinden ve yıkım kararlarından doğan idari davalarda yeni bir usul, sadece geçici madde, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilimizde görülecek olan davalarla ilgili idari yargılama usulüne geçici bir madde ilavesini sağladı meclisimiz. Buradaki değerlendirmeler sonrasında çıkan görüş doğrultusunda normal süreçte 750 günde bitecek dava bu usulle 168 gün içerisinde tamamlanmış olacak. " dedi.

"TIKANIKLIK OLMAMASI İÇİN YASAL DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK"

Tunç sözlerini şöyle sürdürdü: Dolayısıyla yargı hizmetlerinin özellikle idari davaların yıkım kararlarını geciktirmemesi, şehirlerimizin yeniden inşa sürecini gecikmemesi anlamında önemli bir düzenlemeydi. Bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Aynı düzenleme içerisinde bilirkişilikle ilgili özellikle bilirkişi raporlarının gecikmemesi yargılamanın aksamaması önemli. Bu nedenle de bölge dışından bilirkişi atanabilmesi ile ilgili olarak da yine bilirkişilik kanunumuza geçici bir madde ekleyerek özellikle mevzuat bakımından deprem bölgemizdeki devam eden davalarda bir tıkanıklığın olmaması için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirdik. Tabii bu yasal düzenlemelerin uygulamasını gerçekleştirecek olan hakim ve savcılarımızla titiz bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. ve burada şu ana kadar yargı hizmetlerinde herhangi bir aksama söz konusu değil."