AK Parti\'li Hızlı: "Ortak aklı kullanabilirsek 5 yılda büyük kazanımlar elde edebiliriz"

Politika

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, "Eğer ortak aklı gerçekten kullanacaksak, bütün kurumlarla bir arada çalışma prensibini bir yapısal çabaya dönüştürebilirsek Manisa bu 5 yıllık süre içerisinde büyük kazanımlar elde edebilir" dedi.

AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı başlayan kongre süreciyle ilgili gerçekleştirdiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. AK Parti Manisa İl Başkanlığında düzenlenen toplantıya Başkan Hızlı'nın yanı sıra Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, Gençlik Kolları Başkanı Ömer Can Temizel, Tanıtım Medya Başkanı Emre Şener ve il başkan yardımcıları katıldı. Toplantıda başlayan il ve ilçe kongre süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Hızlı, "Kongrelerimizle ilgili genel olarak şunu söyleyebilirim. Kongrelerde parti teşkilatlarımızda büyük bir heyecan görüyoruz. Biz bugüne kadar 23 yıldır AK Parti iktidarı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm zamanların en büyük hizmetlerini yaptık. Yani bu bunun altını sürekli çiziyorum. Yani bu iddialı bir söz gibi gelebilir ama 23 yıldır yapılanlara bakarsak tüm zamanların en iyisi. Tabii bu bizim milletimizin ve devletimizin birikimi üzerinden yaptığımız bir şey. Cumhurbaşkanımız idealinde bunu yaptık. Bunları yaparken büyük bir tutkuyla çalıştık. Cumhurbaşkanımız sürekli söylüyor ya 'Aşk ile çalışan yorulmaz'. Ki bunu görüyorsunuz. AK Parti teşkilatları, Cumhurbaşkanımızdan aldığımız enerjiyle milletimizden aldığımız enerjiyle büyük bir tutkuyla çalışıyoruz" dedi.

" Türkiye'nin birlikteliğini, beraberliğini engellemeye çalışan insanların çabaları beyhude"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç siyasette birlik ve beraberlik çağrısını bölmeye çalışanların beyhude bir çaba içerisinde bulunduğunu belirten Başkan Hızlı, "Türkiye'de son zamanlarda yapılan bir vurgu var biliyorsunuz arkadaşlar. Sürekli Cumhurbaşkanımızın da iç birlikteliğin vurgusunu yapıyor. Yani içeride bir toplumsal barışın daha güçlendirilmesi gerektiğine ilişkin çalışmalar yapılmaması gerektiği ve bu yönde mesajlar veriliyor. ve ben bütün siyasi partilerin önemli bir kısmının buna karşılık verdiğini de gördüm. Yani bu uzatılan ele el de uzatıldı. Fakat her zaman yaşadığımız bir şeyi yaşıyoruz yine ülkede. O zaman buna benzer bir barış iklimi de olsa mutlaka bu bir türlü kesilmeye çalışılıyor. Tabii bu burada ben şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Türkiye'nin birlikteliğini, beraberliğini engellemeye çalışan insanların çabaları beyhude. Bunlar ancak şunu bu işin maliyetini biraz yükseltebilirler. Bir de süresini uzatabilirler. Bu topraklar binlerce yıldır bütün farklılıklarıyla kardeş yaşamayı becermiş, medeniyet kurmuş topraklardır. Bizim genetik kodlarımızda bu vardır. Biz buna ulaşacağız. Ama bunu bölmeye çalışan, bunu engellemeye çalışan, işte görüyorsunuz tam bir barış iklimi oluşmaya başladığında TUSAŞ'a bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Yani bunlar böyle işte bu iklimi bu milletin içindeki birlikteliği bozmaya yönelik şeyler ama beyhude çabalar" ifadelerini kullandı.

"Ortak akılla 5 yılda büyük kazanımlar elde edebiliriz"

Manisa'nın kent yönetimi açısından özgün projelere ihtiyacı olduğunu belirten Hızlı, "Manisa artık Türkiye gibi. Çok kolay yönetilebilir bir şehir değil. Yani böyle bireysel, kişisel eleştiriler de yapmak istemiyorum ama çok daha üst planlarla yönetilmeli. Büyükşehir belediyesinin pozisyonunda kişisel samimi bir çaba görüyorum. Ama bu çabanın genel sistemleri içerisinde, ekosistemleri içerisinde başarıya ulaşacağı kanaatinde değilim. Manisa sanayide çok ileri gitmiş bir yer. Efendime söyleyeyim tarımda çok ileri gitmiş bir yer. ve bizim işte sürekli ortak akıl diye söylediğimiz ama konuşurken ortak akıl ama iş yaparken ortak akıl dışında davranışlarımız 5 yılın sonunda oturacağız, göreceğiz. Bir arpa boyu yol almamışız olacağız. Eğer ortak aklı gerçekten kullanacaksak bütün kurumlarla bir arada çalışma prensibini bir yapısal çabaya dönüştürebilirsek Manisa bu 5 yıllık süre içerisinde büyük kazanımlar elde edebilir. Biz geçende yönetim kurulu arkadaşlarımızla bir hesap yaptık. Manisa'daki sadece Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri söyleyelim. 5 yılda 100 milyar lira kaynak kullanacaklar. Bunun yarısı büyükşehire ait. 50 milyar lirası, 50 milyar lirası da ilçe belediyelerine ait. Çok ciddi bir kaynak ve bu kaynağın çarçur edilmesini istemiyoruz. Şimdi insanlar çarçur etmek niyetiyle yapmazlar tabii. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 tane belediyesi vardı. Bir tane özgün projelerini hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir tane özgün projeleri yok. Yani özgün proje derken hani projeksiyonu olan, şehirle bütünleşmiş, şehrin sorunlarıyla bütünleşmiş bir projeleri yoktu" dedi.

Başkan Hızlı sözlerine şöyle devam etti: " Akhisar'da 15 yıl belediye başkanlığı yaptığım için Akhisar'dan bahsetmek istemiyorum belki ama bu bağlamda. Fakat kurduğumuz bir Akhisar İhtisas Zeytin OSB vardı. Bu tarım ve sanayi, tarımsal sanayi her ikisini birden kapsayan bir şeydi. Yılda 10 milyar lira kente artı para girmesini sağlıyor. Akhisar Belediyesi olarak çok büyük bir para harcamadık. Burada bir paydaşlık yaptık. Ticaret Odası, Ticaret Borsası. Bu 100 milyarlık kaynakla siz 200 yüz milyarlık iş yapabilirsiniz. Yani biz Akhisar Belediyesi olarak Ticaret Odası'yla bir ortaklık yaparak Akhisar'da İhtisas Zeytin Organize Sanayi Bölgesi'ni kurduk. Şimdi özgün projeden kastım biraz bu. Mesela Süper Lig'e bir takım çıktı. Şimdi özgün projeden kastım bu. Dünya şampiyonu güreşçiler çıktı. Özgün projeden kastım bu. Üniversite derneği kurduk. Bütün siyasi bileşenlerle Akhisar'a bir üniversite hayalini gerçekleştirmeye çalıştık. Kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi bir projemiz vardı. Ciddi bir turizm potansiyeli var. 13 tane literatüre girmiş kazıdan bir tanesiydi bu. Roma'ya gittik sergi açtık"

"Akhisar İhtisas Zeytin Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtması 6 yıldır yapılamıyor"

Akhisar İhtisas Zeytin Organize Sanayi Bölgesi'nin arıtmasının 6 yıldır yapılamadığını belirten Hızlı, "Şehirde 13 tane arıtma yapılmış. Şimdi arıtmalar yapılmamış olsaydı siz harıl harıl arıtma yapıyor olacaktınız. Gidelim Akhisar İhtisas Zeytin Organize Sanayi Bölgesi var. 6 yıldır arıtması yapılamıyor. Biz teslim ettiğimizde ve finansmanıyla birlikte teslim ettik. Şimdi buradan milletvekillerine de sesleniyorum onların. Çok çevreci böyle sürekli her ay bir manifesto yayınlayan milletvekilleri. Gördes'teki nikel madeniyle ilgili yol kesenler şimdi gitsinler Akhisar Zeytin İhtisas OSB'ye. Akhisar milletvekilimiz de var Vehbi Bakırlıoğlu. Onunla biz çalıştık. Yani rakip de olduk birbirimizle. Benim belediye başkanlığımda işe başladı. İnsan ilişkilerimiz de çok iyidir. Çevre duyarlılığı olduğunu bildiğim bir arkadaşımız, milletvekilimiz. Buradan ona sesleniyorum. Akhisar'daki İhtisas Zeytin Organize Sanayi Bölgesinin termin planını bir göstersin bize. 6 yıldır yapılamıyor, ordaki atıklar nereye geliyor?" dedi. - MANİSA