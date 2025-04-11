AK Parti Grup Başkanı Güler: "CHP Genel Başkanı, cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suçüstü yakalanmıştır"

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in cumhurbaşkanlığına Ekrem İmamoğlu aday olamazsa kağıt üzerinde bir aday gösterileceği sözlerine tepki göstererek, "Bu arkadaşlar bu ifadeyle kendilerini ele vermiştir, suçüstü yakalanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suçüstü yakalanmıştır. Kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı adayı gelecekmiş, eğer seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu ceza almışsa cezaevinden çıkartacak, sonra kendisi görevini bırakacakmış" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Güler, AK Parti Grubu fuaye alanında Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir ve Osmaniye Milletvekili Seyidi Gülsoy ile birlikte gazetecilere Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı. Güler, kanun teklifine ilişkin, "Yapılan anayasa değişikliği sonrasında tüzük, Bakanlar Kurulu, başbakan, başbakanlık, kanun tasarısı gibi bazı ibareler ile Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle düzenlenmesi gerekli olan konuların kanun ve kanun hükmünde kararname metinlerine çıkarılması hususlarında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme Anayasa Mahkemesi tarafından iptale konu edilmiş, muhalefet partilerinin iptal davası açması neticesinde Anayasa Mahkememizde bu itirazların değerlendirilmesi sonrasında 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan bazı düzenlemelerin gerek madde olarak, gerekse de madde içerisinde yer alan hükümler olarak anayasada yalnızca kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtilen hususlar içerdiği ya da bu düzenlemelerin dayanağını oluşturan yetki kanununun kapsamı dışında kaldığı gerekçesiyle iptali kararı vermişti geçen yıl" dedi.

112'ye asılsız ihbara cezalar artırılacak

Güler, 112 Acil Servis Merkezi'ne gelen asılsız ihbarlara ilişkin de, "2024 yılı boyunca alınan yaklaşık 303 milyon çağrının yüzde 28.46, 2025 yılının ilk üç ayında ise 14.6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum maalesef gerçekten acil çağrıya ulaşmaya çalışan vatandaşlarımızın da mağduriyetine sebebiyet vermiş, orada çalışan personelin iş yükünü artırmış ve maalesef çalışma verimliliğini de düşürmüştür. Bu konuda da biz idari para cezalarında artırıma gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Güler'den CHP'ye kağıt üstünde aday tepkisi

Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "Türkiye bir anayasal hukuk devleti. Anayasamızın da ilgili amir hükümleri kapsamında birçok kanunumuz var. Başında da 298 sayılı Seçim Kanunu gelir. 2073 sayılı Mahalle İdareler Kanunu gibi birçok seçim kanunlarımız da var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel bugün sabah şöyle bir ifadede bulunuyor; 'Efendim önümüzdeki dönemde bir cumhurbaşkanlığı seçimi olursa kağıt üzerinde resmi adayımız olur ama kampanyayı hep beraber yaparız.' Cumhurbaşkanlığı adayı kağıt üzerinde herhangi bir kişi olacakmış. Ekrem Bey hem cezaevinde, hem yasaklı. 'Ekrem Bey televizyondan izler, notlarını alır, istişare içinde oluruz. Dünyanın en büyük kampanyasını yaparız. Zaten o seçim de şuna döner. Ekrem İmamoğlu hapiste bir kalsın, Özgür mü olsun, Türkiye'de demokrasi mi olsun, otokrasi mi olsun? Adayın isminin, kim olduğunun önemi yok. Ekrem Bey içerideyse o aday olur ama o Ekrem İmamoğlu'nun yerine bu süreçte onun siyasi yasağını kaldırmak, onu hapisten çıkarmak, yeniden seçilebilir hale gelmesini sağlamak üzere yapılmış bir aday. O aday olan arkadaşımız kimse Ekrem Bey geldikten sonra o arkadaşımız da başka bir göreve gelir. Ekrem Bey de yürütme görevi başbakanlıksa başbakanlığa gelir. Bu seçim siyasi yasak olmazsa Ekrem Bey'le Tayyip Bey arasında umarım adil bir gerçek yarış olur.' Bu arkadaşlar bu ifadeyle kendilerini ele vermiştir, suçüstü yakalanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, cuntacı geleneğinin bir çırağı olarak suçüstü yakalanmıştır. Kağıt üzerinde bir cumhurbaşkanı adayı gelecekmiş, eğer seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu ceza almışsa cezaevinden çıkartacak, sonra kendisi görevini bırakacakmış. Hokus pokusla başbakanlığı ihlas edecekmiş, başbakan olacakmış, kendisi uygun bir göreve gidecekmiş. Yazıklar olsun" dedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne sert eleştiri

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ni de eleştiren Güler, "Dünyanın gözü önünde 20 bine yakın çoluk çocuk, yaşlı kadın, gazeteci, sağlık çalışanı, Kızılay çalışanı, yine camiler, okullar, hastaneler iki yıldır dünyanın gözü önünde büyük bir katliam devam ediyor. Buna dair kılını kıpırdatmayan, en azından kınama metni bile oluşturamayan ikiyüzlü Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye'yi bazı yerlerde uyarmış ve kınamış. Bir kendinize gelin ya. Bir utanın, bir yüzünüz kızarsın, bir mahcup olun. İnsanlık öldürülmüş. Şu anda dünyanın tüm kurumsal yapıları çökmüş, çürümüş, bitmiş, tükenmiş, bir mahcup olun, utanın. Açıklama yapmaya utanın. Neymiş efendim? Türkiye'de yargılamalarda 'barış ve demokratik toplum çağrısı belgesi' yayınlandı. Öcalan'ın çağrısından olumlu bir şekilde bahsedilmiş raporda. İmamoğlu'nun tutuklanması ve bu çevreleyen endişe verici olaylar karşısında daha da büyük bir hayal kırıklığına uğramışlar. Biz de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradık sizden. Beyefendiler iki yüzlüler. İnsanlık öldürülüyor Gazze'de" ifadelerini kullandı.

İBB'ye 95 milyon TL'lik tatlı tepkisi

Güler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde Muş'tan bir şirketten 95 milyon TL'lik tatlı alındığını söyleyerek, "500 ton. Muş'tan nasıl taşınmış, neyle taşınmış bilmiyoruz. Herhalde Beykoz Belediye Başkanı sorulduğu gibi 1,5 milyon TL'lik gıda maddesi tankerle taşınmıştı. Öyle savunma verilmişti. Herhalde bunlar da borularla mı taşındı bilemiyorum. Bir boru döşendi herhalde İstanbul'a, oradan taşındı. Buna cevap versinler. İki; yine 141 milyon TL'lik bir gıda ihtiyacı yine acil olarak. Hakkari'deki yine oradaki bazı kurumlara 1-2 milyon TL'lik ihalelere giren bir şirketten alım yapılmış. 141 milyon TL. Hakkari'den nasıl taşındı acaba, nereye götürüldü? Bunları izah etsinler" şeklinde konuştu. - ANKARA