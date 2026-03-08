AK Parti Genel Sekreteri İnan: Suriye'de ne işimiz var diyenler gördünüz mü ne işimiz varmış? - Son Dakika
AK Parti Genel Sekreteri İnan: Suriye'de ne işimiz var diyenler gördünüz mü ne işimiz varmış?

AK Parti Genel Sekreteri İnan: Suriye\'de ne işimiz var diyenler gördünüz mü ne işimiz varmış?
08.03.2026 20:55
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bölgesel tehditlere dikkat çekti. İnan yaptığı açıklamada ''Libya'da ne işimiz var dediler. Suriye'de ne işimiz var dediler. Karabağ'da ne işimiz var dediler. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Türkiye o adımları atmasaydı, bugün çok daha ağır güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalacaktık'' ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Niğde İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Vefa İftarı programında yaptığı konuşmada Türkiye'nin karşı karşıya olduğu bölgesel tehditlere dikkat çekerek, milletin Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güveni vurguladı.

İnan, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu belirterek yapılan son anketlere göre milletin güven duyduğu liderin açık şekilde ortada olduğunu ifade etti.

"MİLLETİMİZİN YÜZDE 80'İ ÜLKEYİ TEHLİKELERDEN ERDOĞAN KORUR DİYOR"

İnan konuşmasında Türkiye'de yapılan araştırmalara dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün bu ülkede vatandaşlarımızın yaklaşık yüzde 80'i 'Türkiye'yi bölgemizdeki tehlikelerden koruyacak lider Recep Tayyip Erdoğan'dır' diyor. Çünkü milletimiz biliyor ki Türkiye'nin bağımsızlığı söz konusu olduğunda, ülkemizin güvenliği söz konusu olduğunda, mazlumların hakkı söz konusu olduğunda Recep Tayyip Erdoğan geri adım atmayan bir liderdir."

Türkiye'nin son yıllarda attığı adımların önemine değinen İnan, savunma ve güvenlik politikalarının bugün Türkiye'yi daha güçlü bir konuma taşıdığını söyledi.

"SURİYE'DE NE İŞİMİZ VAR DİYENLER GÖRDÜNÜZ MÜ NE İŞİMİZ VARMIŞ"

Türkiye'nin sınır güvenliği için yapılan operasyonları hatırlatan İnan, ana muhalefetin yıllarca bu politikalara karşı çıktığını belirtti.

İnan şunları söyledi: "Senelerdir Türkiye'yi istikrarsız hale getirmek için her türlü yolu denediler. Maalesef ana muhalefet partisi de bu planın başrolü oldu. Sınır güvenliğimizi sağlamak için yapılan tüm sınır ötesi harekâtlara karşı çıktılar. TBMM'ye gelen tezkerelere hayır dediler.

Libya'da ne işimiz var dediler. Suriye'de ne işimiz var dediler. Karabağ'da ne işimiz var dediler. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki Türkiye o adımları atmasaydı, bugün çok daha ağır güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalacaktık."

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan

"ÖZGÜR ÖZEL TEZKERELERE NEDEN KARŞI ÇIKTIN, NEDEN MECLİSTEN GEÇMESİN DİYE ÇABALADIN"

İnan ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslenerek, yıllarca karşı çıkılan tezkerelerin bugün Türkiye'nin güvenliği için ne kadar kritik olduğunun açık şekilde ortaya çıktığını ifade etti: "CHP genel başkanı Özgür Özel'e soruyorum senelerce Grup Başkanvekilliği yaptın. Açıklama yapmak bu millete senin borcun. Neden gelen tezkerelere karşı çıktın hayır oyu verdin, meclisten geçmesin diye çabaladın? Bugün o hamleler yapılmasaymış, Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük liderliği olmasaymış Suriye'deki terör koridoru bizim için tehdit olur muydu olmaz mıydı? Özgür özel tezkerelere hayır dediğin için susup özür dilemen gerekirken, Recep Tayyip Erdoğan haklıymış demen gerekirken hala bize saldırıyorsun. Anketler ortada. Milletimizin yüzde sekseni bizi bu tehlikeden kurtarsa kurtarsa Recep Tayyip Erdoğan kurtarır diyor Özgür Özel."

"CHP'DE ESKİ VESAYET ZİHNİYETİ DEĞİŞMEDİ"

Konuşmasında CHP'li bir milletvekilinin laiklik üzerinden yaptığı açıklamalara da tepki gösteren İnan, bu söylemlerin geçmişteki vesayetçi zihniyetin devamı olduğunu söyledi.

İnan şu ifadeleri kullandı: "Dün yine eski Türkiye'nin tortularından bir ses yükseldi. Biz CHP'nin zihniyetinin hiç değişmediğini yıllardır söylüyoruz. Bir CHP'li milletvekili çıkmış diyor ki:' Laikliği savunan büyük bir kitle var, onlara hesap vereceksiniz.' Bakın… Bu sözler bize hiç yabancı değil. Bir zamanlar da aynı zihniyet 'Bu ülkeye biz yön veririz, biz seçkinleriz, onlar yüzde 99 oy alsa bile biz üstünüz' diyerek milletin değerlerine savaş açmıştı. Milletin inancını küçümseyen, milletin değerlerini hor gören o kibirli dil bugün yine CHP'de karşımıza çıkıyor. Buradan açıkça söylüyoruz: biz hesabı sadece millete veririz. Sizin gibi millete tepeden bakan, inançlı insanları aşağılayan zihniyete değil. Bu millet, sizin bu kibirli ve yasakçı anlayışınıza geçmişte nasıl ders verdiyse, yine verecek.

Siz hâlâ bu milletin değerleriyle ayakta durmasından rahatsızsınız. Ama şunu bilin: biz bu gerçeği milletimize anlatacağız. Sizin bu düşmanlık dilinizi milletimizin vicdanına bırakacağız. Çünkü siz; inançlı insanlara tahammül edemiyorsunuz. Bu milletin İslam'la kurduğu bağdan rahatsız oluyorsunuz. Müslümanların kamusal hayatta görünmesinden rahatsız oluyorsunuz. Buradan CHP genel başkanı Özgür Özel'e de soruyoruz: Partinizdeki bu milletvekilinin sözlerine katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz? Biz cevabı aslında biliyoruz. Ama bu saygısızlığın hesabını milletimize vermek zorundasınız. Bir şeyi herkes bilsin: siz her türlü sapkınlığı, her türlü yozlaşmayı, cadılar bayramını kamusal alana taşıyacaksınız."

"VESAYETÇİ ANLAYIŞI MİLLET SANDIKTA DEFALARCA REDDETTİ"

İnan, Türkiye'de artık millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımayan yeni bir siyasi iklim bulunduğunu belirterek, vesayetçi anlayışın millet tarafından defalarca sandıkta reddedildiğini söyledi.

İnan konuşmasının sonunda Türkiye'nin güçlü liderlik ve güçlü devlet anlayışıyla yoluna devam ettiğini belirterek, AK Parti teşkilatlarının milletle birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Eyyüp Kadir İnan, Milletvekili, Politika, AK Parti, Türkiye, Siyaset, Suriye, Gündem, Libya, İzmir

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    O zaman bunu da cevapla, Katar'da Libya'da, Arabistanda dubaide ne işiniz var. İsviçre'yi biliyoruz zaten 5 0 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    İsrail için tezkere verildi de CHP hayır mı dedi? 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
