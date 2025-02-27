AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul\'da otobüsler patlamak üzere

İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığı görevini devralan Abdullah Özdemir, medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldiği kahvaltı programında mevcut İBB yönetimini otobüs filosu üzerinden eleştirerek "İstanbul'da otobüsler patlamak üzere" ifadelerine yer verdi. Kahvaltı programına Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur katıldı.

27.02.2025 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı. Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur katıldığı programda Abdullah Özdemir, mevcut İBB yönetimine otobüs filosu üzerinden eleştiride bulundu.

İZLEYECEĞİ YOL HARİTASINI PAYLAŞTI

Toplantıda, Başkan Özdemir, göreve geldiği günden itibaren İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ve bundan sonraki yol haritası hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, şehrin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca 8. Olağan Büyük Kongre sonrası büyük oranda yenilenen teşkilatın heyecanına ve hedeflerine vurgu yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

"ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

Yenilenen ve kan tazeleyen teşkilatın önümüzdeki dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturulacağını ifade eden Özdemir, "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sözünü hatırlatarak "Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

"GEREKTİĞİ YERDE CEVABIMIZI VERİRİZ"

Başkan Özdemir, İstanbul'un polemiklerle değil hizmetlerle yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

"EN BÜYÜK MAZERETLERİNDEN BİRİ..."

"Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri 'yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz' söylemiydi" diyen Özdemir, "Tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz?İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, İstanbul'a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

"İSTANBUL'DA OTOBÜSLER PATLAMAK ÜZERE"

Toplu taşıma ile ilgili gelen bir soru üzerine cevap veren Özdemir, 2019'da 5,8 yaş ortalamasıylaAvrupa'nın en genç otobüs filosunun teslim edildiğini söyledi. Günümüzde ise Avrupa'nın en yaşlı otobüs filosu haline getirildiğini ifade ederek "İstanbul'da otobüsler patlamak üzere" dedi.

Katılımcıların soru ve görüşlerini dinleyen Başkan Özdemir, AK Parti'nin İstanbul'daki hedefleri doğrultusunda bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, dostane bir atmosferde sonlandırıldı.

Abdullah Özdemir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Tatar9515:
    patlarsa siz patlatırsınız koltuk için 102 19 Yanıtla
  • xxx User:
    sizin zaten karnınız doyuyor.keske kahvaltı masraflarınin yerine bı garibanın dolabını doldursaydiniz razaman vakti 114 6 Yanıtla
  • Cemil Serbest:
    Ülke patlamış millet borç içinde bu otobüs diyor hey Allahım 73 8 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Siyasal islamci iblisler siz patlatmazsaniz kesinlikle birşey olmaz lakin her zaman olduğu gibi yine kumpas peşindesiniz 70 11 Yanıtla
  • Özgür Oğuz:
    Sizler Bırakın İstanbulu ,Türkiyenin haline bakın,Yatıp kalkıp imamoğlu işiniz.Önce Aynaya Bakın bi. 62 6 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Devletin bütçesi ile o kahvaltıda zıkkımlanınnsonra gariban muhbbeti yapın.lüx araclarda pudra şekeri çekenler sizden defilmiydi.o pudra şekeririn gramı dünyanın parası o payarla mubarek raöazanda 2 garibanımdıriturursunuz 59 7 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    hocam zaten patlıyor otobüsler?? , umarım bakımsızlik dan yollar patlamaz :) 21 25 Yanıtla
  • nesha512:
    Doğrudur Topbaş döneminde o otobüsler alindigin da CHP ayağa kakmisti bu otobüsler riskli diye. patlarsa hiç şaşırmam... 29 15 Yanıtla
  • İbrahim Akpıçak:
    siz o otobüslerin patlamasını mı istiyorsunuz acaba 34 3 Yanıtla
  • monşer null:
    İstanbul merkez patlıyor herkes 21 7 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:25 Ahmet Türk’ten Sırrı Süreyya Önder’e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma
17:03 Öcalan’ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı
16:51 Abdullah Öcalan’dan yıllar sonra ilk fotoğraf Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf
16:49 Öcalan’ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi Öcalan'ın açıklamasını yapacak heyet zılgıtlarla salona girdi
16:44 Abdullah Öcalan’dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı
07:10 Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı
01:14 Son atama kararları yürürlüğe girdi Son atama kararları yürürlüğe girdi
00:16 ABD Temsilciler Meclisi’nden Batı Şeria için tepki çeken talimat ABD Temsilciler Meclisi'nden Batı Şeria için tepki çeken talimat
00:05 Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor Bakan Fidan: Trump akıl tutulması yaşıyor
23:44 YSK’nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek YSK'nın kararıyla 5 mahallede seçimler yenilenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 17:46:00. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.