AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı - Son Dakika
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AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı

03.08.2023 00:05

AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına yeni atamalar yaptı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Ozan Gülaçtı Adana İl Başkanı, Yılmaz Seven Bingöl İl Başkanı, Kadir Köstekçi Bitlis İl Başkanı, Koray Erdoğan Çankırı İl Başkanı, Zeydin Kaya Hakkari İl Başkanı ve Ali İhsan Delioğlu Şanlıurfa İl Başkanı olarak görevlendirildi. Eski il başkanlarına teşekkür edilen açıklamada, yeni atananlara başarı dileğinde bulunuldu.

Yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlıklarına atama yapıldı.

AK PARTİ'DE YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI

Yerel seçim için işi şimdiden sıkı tutan AK Parti'de çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 6 ilde bayrak değişimi yaşandı. Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanları değişti.

6 İLDE BAŞKAN DEĞİŞTİ

AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığına vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı'na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu'nun atandığı belirtildi.

Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'de 6 il başkanlığına atama yapıldı - Son Dakika
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