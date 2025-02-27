AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul\'da otobüsler patlamak üzere

Politika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı. Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur katıldığı programda Abdullah Özdemir, mevcut İBB yönetimine otobüs filosu üzerinden eleştiride bulundu.

İZLEYECEĞİ YOL HARİTASINI PAYLAŞTI

Toplantıda, Başkan Özdemir, göreve geldiği günden itibaren İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ve bundan sonraki yol haritası hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, şehrin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca 8. Olağan Büyük Kongre sonrası büyük oranda yenilenen teşkilatın heyecanına ve hedeflerine vurgu yaptı.

"ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

Yenilenen ve kan tazeleyen teşkilatın önümüzdeki dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturulacağını ifade eden Özdemir, "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sözünü hatırlatarak "Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

"GEREKTİĞİ YERDE CEVABIMIZI VERİRİZ"

Başkan Özdemir, İstanbul'un polemiklerle değil hizmetlerle yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"EN BÜYÜK MAZERETLERİNDEN BİRİ..."

"Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri 'yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz' söylemiydi" diyen Özdemir, "Tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz?İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, İstanbul'a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz" dedi.

"İSTANBUL'DA OTOBÜSLER PATLAMAK ÜZERE"

Toplu taşıma ile ilgili gelen bir soru üzerine cevap veren Özdemir, 2019'da 5,8 yaş ortalamasıylaAvrupa'nın en genç otobüs filosunun teslim edildiğini söyledi. Günümüzde ise Avrupa'nın en yaşlı otobüs filosu haline getirildiğini ifade ederek "İstanbul'da otobüsler patlamak üzere" dedi.

Katılımcıların soru ve görüşlerini dinleyen Başkan Özdemir, AK Parti'nin İstanbul'daki hedefleri doğrultusunda bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, dostane bir atmosferde sonlandırıldı.