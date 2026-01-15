İstanbul\'da afiş polemiği! AK Parti\'den iddialara net yanıt geldi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Senin hayatından gidiyor" sloganı ile kampanya başlattı. Trafikten park ücretlerine kadar İBB'ye yönelik çeşitli eleştirilerin yer aldığı kampanya afişleri sosyal medya paylaşımlarıyla da desteklendi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Özel'in bu sert çıkışının ardından afişlerin kaldırılmaya başlandığı öne sürülmüştü. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamaları yalanlayarak afişlerin kaldırılmayacağını söyledi.
Özdemir, "'Senin hayatından gidiyor' mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan 'kaldırılıyor' iddiaları tamamen dezenformasyondur.
İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır.
Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz.
'Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.'"
