AK Parti Grup Başkanvekili: Amacımız 1393 belediyenin tamamına yakınını kazanmaktır

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Amacımız, 31 Mart'ta 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 390'ı belde olmak üzere ülkemizdeki 1393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla kazanmaktır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olayın tam anlaşılmadan, aydınlatılmadan kamuoyunda çok sert yorumlar yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Olayın tam olarak aydınlatılmasının ardından yetkililerin gerekeni yapmasının en doğrusu olacağını ifade eden Şahin, "Bazı kaymakamlarımızın, vali yardımcılarımızın sosyal medyaya yansıyan, gerçekten devlet ciddiyetinden uzak paylaşımları bence burada yadırganması gereken konu. Elbette, birilerine sahip çıkabiliriz ancak bu sahip çıkmanın belli bir olgunlukta, belli bir anlayışta olması gerekir." diye konuştu.

Kamuoyunda, Merkez Bankası Başkanı ile ilgili de tartışmalar olduğunu anımsatan Şahin, " Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz içerisinde Türkiye'nin para politikasını belirleyen Merkez Bankası gibi kurumların yıpratılmaması gerektiğini ve bu konuda herkesin daha sağduyulu olması gerektiğini" söyledi.

Şahin, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın da sağ salim Türkiye'ye dönmesini temenni ederek, "Bu adımı önemsiyoruz, bu tür olumlu adımların hepsini destekliyoruz. Umarım, Türkiye lehine, menfaatine önemli bilimsel çalışmalara imza atılır." değerlendirmesinde bulundu.

Dervişoğlu'ndan "gambot diplomasisi" çağrısı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dursun Müsavat Dervişoğlu, şehitlik ve gazilik gibi mertebelerin devleti ve milleti ayakta tutan mukaddes değerler olduğunu kaydetti.

Dervişoğlu, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde cuma hutbesinde şehitlerimizle ilgili kısmı bilinçli olarak okumayan sözde imama gerekli uyarıları yapan Kaymakam Burak Akeller devletin ona tevdi ettiği görevin gereğini yerine getirmiştir. İYİ Parti olarak Kulp Kaymakamı Burak Akeller'in sonuna kadar yanındayız." şeklinde konuştu.

İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün Genel Kurulun gündemine alındığını hatırlatan Dervişoğlu, İsveç'in terör suçlularının iadesi sürecine ya da Türkiye'nin taleplerine yönelik attığı somut adımların son derece kısıtlı ve yetersiz olduğunu, Meclis'te görüşmeler başlamadan ilgili bakanların siyasi parti gruplarını bilgilendirmelerini istediklerini bildirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından Akdeniz'de iki ayrı parselde yaptırılan sondaj faaliyetinde başarıya ulaşıldığının duyurulduğunu aktaran Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Güney Kıbrıs'ın bir ada devleti olarak ilan ettiği bu sözde parsel Türkiye'nin deniz yetki alanı içerisinde kalmakta ve çıkarlarımızla açıktan bir ihtilafa sebep olmaktadır. Türkiye'nin hak ve hukukunun açıkça çiğnendiği bu süreçte hükümetin sessizliğinin sebebi nedir? Gelin, gambot diplomasisini, tarihin çok eski ama etkili bir yumuşak güç aracı olan bu yöntemi kullanalım. Elimizdeki sondaj gemilerinin bir kısmından Türkiye Cumhuriyeti bayraklarını indirip yerine KKTC'nin bayrağını çekelim ve bunları KKTC yönetimine devredelim. Bu sondaj gemileri Güney Kıbrıs Rum kesimi ile KKTC arasında itilaf bulunan ve TPAO'ya tahsis edilmiş alanlarda arama yapsınlar. Ayrıca ordu gücümüzle de bu gemileri koruyalım. Bu durumda İtalyanlar ve Rumlar ya bu rezervlerden feragat edecek ya da KKTC yetkili makamlarını muhatap olarak tanımak zorunda kalacaklardır."

"Kaymakamımızın milli duruşu, milletimizin takdir ve desteğini toplamıştır"

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olaya ilişkin, "Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak camilerimize gönderilen hutbede yer alan şehitlerimizle alakalı kısmı okumayan imam, neden rahatsızlık duyarak bu kısmı okumamıştır?" diye sordu.

"Şehitlerimizin aziz ruhlarının incitilmesine müsaade etmeyen kaymakamımızın milli duruşu, aziz milletimizin ve bizlerin takdir ve desteğini toplamıştır." ifadesini kullanan Bülbül, "Bizim için mesele, imam ve kaymakam arasında geçen basit bir tartışmadan ibaret değildir. Mesele, hangi sıfata ve makama sahip olursa olsun, şehitlerimize rahmet okumaktan imtina ederek hainlerin isteklerine boyun eğenlere karşı şehitlerimizi her zaman, her yerde rahmetle, minnetle anmayı bir erdem olarak görenlerle aynı safta yer almaktır." şeklindeki görüşlerini dile getirdi.

Türkiye'nin uzay alanında söz sahibi olabilmesi için yürütülen çalışmaları anlatan Bülbül, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın kısa bir süre önce uzaya gönderildiğini anımsattı. Bülbül, "Uzay teknoloji çalışmaları kapsamında büyük öneme haiz olan bu gelişme aziz milletimizi gururlandırmıştır." dedi.

"En düşük emekli maaşı 25 bin 503 lira olmalıydı"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Diyarbakır'ın Kulp Kaymakamı ve ilçede görev yapan bir cami imamı arasında yaşandığı iddia edilen olayın komedi ya da kara mizah filmlerine konu olabileceğini söyledi. Temelli, "Diyanet İşleri bu çoğulcu toplumun farklı inançlarına saygı duyan bir yerden yaklaşmak zorundadır. Toplumun beklentisi bu yöndedir. Bu beklenti karşılanmadığı sürece biz imamların dayak yemesini de duyarız, bir süre sonra bir bakarız, imamlar kaymakam dövüyor. Burada temel mesele dönüp dolaşıp Kürt sorununa geliyor, esas sıkıntımız bu." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürerek, işçinin, emeklinin, memurun, esnafın, çiftçinin, öğrencinin, çalışanın ve işsizlikle boğuşan vatandaşın artık dayanacak gücünün kalmadığını, yoksulluğun Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu savundu.

En düşük emekli maaşının açlık sınırının altında kaldığını ifade eden Köksal, "En düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi, asgari ücret tutarının altında bırakılması geçinemeyen emeklinin üzerinden silindirle geçmektir. 2001 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin 1,5 katıydı. Bugün en düşük emekli maaşı 25 bin 503 lira olmalıydı ama değil. Bugün bir lütuf gibi '10 bin liraya çıkartıyoruz' diye seviniyorsunuz. Bir de bu yılı emekli yılı ilan ettiniz, sanki emeklinin yanındaymış gibi." diye konuştu.

Köksal, en düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması, kademeli emeklilik sisteminin hayata geçirilmesi ve kamuda engelli çalışanların kotasının yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkarılmasına imkan sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması için diğer parti gruplarına çağrıda bulundu.

"Amacımız 1393 belediyenin tamamına yakınını kazanmaktır"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Türkiye bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da başarıdan başarıya koşmaya ve gökyüzü sınırlarının ötesine Türkiye Yüzyılı mührünü vurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu gerçekleştiren ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğunun başladığını ve görevine başarıyla devam ettiğini belirten Yenişehirlioğlu, "Bu yolculuk, güçlü Türkiye'nin sınır tanımayan yükselişinin tescili ve çağı yakalayan vizyonunun tasdikidir. İnsanlı ilk uzay misyonunun Fergani, Ali Kuşçu, Cezeri gibi ilim yolcularının mirasını bir adım daha öteye taşıyacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti'nin belediye başkan adaylarının açıklamayı sürdürdüğünü hatırlatan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızı mutlu etmek en büyük önceliğimiz olacak. Bu tavrımızdan hiçbir zaman da ödün vermeyeceğiz. Vatandaşlarımıza yeni bir heyecanla, yeni bir vizyonla, kimi tecrübeli, kimi yeni ama birikimli ve vizyoner isimlerle şehirlerimizi daha ileriye taşımanın sözünü veriyoruz. Hedefimiz istisnasız tüm fertleriyle önce milletimizin gönlünü kazanmak, ardından sandıkta oy almaktır. Amacımız 31 Mart'ta 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 390'ı belde olmak üzere ülkemizdeki 1393 belediyenin tamamına yakınını AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla kazanmaktır. Bu hedef doğrultusunda 'Sen, ben yok, biz varız' anlayışıyla hareket ettik, hareket ediyoruz."