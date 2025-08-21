AK Parti Ankara Milletvekili Baykoç: "Ankara tam anlamıyla bir mirasyedi mantığıyla yönetiliyor"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, 7 yıla yakın süredir görevde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, AK Parti döneminde yapılan projelerin üzerine bir çivi dahi çakmadığını ifade etti. Baykoç, "Ankara tam anlamıyla bir mirasyedi mantığıyla yönetiliyor" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Fethan Baykoç, Barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 8,5 seviyelerine düşmesiyle beraber tekrardan gündeme gelen Kızılırmak suyunun kullanımı konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. 2007-2008 yıllarında Ankara'nın ciddi bir kuraklık yaşadığını, barajlardaki doluluk oranlarının kritik seviyelere düştüğünü ve bu dönemde AK Parti belediyeciliği ile Kızılırmak suyunun başkente taşındığını belirtti.

Kızılırmak suyunun tarihi gelişimine ve önemine dair İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Baykoç, "Kızılırmak suyunun önce bir tarihini anlatalım. Yani neden Kızılırmak suyu kullanılmaya başlandı? Yanılmıyorsam 2007 ve 2008 senesinde Ankara yine ciddi bir kuraklık yaşamıştı. Yağışlar çok azdı ve Ankara barajlarındaki su Ankara'ya yetmeyecek düzeye geliyordu. O zaman AK Parti belediyeciliği olarak bizler, hem önceki dönem belediye başkanımız Melih Gökçek, hem de o zaman Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Ankara'nın bu su sorununu palyatif olarak değil, evladiyelik olarak çözebilmek adına Kızılırmak havzasındaki suyu Ankara'ya taşıma projesi yapıldı. Yanılmıyorsam da orada 120-130 kilometrelik bir boru hatta döşenmişti. ve bu su o zaman Ankara'ya geldi. Hatta hiç unutmam, o zamanki belediye başkanımızın da suyun geldiği yerde arıtma tesisinden geçtikten sonra bardakla suyu içtiği bir fotoğraf karesi de gözümde canlandı" ifadelerini kullandı.

"Mansur Yavaş yönetiminin anlayışı, tam bir mirasyedi anlayışı"

2019 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesinin, CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimine geçtiğini hatırlatan Baykoç, "Mansur Yavaş yönetime geldiğinden bu yana, önceki dönemlerde yapılan güzel, iyi, Ankara'ya katkı sağlayacak ve Ankara'nın sorunlarını çözecek ne kadar proje varsa, tabiri caizse istemezuk zihniyetiyle, sanki daha önce de Ankara'ya yapılan tüm bu katkılardan intikam alırcasına bu projelere anlamsız bir şekilde karşı çıktı. Hatta ve hatta karşı çıkmayı geçtik, bu projeleri baltalamak için de ellerinden geleni de maalesef ki yaptılar. Kamu yönetiminde, devlet yönetiminde ciddiyet esastır, süreklilik esastır, sürdürülebilirlik esastır. Bir önceki dönem seninle aynı fikirde, görüşte olmayan bir adam güzel bir şey yaptı diye sen onu reddedemezsin. Üstüne o güzel şeyin, sen de yeni şeyler bina edersin ve şehrine, hemşehrilerine katkı da senin de payın olmuş olur. Ama maalesef ki bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanımızın, yönetimin anlayışı, tam bir mirasyedi anlayışı" diye konuştu.

"Ankara'da su varsa sebebi kızılırmak projesidir"

Ankara'nın büyük bir su sorunu olduğunu, barajlardaki doluluk oranının yüzde 8.5'e dayandığını ifade eden Baykoç, "Peki bununla alakalı Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumu olan ASKİ ne yapıyor? Zamdan başka bir şey yapmıyor. Yani şimdi siz seçimden önce Allah'ın suyunun bedava verilmesi gerekir diye vaatte bulunduktan sonra bu vaadin tam tersi işlemler yapıp, suya fahiş fiyatlarda zam yaparak mı siz Ankara'nın su problemini çözeceksiniz? Böyle bir şey söz konusu dahi olamaz. Bu bir yönetim problemi her şeyden önce. Sonra lütfen kimse biz suda indirim yaptık diye bir şey de duyduk. Hiç öyle bir şey yok. Yaptıkları suda indirim dedikleri şey sıfır ila on metreküp kullanım arasında. Dalga geçer gibi yani Ankara halkıyla, aklımızla resmen dalga geçiliyor. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Şimdi geldiğimiz noktada bugün Ankara'da su sıkıntısını hemşerilerimiz, Ankaralı vatandaşlarımız ciddi bir şekilde yaşamadılarsa, bunun sebebi 2008 yılında Kızılırmak suyunu Ankara'ya getiren AK Parti Belediyeciliği projesidir. Şu anda Ankara'da Kızılırmak suyu kullanılıyor. İstedikleri kadar kabul etmesinler, kendileri de yavaş yavaş itiraf etmeye başladılar. Sen yıllarca Kızılırmak suyunu reddedeceksin. Bu projeye karşı çıkacaksın. Mirasyedi mantığıyla üzerinde tabiri caizse üstünde tepineceksin. Ama sıkıştığın yerde geleceksin 2008 yılındaki yapılmış bu projeyi kullanacaksın. Tebrik ediyoruz, kullanın. Kullanmanız da gerekiyor. Çünkü yapılan yatırımlar belli bir döneme ait değildir. Evladiyelik yatırımlardır. Ama en azından da Ankara halkının, vatandaşlarımızın ve bizlerin aklıyla dalga geçmeyin" ifadelerini kullandı.

"AK Parti olarak Ankara'ya 25 adet baraj, 20 adet gölet kazandırdık"

Vatandaş CHP'li Mansur Yavaş'ı tercih etti diye onları asla yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Baykoç, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Vatandaşımızı, hemşehrimizi, Ankara'mızı sahipsiz bırakacak değiliz. Dolayısıyla Ankara'da bugün Büyükşehir Belediyesinin üzerine düşen ama yapmadığı görevlerin her birisini sağ olsun hükümet ve ilgili kurumlarımız elinden gelenin fazlasını yaparak hizmet etmektedir. Bakın sadece şu son 20 senede su konusuyla ilgili Ankara'da neler yapılmış? Belediyeyi geçtim, bizim dönemimizi geçtim. Merkezi idare olarak hükümetimiz neler yapmış? 25 adet baraj yapmışız. 20 adet gölet yapmışız. 45 adet depolama tesisi yapmışız. ve bu şekilde de 164 milyon metreküp depolama hacmi olmuş, Ankara kazanmış bunu. Daha sonra 41 adet sulama tesisi yapmışız. Bu sulama tesisleri sayesinde 18 bin 965 hektarlık alan sulamaya açılıyor. ve yıllık 1 milyar 934 milyonluk bir zirai gelir artışı sağlanıyor bu vesileyle. 5 adet içme suyu tesisi kazandırıyor devlet su işleri. 2 adet atık su tesisi kazandırıyor. ve bu toplam 7 adet tesis ile 233 milyon metreküp içme suyu ve 8 bin 200 metreküp atık arıtma kapasitesine ulaşıyor Ankara. Yani Ankaralı hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız hiç tedirgin olmasınlar. Onlara hizmet etmekle yükümlü olan hem bizler hem de CHP'li Belediye Başkanı ve yönetimi her ne kadar hizmet etmekle yükümlü olsalar da bu görevi ve ödevlerini, sorumluluklarını yerine getirmeseler dahi biz AK Parti olarak, milletvekilleri olarak, tüm Ankara milletvekilleri olarak söylüyorum. Hükümetimizle, partimizle beraber Ankaralı vatandaşlarımızın emrindeyiz. Her türlü sorunları, sıkıntıları bizim başımızın üzerinde yerleri vardır."

"Bazı projeler sırf AK Parti dönemi hatırlanır diye siyasi kompleksle durduruluyor"

Mansur Yavaş yönetiminin hizmet yapabilmesi için öncelikle zihniyetini değiştirmesi gerektiğini belirten Baykoç, "O zihniyeti değiştirmediğiniz sürece Ankara'ya hiçbir şey yapamazsınız. İşte bakın, neredeyse Ankara'da CHP'li Mansur Yavaş'ın yönetimi önümüzdeki Mart ayında 7'nci yılına girecek. 7 yılda Ankara'ya ne yapıldı? Ankara'da ne çivisi çakıldı? Ankara tam anlamıyla bir mirasyedi mantığıyla yönetiliyor. Bizim 25 yıllık dönemimizde bir yönetim anlayışı var Ankara'da. 25 yıllık projelerin üzerine bir çivi dahi çakılmadığı gibi, bazı projeler sırf AK Parti dönemi hatırlanır diye bir artık siyasi kompleks mi diyeyim ne diyeyim bilemiyorum. Siyasi kompleksle reddediliyor, yapılmamaya çalışılıyor. Devam etmekte olanlar durduruluyor. Şimdi siz bu zihniyeti değiştirmediğiniz sürece Ankara'nın sorunlarını çözebilme ihtimali sıfır. Yoksa Ankara'nın bir sürü sorunu var ama en büyük sorun maalesef ki belediye başkanının ve ilgili bürokratlarının zihniyet meselesi. Önce bir zihniyetlerini değiştirmeleri lazım. Ankara halkı 5 yıllığına size bir kredi açtı, size bir görev verdi. Kaldı üç buçuk seneniz. Üç buçuk sene boyunca lütfen Ankara'ya, Ankaralılara ve gelecek neslin Ankaralılarına artık hizmet edin, ihanet etmeyin. Gerçekten Mansur Yavaş'tan sonra Ankara'ya seçilecek belediye başkanının Allah yardımcısı olsun" diye konuştu.

"Sorumluluk sahibi belediye sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, hükümetimiz var"

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 58 kilometrelik Metro hattı vaadine ilişkin konuşan Baykoç, "Bugün sizin önünüze yüzlerce proje gelebilir. Önemli olan onları hayata geçirebilecek kapasiteye, iradeye sahip olabilmektir. Şimdi Metro hattı, geçenlerde sözde bir temel atma yaptılar, bir kazı yaptılar, bir şey yaptılar. Ben de haberlerden takip ettim. Yanılmıyorsam Mamak ilçemizdeydi. Evet, vatandaş isyan ediyor. Kazmışlar, etrafını kapatmışlar. Hiçbir çalışma yok. Ne bu? Bu olsa olsa algı belediyeciliği. Ama Ulaştırma Bakanımız müjdeyi verdi. Ankara'ya, havalimanı Metromuzun çalışmaları başlıyor. Yani biraz önceki ben konuşmamda da söyledim ya, vatandaşımız hiç tedirgin olmasın. Sorumluluk sahibi belediye sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, hükümetimiz var, AK Parti yönetimi var, AK Parti'nin çok değerli milletvekilleri var. Ankaralının, Ankara'nın ve gelecek Ankaralıların her daim emrindeyiz, hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA