Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Yaşlı Destek Programı (YADES) ile hizmete ihtiyaç duyan yaşlılara yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve destekleri sunduklarını belirterek, "Bu proje kapsamında bugüne kadar 36 milyon liranın üzerinde finansman sağladık, 31 ilimizde 55 farklı proje ile 53 bin hanede 104 bin yaşlımıza ulaştık." dedi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışına katılan Yanık, merkezin yapımında emeği geçen hayırsever Uçar ailesi üyeleriyle sohbet etti.

Yanık, açılışta yaptığı konuşmada, hayırlı bir vesileyle ismini yaşattıkları Çağlanur Uçar'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyerek, "İnşallah burada kalan yaşlılarımızın dualarının Çağlanur için açık sevap kapısı olacağına inanıyorum. Diğer bağışçılarımız için de onların geçmişleri veya kendileri için de açık bir sevap kapısı olacağına inanıyorum. Allah kabul etsin. Başta Uçar ailesi olmak üzere bütün hayırseverlerimize huzurlarınızda bir kez daha çok teşekkür ediyorum." dedi.

Herkesin toplumsal meselelerde inisiyatif aldığı takdirde güven ve huzurun inşa edilebileceğini belirten Yanık, şöyle konuştu:

"Hastalık, yaşlılık, işsizlik gibi sosyal risklerin, engellilik gibi dezavantajlı durumların doğurduğu sorunlarla ilgilenmek, çözümler üretmek ve sosyal hizmetler vermek, devlet ve hükümet olarak bizim en temel görevlerimiz. Fakat dünya artık yeni çözümlere de ihtiyaç duyuyor. Devlet ile vatandaşın birlikte hareket ettiği, ortaklaşa iş yaptığı modeller daha iyi işliyor. Bazı alanlar sadece devletin değil, aynı zamanda toplumun da müdahil olması gereken görev ve sorumlulukları içeriyor."

Yanık, milletin gönüllü faaliyetlere katılması, enerjisini ve potansiyelini karşılığını beklemeden başka insanlar için sarf etmesinin önem taşıdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Çok şükür toplum olarak gönüllülük ve hayırseverlik bize uzak kavramlar değil. Kaldı ki Edirne'ye hiç değil. Edirne yaklaşık bir asır Osmanlı payitahttı olarak görev ifa etmiş, o dönemde ve sonrasında pek çok gönüllü faaliyete, vakıf faaliyetine merkezlik etmiş bir şehir. Nitekim dünyanın da ilk şifahane örneklerinden, bugün bile modern anlamdaki rehabilitasyon merkezlerinin atası burası, II. Bayezid Külliyesi. Dolayısıyla Edirne hem vakıf kültürüne hem imaret kültürüne son derece yakın şehirlerinden birisi. Bu anlamda devlet anlayışı ile toplumsal yapının birlikteliği açısından, dünyanın en zengin ve en güçlü birikimine sahip medeniyetlerinden birisiyiz. Kendimize vakıf medeniyeti dememizin bir sebebi de budur. Biz bir vakıf medeniyetinin çocuklarıyız. İnşallah bunu unutmadığımız sürece sosyal devleti geliştirmek açısından tarihten aldığımız mirası ortaya koyacak, güçlendirecek örnekleri de üretmeye devam edeceğiz."

Sosyal hizmetler açısından devlet gücünün, devlet otoritesinin ve en önemlisi devlet kapasitesinin hayati önemde olduğunu anlatan Yanık, devletin profesyonel kadrolarının hizmetlerini, gönüllülük esasına dayanan çabalarla zenginleştiren bir bakışa da ihtiyaç olduğunu, bugün hizmete açtıkları tesisin de böyle bir ortak çabanın ürünü olduğunu vurguladı

Bakan Yanık, bunun tam bir devlet-millet ve kamu kurumlarının kendi içindeki birlikteliğinin de örneği olduğunu kaydetti.

"Yaşlanma Vizyon Belgemizi kamuoyu ile paylaşacağız"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, sosyal hizmetler alanında birçok özgün hizmet modeliyle çok kapsamlı ve bütüncül bir politika geliştirmek için çalıştıklarını anlatan Yanık, şunları söyledi:

"Biliyorsunuz 2019 yılı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Yaşlılar Yılı ilan edildi. Aynı yıl içinde Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Birinci Yaşlılık Şürası'nı düzenledik. Yakın bir zamanda Yaşlanma Vizyon Belgemizi de kamuoyu ile paylaşacağız. Birçok başlıkta hizmetlerimizi çeşitlendirerek, mevcut çalışmalarımızı ise iyileştirmeye devam ediyoruz. Yaşlılarımıza yönelik verdiğimiz hizmetlerde bizim temel yaklaşımımız, büyüklerimizin aileleri ve yakınlarıyla birlikte, bulundukları çevrede, sosyal ortamda kalmaları. Bu anlamda farklı hizmet başlıklarını aynı anda vatandaşlarımıza sunuyoruz."

Yanık, bunlardan "Evde Bakım Desteği"nin önem verdikleri başlıklardan biri olduğunu ifade etti.

Evinde yalnız yaşayan veya ailesi ve akrabaları ile yaşamını sürdüren sağlıklı yaşlıların ihtiyaçlarını karşıladıklarının altını çizen Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gündüz yaşlı yaşam merkezleri modeliyle ailelerimize omuz veriyor, yaşlılarımızın gün içinde vakit geçirebileceği yaşam kompleksleri oluşturuyoruz. 2016 yılında uygulamaya başladığımız ve halen sürdürdüğümüz Yaşlı Destek Programımız (YADES) ile hizmete ihtiyaç duyan yaşlılarımıza yaşadıkları mekanlarda gerekli bakım ve destekleri sunuyoruz. Bu proje kapsamında bugüne kadar 36 milyon liranın üzerinde finansman sağladık, 31 ilimizde 55 farklı proje ile 53 bin hanede toplamda 104 bin yaşlımıza ulaştık. Psiko-sosyal destek ve kültürel hizmetler sağlamaya devam ediyoruz. Bizim temel vizyonumuz büyüklerimizin ailelerinin yanında olması ve yaşlılık dönemini ailesinin yanında geçirmesi dedik ama bunun mümkün olmadığı durumlar da var. Böyle durumlar için de elbette hazırlıklıyız. Ailesi veya yakını yanında bakımı veya ikameti mümkün olmayan büyüklerimize kurumsal yatılı yaşlı bakım hizmetlerimizle destek oluyoruz."

Bakan Yanık, ülkenin dört bir yanına yayılmış huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleriyle sosyal güvencesi olan ya da olmayan tüm yaşlılara hizmet verdiklerini dile getirdi.

Bugün kurumsal kapasite itibarıyla talep eden bütün yaşlılara huzurevi temin etme imkanı olduğuna dikkati çeken Yanık, "Zaman zaman haberlerde 'sıra bekliyoruz', 'sıraya girdi' gibi ifadeler görüyorsunuzdur. Bunun sebebini açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Bazen yaşlılarımız belirli birtakım yerleri tercih ediyorlar. Dolayısıyla oranın kapasitesi uygun olmadığında, oluncaya kadar beklemek zorunda kalıyorlar. Bunun dışında herhangi bir yer tercihinde özel tercihi yoksa huzurevi temini edecek güce, kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

"27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz"

Yanık, 2002'de bakanlıklarına bağlı huzurevi sayısı 63 iken 2022'de bu sayıyı 166'ya yükselttiklerini belirtti.

2002 yılında bakanlıklarına bağlı huzurevlerinin kapasitesi 6 bin 477 iken, bu sayının bugün 17 bin 349'a yükseldiğinin altını çizen Yanık, "Yaşlılarımıza yönelik uzun süreli kurumsal bakım hizmetlerimiz ile kamu ve özel olmak üzere toplamda 37 bin 552 kapasiteli 450 huzurevi ve yaşlı bakım merkezimizde 27 bin 174 yaşlımıza bakım hizmeti sunuyoruz." diye konuştu.

Temel yaşam şartlarının iyileştirilmesinden sosyal kültürel aktiviteler düzenlenmesine kadar toplumsal hayata aktif katılımlarına imkan veren tesislerle hizmet kalitesini artırmış olduklarını anlatan Bakan Yanık, şunları söyledi:

" Türkiye'nin dört bir yanında sosyal hizmet alanlarında çalışmalar yapacak tesislerimizi inşa ediyoruz, hatta birbiri ardına da tesislerimizin açılışını yapmaya başladık. Neredeyse gittiğimiz her ilde yeni bir tesisimizin, kuruluşumuzun açılışını yapıyoruz. Bugün de Edirne'de böyle bir açılış için sizlerle bir arada olmaktan mutluyum. Edirne'de halihazırda, sadece yaşlı bakım merkezlerimiz değil engelli vatandaşlarımıza hizmet götüren kuruluşlarımız da var. Bunlardan birisi 42 kapasiteli Uzunköprü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezimiz. Bu merkezimizde engelli vatandaşlarımızın ihtiyacı olan hizmeti sunuyoruz."

108 kapasiteli Edirne Merkez Huzurevi ve 68 kapasiteli Uzunköprü Süleybe - Şefik Öztürk Huzurevi'ni de büyüklerin istifadesine açtıklarını belirten Yanık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün törenle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesisimiz 80 kapasiteli ve sadece özel bakım yaşlılarına hizmet verecek kuruluşumuzla birlikte Edirne'deki kuruluş sayımızı 4'e yükseltmiş oluyoruz. Tesisimizde hizmet alacak büyüklerimize ve şehrimize bu tesisin bu kuruluşun hayırlı olmasını, huzurlu güzel mutlu bir yaşlılık dönemi yaşamalarını temenni ediyorum. Tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımız, kaymakamımız, valimiz, kurum temsilcilerimiz, Bakanlığımdaki mesai arkadaşlarımın hepsine, hayırseverlerimize, ilgili bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunu bir bakan olarak değil, bu memleketin bir evladı olarak söylüyorum. Gerçekten iyilik bulaşan bir şeydir. İyilik, yaptığınızda çoğalan bir şeydir. Örneklik teşkil eder. Birine bir hayır yapmak bir miras bırakmaktır, sizden sonraya bir kültür bırakmaktır."

Bakan Yanık, vakıf medeniyeti hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Vakıf medeniyeti dediğimiz şey bizim atalarımızın hiç tanımadığınız, belki bir daha hiç görmeyeceğiniz birisi için bir iyilik yapmak, onun için bir hizmette bulunmak, onun için bir ikramda bulunmak çok önemlidir ve sadece bugün değil geleceği de kuran bir şeydir. Buradan geçtikçe Çağlunur Uçar ismini okuyan çocuklar kim olduğunu merak edecek, kim olduğunu merak ettiğinde burasının bir hayırseverlik ürünü olarak hizmete geçtiğini öğrenecek ve bir iyilik yapmanın ortağı olacak. Önce zihinsel belki duygusal olarak ama sonra günün birinde bir şekilde fiziken de bu iyilik halkasının ortağı olacak. Ben buna çok yürekten inanıyorum. Bu bakımdan buradaki hayırsever vatandaşlarımızın hepsine çok teşekkür ediyorum."

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ise hayırsever vatandaşlar ve kamu kurumlarının işbirliğinde yaşlılara hizmet verecek güzel bir merkezin açıldığını ifade etti.

Doğru bir planlama ve koordinasyonla merkezin hazırlandığını belirten Kırbıyık, "Gerekli personel atamaları gerçekleşti. Binamız hazır, tefrişatımız hazır. Yüksek derecede bakıma muhtaç duyan vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacak." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da merkezin yapımında emeği geçen hayırseverlere ve kamu kurumlarına teşekkür etti.

Hayırsever Sergün Uçar da yapılan hayırlarla ebediyete göç edenlerin isimlerinin canlı tutulduğunu ve yaşatıldığını kaydetti.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi. Bakan Yanık daha sonra merkezde incelemede bulundu, yaşlılarla sohbet etti.

Programa, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.