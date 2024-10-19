AK Partili Halis Dalkılıç\'ın kızı Hanne\'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı

Ender Kervancıoğlu:

AK hırsızlar. AK yobazlar. o ellerinizi bir gün olsun yokluk çeken halkınız için açıp dua edin. Bir kez olsun çarşıya pazara inip hal hatırlarını sorun.

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V. A.: Akp ye oy atanların Allah ıyla bizimki aynı olamaz.. 9 24

Kubilay Gençtürk: hoşttt 13 15