AK Parti 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı başlıyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı konuşmada terörsüz Türkiye süreci ile ilgili nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve perspektifi olacağını ifade etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştireceği 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Faruk Acar, kamp hazırlıklarıyla ilgili olarak, Tanıtım ve Medya Başkanı olduktan sonra 31 kez daha öncesinde gerçekleşmiş olan bu ortak aklın platformu Kızılcahamam geleneğini 32. kez biz farklı bir dokunuşla, teknik olarak arka planı, mutfağını çok derinlemesine çalışarak yaklaşık 20 gündür devam eden bir süreçte büyük bir emek verdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın yapacağı tarihi konuşmanın arka planının kamp alanında dokunuşlarla, izlerle yansıtıldığını belirten Acar, "Etrafınızda gördüğünüz kolonlarda dahi yazan sloganlarımız aslında AK Parti'nin dillere pelesenk olmuş sözlerini ifade ediyor. Bu sözlerin de bir anlamı olduğunu aslında yarın itibariyle tüm partimizin sahipleri, üst kurulu bir şekilde neferlerine ulaşabilecek detaylarını buradaki dokunuşlarla göreceksiniz" dedi.

Kamp alanının teknik olarak da büyük bir özenle dizayn edildiğini kaydeden Acar, "Tabii ki teknik olarak arka planına dair bilgilendirme yapacaksak sizin bulunduğunuz çadırdaki alandan tutun giriş çıkışların tamamına kadar aslında bir yaklaşım ortaya kondu. Bugünkü Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin tarif edildiği bir tema belirlendi. Milletten aldığı güçle küresel bir lider olduğunu artık tüm dünyanın akredite olarak kabul ettiği bu günlerde buna atıfta bulunan bir motto ile çıkış yaptık" diye konuştu.

Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik formu üzerinden AK Parti demenin ne demek olduğunu anlattıkları bazı detayların da söz konusu olduğunu ifade eden Acar, önümüzdeki ay itibariyle AK Parti'nin 24 yaşını kutlayacağını hatırlattı.

Acar, bir belgesel film hazırladıklarını belirterek," Çok sürpriz bir şekilde uzunca bir süredir aslında AK Partili vatandaşların AK Parti'de geçmişten hatırladıkları, dillerine pelesenk olan şarkı beklentilerine karşılık tutacak bu kampa özel ve bu temayla oluşturulmuş bir şarkımız olacak. Dolayısıyla aslında yarın buraya sadece sizler için farklılık değil tüm partinin üst kurullarının, buraya davetli olan veya katılımcı olarak buraya gelmiş olanların her birinin farklı bir dokunuş olduğunu görecekleri, geçmişten ilham alarak geleceğe de bir şekilde bu geleneği taşıyabileceğimiz ama bugünkü vizyonu da ortaya koyabileceğimiz bir perspektifi, vizyonu aslında buraya yansıtmaya gayret gösterdik" değerlendirmesini yaptı.

Acar, "Tabii ki kurucular kurulu üyelerinden yani partinin başlangıcından bugüne bu partiye gönül vermiş olan ve mücadele etmiş olan kişilerden aldığımız bu ilhamın son kongrede ilk kez göreve gelmiş olanlarla bir araya gelmesi gelenek ve geleceği bir araya getiren bir yaklaşım olacak. Dolayısıyla Kızılcahamam kamplarının geleneğini bozmadan ama yenilikçi bir formatla hem Eyyüp başkanımızın henüz genel sekreterlik pozisyonuna gelmiş olmasıyla onun verdiği ilk sınav hem benim şahsen Tanıtım Medya Başkanı olarak burada verdiğimiz ilk büyük organizasyon olması hasebiyle ikimiz de vizyonlarımızı birleştirdik ve böyle bir ortamı hazırladık. Hem sizler için hem tüm katılımcılar için "Bu çerçevede aslında yarın itibariyle sizlere de süreklilik arz eden periyodik olarak paylaşımlar yapılacak buradan" dedi.

Konseptin farklılığını genel sekreterliğin çalıştığını kaydeden Acar," Burada bu kez hesap verme, hesaplaşma ve aslında nasıl daha ileriye Türkiye'deki liderimizin dünya üzerinde anlamlı hale gelmiş olan bir akreditasyonun karşılığını tutabiliriz. Bizler aynı zamanda şapkalarımızı önümüze koyacağımız ama bugüne kadar yaptıklarımızı da bundan sonrasında nasıl daha anlamlı şekilde taşıyabilirizin bir teması çalışıldı. Partiye yani aslında siyasetin üretildiği bu merkezde bakanlarımız brifingler verecekler ve arka planında da teknik olarak biz bu hazırlıkları diğer salonlarda da gerçekleştirmiş olduk. Bu çerçevede hepimizin bilgilendiği ve buradan sinerjinin, ortak aklın, istişarenin çok daha anlamlı şekilde karşılık bulacağı bir zemini tutmak için önemli bir süreci başlatmış olduk" açıklamasını yaptı.

Kamp boyunca Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in de bilgilendirmeler yapacağını bildiren Acar," Biz de arka plandan AK Parti'nin kurumsal hesaplarından içeride ne oluyor bitiyoru sürekli olarak paylaşmış olacağız. Bu süreçte hem tanıtım medya başkanlığında hem de genel sekreterliğimizde çalışan tüm başkan yardımcısı arkadaşlarımız ve ekiplerimize de ayrıca sizin vesilenizle çok teşekkür etmiş olayım" şeklinde konuştu.

Terörsüz Türkiye ile ilgili konuşan Acar, "Geçtiğimiz hafta itibariyle de izlerini bir şekilde aldığınız satır aralarından da edindiğiniz bilgiler çerçevesinde açıkçası bugün de kamuoyunda tartışılan terörsüz Türkiye kapsamı üzerinden hangi aşamaya gelindiğine dair bilgilendirmelerimizi parti sözcümüz aracılığıyla da zaten birkaç gündür yaptık. Yarın itibariyle Cumhurbaşkanımızın bu çerçevede nasıl bir yol haritası izlendiği, nasıl bir noktaya varıldığı ve bundan sonra ne olacağıyla alakalı tarihi bir değerlendirme ve bir perspektifi olacaktır. Bunun ötesinde farklı perspektifler ortaya konulacaksa Cumhurbaşkanımızın yarınki konuşmasını takip edeceğiz" dedi.

Kamp için özel bir şarkı bestelendiğini ifade eden Acar, "Tanıtım ve Medya Başkanlığı olarak doğrudan bizatihi kendim de sözlerine müdahil oldum. Öncesinde genel sekreterimizle temamızı belirledik. Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik diye. Çünkü bunun bugünlerde bir karşılığı var. İsrail- İran'da da karşılığını gördüğümüz, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle, Ukrayna Rusya'da da gördüğümüz, Avrupa'daki gelişen süreçlerde de gördüğümüz. Yani dünyanın her yerinde artık Cumhurbaşkanımızın çok net bir karşılığı olduğunu gördüğümüz bir sürece atıfta bulunuyoruz aslında burada. Terörsüz Türkiye'yle de ilgisi olan bir karşılığı var. Dolayısıyla tanıtım medya başkanlığı olarak genel sekreterimizin de beğenisine sunduğumuz bir çerçeve koyduk. Ama biz aramızda dinlediğimizde defalarca yarınki atmosferi iklimi iyice anlamlı hale getirebilmek için heyecanımızı dinamizmimizi kendi ekiplerimiz aracılığıyla hissettik diyebilirim. Yarın herkes burada sürpriz olarak onu dinleyecek. İlk kez Cumhurbaşkanımız da burada dinleyecek. Dolayısıyla her şeyiyle tümden biz hazırladık diyebilirim" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, sözlerine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut için taziye mesajlarını ileterek başladı. İnan, "AK Parti Camiası olarak tüm sevenleriyle birlikte başımız sağ olsun demek istiyoruz. Mekanı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Kendisini genç yıllarından itibaren yakinen tanıyan birisi olarak şunu ifade etmem gerekir ki; her zaman girmiş olduğumuz her çetin mücadelede yanımızda bulunan büyük bir neferdi. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Bugün Kızılcahamam kampında son hazırlıklarımızı gözden geçirdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı tarihi bir açılış konuşmasının ardından kampın başlayacağını ifade eden İnan," Kampımıza MYK üyelerimiz, MKYK üyelerimiz, Türkiye'nin dört bir yanından milletvekillerimiz, öte yandan tüm kurul üyelerimiz, partimizin tohumlarını atan kurucular kurulumuz ve Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşecek. AK Parti kurulduğu ilk günden itibaren girmiş olduğu her genel seçimden birinci parti olarak ayrıldıysa, hükümetlerini kurduysa başta demokrasimiz olmak üzere her alanda büyük icraatlara imza attıysa bunda Kızılcahamam kampımızın, yapmış olduğumuz istişarelerin fikir çalışmaların ve buradaki ortaya çıkan ortak aklın her zaman önemi olmuştur.

İnşallah buradaki kampımızın da milletimizin sorunlarını tartışacağımız, önümüzdeki yeni dönem yol haritasını paylaşacağımız ve liderimizin tüm kurul üyelerimize milletvekillerimize açılış ve kapanış konuşmasında yeni dönemin yol haritasını hem Türkiye'yle hem de dünyayla paylaşacağı bir kamp olacak. Tabii Tanıtım Medya Başkanlığımız bu kamp için çok özel bir çalışma ortaya koydu. Özel bir iletişim çalışması ortaya koydu. Ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı. - ANKARA