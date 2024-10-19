AK Partili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı - Son Dakika
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Politika

AK Partili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı

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AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne Serra Dalkılıç'ın düğünü Bahçeşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende gelinin nikah şahitleri anons edilirken ilginç anlar yaşandı. Sunucunun saymakla bitiremediği isimlerin tamamı AK Parti hükümetlerinde başbakanlık, bakanlık ve milletvekilliği yapmış isimlerden oluştuğu görüldü.

19.10.2024 22:29  Güncelleme: 22:50
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AK Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne Serra Dalkılıç, Sercan Şimşek ile dünyaevine girdi. Başakşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen nikah merasimi AK Parti Grup Toplantısını aratmadı.

ŞAHİTLER SAY SAY BİTMEDİ

Çiftin nikah şahitleri arasında Eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda eski bakanla milletvekili yer aldı. Törende anons yapan sunucunun çiftin nikah şahitlerini sayarken zorlandığı görüldü. Genç çifti, mutlu gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesaj göndererek tebrik etti. Öte yandan Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah töreni nedeniyle Bahçeşehir içinde trafik ve otopark sorunu yaşandığı öğrenildi.

AK Partili Halis Dalkılıç\'ın kızı Hanne\'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı

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Son Dakika Politika AK Partili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Ender Kervancıoğlu:
    AK hırsızlar. AK yobazlar. o ellerinizi bir gün olsun yokluk çeken halkınız için açıp dua edin. Bir kez olsun çarşıya pazara inip hal hatırlarını sorun. 163 51 Yanıtla
    V. A.:
    Akp ye oy atanların Allah ıyla bizimki aynı olamaz.. 9 24
    Kubilay Gençtürk:
    hoşttt 13 15
    Kemsl:
    Ne alaka 6 8
  • ƒ????? ????¸:
    yaş 27 olmuş 7 yıllık ilişkimiz var nasıl evleneceğiz diye kara kara düşünüyoruz bizde ulan hayat... 118 18 Yanıtla
    Omer Zeroglu:
    Allah yardımcın olsun kardeşim gerçekten zor bu zamanda evlenmek çok masraflı 15 1
  • aa kk:
    işte ülkemin güzel hali kısaca!!!!! konuşacak kelime bulamıyorum. 67 16 Yanıtla
  • M Akif Özer:
    Tabi ?? kaz geldiği yerden tavuk esirgenmez ya gariban ne yapsın 69 13 Yanıtla
  • Serkan Kurum:
    bu ulke bitmis aglayani yok 64 15 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Akepe cemiyetinin Alayının canları chenneme 59 20 Yanıtla
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SON DAKİKA: AK Partili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı - Son Dakika
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