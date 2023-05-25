Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a bakanlık verileceğine ilişkin iddialara yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez - Son Dakika
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Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a bakanlık verileceğine ilişkin iddialara yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez

25.05.2023 13:27

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a bakanlık verileceği iddia edildi. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan ittifak ortaklarından Ahmet Davutoğlu, "Bakanlıklar konusu 6 parti arasında konuşulmamışken sayın Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu TV, gazete ve dijital basının Ankara temsilcileri ile bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Davutoğlu, gündemi sarsan 'bakanlık' iddiasına da değindi.

"FİKİRLERİMİZ UYUŞMUYOR AMA MÜZAKERE YAPMAYACAĞIZ ANLAMINA GELMEZ"

"Türkiye en kritik seçimini gerçekleştiriyor. Siyasi katılımın yüksek olması Türkiye'nin kaderine yansıması demek. İkinci tura 3 gün kala tüm kesimlerin barışçıl bir biçimde sandığa gideceğini umuyorum" ifadelerini kullanan Davutoğlu şunları kaydetti: Özdağ ile fikirlerimizin çoğu uzlaşmıyor ancak birlikte müzakere yapmayacağımız anlamına gelmez. 2 yıl ilmek ilmek ördüğümüz ortak metnimiz var. Sığınmacılarla ilgili 2 yılda göndereceğiz dedik Özdağ 1 yıl dedi. Arada büyük bir fark yok. Özdağ'ın 'İnsan hakları hukukuna uygun göndereceğiz' demesi 'Otobüslere bindirip göndereceğiz' demesi gibi değil. Demek ki bir şeyler değişmiş.

Davutoğlu'ndan Özdağ'a bakanlık verileceği iddialarına: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez

"BENİM KILIÇDAROĞLU'NA GÜVENİM TAM"

Bakanlıklar konusu 6 parti arasında konuşulmamışken böyle bir pazarlığa sayın Kılıçdaroğlu, Özdağ ile girmez. Biz şimdiye dek oturup 'Bu bakanlık senin bu benim' diye konuşmadık. Şeffaf olmayan hiçbir şey yok Millet İttifakı'nda. Benim Kılıçdaroğlu'na güvenim tam.

Davutoğlu'ndan Özdağ'a bakanlık verileceği iddialarına: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez

"SURİYE'DE BİR BARIŞ GERÇEKLEŞİNCE GİDECEKLER"

Mülteciler konusunda her zaman insani olarak baktım. Türkiye rahat kaçak girilecek bir ortam haline getirildi. İnsan kaçakçılığı uyuşturucu kaçakçılığı... 250 dolara vatandaşlık satarsanız ülkenin anlamı kalmaz. Suriyeliler gidecek evet ama nasıl gidecek? Suriye'de bir barış gerçekleşecek öyle gidecek. İktidarın vahim hataları var."

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ dün sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda, "Söz Suriyelileri ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek" demiş, gelen tepkiler sonrası geri adıma atmıştı. Özdağ son açıklamasında, "Tabii ben bunu isterim. Partim de bunu ister. Ama bu ayın 28'inden sonra, Cumhurbaşkanı olacak Sayın Kılıçdaroğlu'nun yetkisi dahilinde, diğer paydaşlarıyla konuşacağı bir konudur" ifadelerini kullanmıştı.

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Davutoğlu'ndan Özdağ'a bakanlık verileceği iddialarına yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez Davutoğlu'ndan Özdağ'a bakanlık verileceği iddialarına yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez

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Son Dakika Politika Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a bakanlık verileceğine ilişkin iddialara yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ahmet Davutoğlu'ndan Ümit Özdağ'a bakanlık verileceğine ilişkin iddialara yanıt: Kılıçdaroğlu böyle bir pazarlığa girmez - Son Dakika
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