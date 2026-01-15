İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi - Son Dakika
İstanbul'da afiş polemiği! AK Parti'den iddialara net yanıt geldi

İstanbul\'da afiş polemiği! AK Parti\'den iddialara net yanıt geldi
15.01.2026 15:49
AK Parti'nin İstanbul'da başlattığı "Senin hayatından gidiyor" sloganıyla başlattığı kampanya hakkında afişlerin kaldırıldığı yönündeki iddiaları AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir yalanladı. Özdemir, "Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "Senin hayatından gidiyor" sloganı ile kampanya başlattı. Trafikten park ücretlerine kadar İBB'ye yönelik çeşitli eleştirilerin yer aldığı kampanya afişleri sosyal medya paylaşımlarıyla da desteklendi.

AK Parti'den 'Senin hayatından gidiyor' afişleri kaldırılıyor iddiasına yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Özel'in bu sert çıkışının ardından afişlerin kaldırılmaya başlandığı öne sürülmüştü. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir açıklamaları yalanlayarak afişlerin kaldırılmayacağını söyledi.

AK Parti'den 'Senin hayatından gidiyor' afişleri kaldırılıyor iddiasına yalanlama

"KALDIRILIYOR İDDİALARI DEZENFORMASYONDUR"

Özdemir, "'Senin hayatından gidiyor' mecra çalışmalarımızla ilgili ortaya atılan 'kaldırılıyor' iddiaları tamamen dezenformasyondur.

İstanbul genelinde farklı ilçelerdeki billboard çalışmamız planlandığımız şekilde devam etmektedir. Bugün itibarıyla yeni reklam alanlarında da görsellerimiz yer almaya başlamıştır.

AK Parti'den 'Senin hayatından gidiyor' afişleri kaldırılıyor iddiasına yalanlama

"ÜRETİLEN ALGI SAHADAKİ TABLOYU DEĞİŞTİRMEZ"

Gerçeklerden rahatsız olanların ürettiği algı, sahadaki tabloyu değiştirmez. İstanbul'un kaybedilen zamanını, boşa giden parasını, çalınan hayatını anlatmaya devam edeceğiz.

'Kameraları bantlayabilirsiniz ama İstanbullunun gözüne bant çekemezsiniz.'"

AK Parti'den 'Senin hayatından gidiyor' afişleri kaldırılıyor iddiasına yalanlama

Abdullah Özdemir, AK Parti, Politika, İstanbul

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    6 yılda sizin yaptığınız yaptığınız zamlarıda yazsaydınız eyiydi 6 4 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Altı yıl önce 375 TL elektrik parası 250 TL su faturası ödüyordum şimdi 475° elektrik faturası 650 TL su faturası ödüyorum nasıl iyi mi kim daha fazla zam yapmış 1 0
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    buna kim inanır salamiiii 650 elektrik parasımı olur kaçak mı kullanıyorsunuz doğal gaz rakamlarınıda yazaydın gaz bedavaaa bedavaaa öyle değilmi 0 0
  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ak partili değilim ama ofiş yerinde olmuş eskiden elektrik parasının yarısı kadar su parası öderken şu anda elektrik parasını ikiye katladı su parası 2 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
