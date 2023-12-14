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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: CHP'nin kazandığı şehirler 15 sene kaybetti - Son Dakika
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: CHP'nin kazandığı şehirler 15 sene kaybetti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Kırşehir'e yaptığı ziyarette CHP'nin kazandığı şehirlerin 5 sene değil aslında 15 sene kaybettiğini söyledi. Kandemir, Cumhur ittifakının ülkeye hizmet etme derdinde olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: CHP\'nin kazandığı şehirler 15 sene kaybetti
14.12.2023 - 18:14,  Güncelleme: 18:15
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, "CHP'nin kazandığı şehirler 5 sene değil aslında 15 sene kaybetti" dedi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Kırşehir'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, İl Başkanı Seher Ünsal tarafından karşılandı. İl Başkanlığında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kandemir, yerel seçimlerle ilgili olarak, "İki partide kurullar çalışmalarını yapıyor. En son genel başkanlar düzeyinde değerlendirmeler yapıldıktan sonra nihai anlamda Türkiye genelinde yaklaşım ortaya konuşacaktır. Cumhur ittifakı paydaşları ülkeye hizmet etme derdinde" dedi.

"CHP elinde Türkiye büyük bir badire atlattı"

Türkiye'nin CHP'nin elinde büyük bir badire atlattığını kaydeden Kandemir, "Görev aldıkları yerlerde maalesef yaşanan sıkıntıları görüyoruz. İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Mersin, İzmir, Kırşehir şöyle başımızı kaldırıp baktığımızda bu şehirlerin sadece 5'er sene değil aslında 15 sene kaybettiğini görüyoruz. Bu durumda yüreğimizi acıtıyor. Onun için bizler istiyoruz ki millete hizmet edelim. Değer üzerinden hareket eden anlayış oralarda bayraklarını dalgalandırsınlar. Onun için de Cumhur ittifakı tam bir anlayış birlikteliği içerisinde değerlendirmesini yapıyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ise, "Göreve 3 yıl önce geldik ve inandık başardık. 22 yıldır davamıza gönül verenlere teşekkür ederim. Teşkilatımızla birlikte Kırşehir'de kaybolan yılları da telafi edeceğiz" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı: CHP'nin kazandığı şehirler 15 sene kaybetti - Son Dakika
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