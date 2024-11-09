Politika

AK Parti Grup Başkan Vekili Zengin: "3'üncü dünya savaşı çıkacak mı deniyor, zaten her yerde savaş var"

- AK Parti Merkez ilçe kongresinde Buğra Alp Kocaman tekrar seçildi

DÜZCE– AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, Düzce Merkez ilçe kongresinde yaptığı konuşmada "Dünyanın her yerinde sorular soruluyor. Tuhaf ama 3'üncü dünya savaşı çıkacak mı? deniliyor. Zaten her yerde savaş var. Sadece savaşın modellemesi değişmiş durumda. Dünyanın 30 noktasında savaş var" dedi.

AK Parti Düzce Merkez ilçe kongresi AK Parti Grup Başkan vekili Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, ilçe ve belde başkanları ve partililerin katımıyla yapıldı.

"Dünyaya Türkiye lazım"

"Dünyaya Türkiye lazım. Dünyaya Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider lazım" diyen AK Parti Gurup Başkan Vekili Özlem Zengin konuşmasına şöyle devam etti;

"Dünyanın her yerinde sorular soruluyor. Tuhaf ama 3'üncü dünya savaşı çıkacak mı deniliyor. Zaten her yerde savaş var. Sadece savaşın modellemesi değişmiş durumda. Dünyanın 30 noktasında savaş var. İsrail, Filistin savaşı var. Gaddar İsrail'in savaşında bütün dünya sessizce aynı şeylere bakıyor. Büyük, büyük ülkeler. Amerika'ya, İngiltere'ye, hele Almanya'ya bakıyorsunuz. Bu ülkeler müthiş bir kabulleniş içinde. Bu zulme, aynı tepkiler veriliyor. Bütün bunun sebebi, kötülüğün yaygınlaşmasıyla ilgili. Bunlar olurken dünyada sivil insanlar büyük bir direnç gösterdiler. Bu konuda sınavı sivil insanlar geçti. Siyasiler, devletler geçemedi. Ama siviller geçti. Bunun en büyük sesi siyasi olarak Cumhurbaşkanımız. Cumhurbaşkanı başdanışmanı olarak BM toplantılarına gittiğimizde Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür dediğinde biraz gülen insanlar vardı. İşte böyle oluyor. Bir aykırı, bir hakiki ve iyi bir ses dünyaya lazım. Dünyaya Türkiye lazım. Dünyaya Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider lazım. Amerika'da seçimlere katılım oranı oldukça düşük. Türkiye'de seçimlere katılma oranı yüzde 90'ların üzerine çıkıyor. Dehşet bir şey. Neden böyle oluyor. Cevabı çok basit. Yaşam tarzından, cinsiyetinden, eğitiminden, şehrinden bağımsız olarak, izleyerek, yaşayarak ve görerek hayatındaki problemin çözümünün siyaset olduğunu görüyor. Siyasetin dili birbirine benzeşiyor. Çoğu AK Parti'ye benzemeye başladı. Daha önce söylediklerini söyleyemeyen, bilindik kalıpları kullanamayan bir dil gelişti. Onların da artık insanlara değmek, temas etmek hedefleri var. Normalleşme demek AK Partileşme demek. Ben öyle görüyorum. Gördüğüm zaman içinde Türkiye'de ve dünyada ilk biliyorsunuz. Hiç seçim kaybetmeden tak tak tak gelen Cumhurbaşkanımız ve AK Parti'den başka bir siyasetçi yok. Dünya lideri tak diye olunmuyor. Kendi kendinize olunmuyor. Başarıyla birlikte geliyor.

Türkiye'nin şu an yapmaya çalıştığı şey; müstakil, kendi fikirleri olan, kendi idealleri olan, dünyaya örnek olacak müstakil bir ülke olmaya çalışıyor. Bizim her şartta bir taraftan müstakil bir taraftan da dünyaya entegre, dünyanın şartlarına entegre öncü bir ülke olmamız gerekiyor. Yanı başımızda olan savaşları ciddiye almak gerekiyor. Dünyada profesyonel bir kelime gelişti. Vekalet savaşları var. Şimdi kimse görünür olarak al kılıcını gel karşıma çık demiyor. Kurgu, kurgu içinde. Devşirilen örgütler, kurulan örgütler, birbirine karşı ancak birbirini besleyen örgütler. Terör sevici devletler. Dünyada çok müthiş bir çatışma alanı var. Enerji, petrol, varlık savaşı. Tamamına baktığımızda hepsi bir fikri varlık meselesi. Benim fikrim, benim düşüncem hakim olsun adına bu çatışmalar devam ediyor."

Milletvekili Ayşe Keşir, siyasetin, çözüm üretme sanatı olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızın kararlılığıyla yasakları tarihin tozlu sayfalarına gömdük. ve kadınlar sadece liyakatleriyle, becerileriyle yarışın içinde olarak siyasette, askeriyede, pek çok meslekte artık varlık gösteriyor" şeklinde konuştu.

"Bugün konuştuğumuz hiçbir konuyu önümüzdeki yıl konuşmayacağız"

Milletvekili Ercan Öztürk, "Biraz önce bir beş dakikalık video izledik. Tabii hepimiz duygulandık. Ülkenin nereden nereye geldiğini bazen unutabiliyoruz. Tankerlerden su taşıyıp çocuklarını yıkamaya çalışan anneler vardı. Hastane sıralarını gösteriyordu. Emekli maaşlarında vefat edenler vardı. Bugün bulunduğumuz durum o gün bulunduğumuz durumdan çok daha kötü değil. ve bu ülkenin büyüklüğü ve kaynakları o günkünden çok daha geride değil. Nasıl ki bu AK kadrolar bu ülkeyi bugün bulunduğu duruma getirdiyse bu zorlukları da aşacak ve bugün konuştuğumuz hiçbir konuyu biz önümüzdeki yıl konuşmuyor olacağız" şeklinde konuşarak kongrenin hayırlı olmasını diledi.

"Bizim durma lüksümüz yok"

"Daha çok kenetleneceğiz ve çalışacağız" diyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'yi kritik virajlardan başarıyla geçirecek kadrolar, sizlersiniz. AK Parti teşkilatlarında görev alan, partimize gönül verenler, tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Ben inanıyorum ki hepimizin ortak gayretiyle, Türkiye küresel oyuncu olarak hak ettiği yeri alacak. Sadece ülkemizin değil, umudunu bize bağlamış tüm kardeşlerimizin önünde yepyeni bir dönem açılacak. Unutmayın; biz durursak Türkiye durur. Biz yorulursak, Türkiye hedeflerinden sapar. Bizim durma ve yorulma lüksümüz yok" dedi.

"Bizim davamız bir parti davası değil millet davasıdır" diyerek konuşmasına başlayan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Merkez ilçe kongresinin hayırlı olmasını diyerek "Partimiz ülkemizin birçok yerinde kongrelerini yapmaya devam ediyor. Düzce ilçelerinde kongrelerimizi büyük bir kardeşlik, fedakarlık içinde hayata geçirdik. Bu kongrelerde yeni görev alan ve görevlerine devam eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hepimiz gayet iyi biliyoruz ki bizim davamız bir parti davası değil millet davasıdır. Bu davanın yenisi, eskisi, emeklisi yoktur. Hemşehrilerimizin güvenine layık olabilmek için büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Buğra Alp Kocaman, her türlü tehdidin karşısında dimdik duracaklarını belirterek "Biz birlikte güçlüyüz birlikte Türkiye'yiz. Yapacak daha çok işimiz var. Partimizin hedefleri doğrultusunda şehrimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Tek liste halinde gidilen kongrede Buğra Alp Kocaman tekrar merkez ilçe başkanı seçildi.