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AK Parti'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrı Açıklaması

09.11.2021 19:49
AK Parti'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrı Açıklaması

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı disipline sevk etmesi ve ihraç sürecinin başlatılması için çağrıda bulundu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ı disipline sevk etmesi ve ihraç sürecinin başlatılması için çağrıda bulundu.

Katırcıoğlu, Türkkan'ın Bingöl'de bir şehit yakınına küfretmesine ilişkin AK Parti'li kadın milletvekilleriyle Mecliste basın toplantısı düzenledi.

Ortak açıklamayı okuyan Katırcıoğlu, bunun, Türkkan'ın ilk vukuatı olmadığını, Kocaeli'de kaçak çiftliğinde bulunan 29 binanın yıkımı sırasında habercilik görevini yerine getiren bir gazeteciyi darbettirdiğini, Ziraat Bankasından çektiği 36 milyon dolarlık krediyi ödemediğini, Meclis Genel Kurulunu izlemeye gelen bir şehit babasını, kıyafeti nedeniyle "Burada ne işi var?" diyerek adeta kovan bir tweet attığını anlattı.

"Milletimiz, milletin vekilinden insanca tutum görememiştir"

Bu davranışın ne insanlığa ne milletvekilliğine ne de milliyetçilik ilkesine sığdığını ifade eden Katırcıoğlu, "Milliyetçiyiz diyen bu zat, şehitlik makamının ne anlama geldiğinden bihaberdir." dedi.

Türkkan'ın yalnızca şehitlere değil aynı zamanda kadınlara da hakaret ettiğini söyleyen Katırcıoğlu, "Hem sözel şiddette bulunmuş hem de daha kötüsü sözel cinsel şiddette bulunmuştur." ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu, Türkkan'ın bir özür videosu paylaştığını ancak şehitlerden, kadınlardan değil sadece Akşener'den özür dilediğini kaydederek, "Milletimiz ne yazık ki milletin vekilinden, erdemli, yiğit veya mertçe, insanca bir tutum görememiştir." diye konuştu.

Akşener'in düne kadar sesi soluğu çıkmadığını dile getiren Katırcıoğlu, kendi tabanından yükselen vicdani ve milli toplumsal baskı sonucunda Türkkan'ı grup başkanvekilliğinden almakla yetindiğini, disiplin süreci başlatmadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e sorular

Katırcıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e şu soruları yöneltti:

"HDP il binasının önünde 700 küsur gündür evlat nöbeti tutan annelere bir anne, bir kadın genel başkan ve bir milliyetçi vekil olarak hala neden gitmediniz? İttifak zincirinin son halkası olarak gizli ortağınız HDP'den mi çekiniyorsunuz? İttifak zincirinden kopmak ya da oturduğunuz o koltukların diyetini ödemekten mi korkuyorsunuz? Bu milletin milliyetçi ablası, bacısı iseniz eğer şehitlerimize ve bacısına yapılan bu aşağılık tutuma, sizin alışık olduğumuz tepki modelinizle neden icabet etmediniz? Bu zatı bu kadar korumanızın ve kollamanızın altındaki sebepler nedir? Yoksa Demirtaş'ın kahvaltı teklifini kabul etme gafletinde bulunarak deşifre olduğunuz HDP ortaklığının üstünü mü örtmek istiyorsunuz?"

-"Adeta ölü taklidi yapmışlardır"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, kadın milletvekilleri, sivil toplum örgütleri, kadın STK'lar ve sanatçıların da bu sessizlik, tepkisizlik kervanına katılanlar arasında olduğunu belirten Katırcıoğlu, "Görmezden, duymazdan gelmiş adeta ölü taklidi yapmışlardır. Sanki bu toplumda yaşamıyorlar. Sanki bu olay Türkiye'de hiç yaşanmamış, toplumsal infial oluşmamış, toplum vicdanı kanamamış gibi görmezden gelinen bir tutum içine girmişlerdir. Hatta bazı araştırmacılar, gazeteciler akla ziyan açıklamalarda bulunmuşladır. 'İstanbul beyefendisi' ile başlayan cümleler, işte 'Milletvekilliğinin geldiği nokta, çürümüş siyasetçiler' diyerek toptancı yaklaşımlarla işin vahametini azaltma çabalarını üzülerek izledik." yorumunu yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun kadınlarla ilgili bir video yayınladığına ancak orada bu olaya değinmediğine dikkati çeken Katırcıoğlu, "Daha üzücü olanı ise CHP sözcüsünün tek kelime ile 'yapılan yanlıştır' diyemediği açıklamasıdır." dedi.

"Asıl provokasyoncu bu zattır, İYİ Parti ve Genel Başkanıdır"

AK Parti'li Katırcıoğlu, şunları kaydetti:

"Asıl provokasyoncu bu zattır, İYİ Parti ve Genel Başkanıdır. Önce provokasyon olabilmesi için zemin ve şartların oluşması gerekir. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 'One minute' dediği, Müslüman ve çocuk katili Netanyahu'ya benzetip ertesi gün memleketi Rize'ye gitmesi provokasyon için şartları ve zemini oluşturmaktır. Artık her şey bir kıvılcıma bakar. Öyle de olmuştur. Gittiği her yerde nerdeyse kendi adamları yumruklarla insanlara saldırıyor. Düzmece tiyatrolar sahneleniyor ve eleştirenlere en sert cevaplar ve tutumlar veriliyor. Yani toplumun hassas olduğu sinir uçlarına dokunacak, hareket, eylem ve söylemlerle provokasyonlara sebep olunuyor. Çok açık ve aşikar. Bingöl'de yaşananlar da bunlardan biridir. Ama hesap tutmamış, milletimiz gereken tepkiyi göstermiş, oyunlarını bozmuştur."

Şehit Emre Kaan Arlı'nın babasının bu olaya tepki göstermek için şehitliğe gittiğinde oğlunun kabrine yazılan PKK yazısını gördüğünü anlatan Katırcıoğlu, "Ve yetmiyor. Bunu yazan kişi, onların malum işareti ile fotoğraf çekinerek sosyal paylaşımda bulunuyor. O zatın söylediği küfrü, tüm şehitler için yazıyor ve paylaşıyor. Provokasyonu planlayanlar kimlerdir, çok açık ortada. Bu yapılanla, şehit ailelerine de 'Sakın ha tepki gösterme' uyarısı yapılmıştır. ve bir kargaşa hesaplanmıştır." ifadelerini kullandı.

Katırcıoğlu, "Ömerlerin siyasetini yapacağız" deniliyorsa önce hakaret edilen şehidin annesinin elinin öpülmesi ve kendisinden af dilenilmesi gerektiğini belirterek, "Bu da yetmez, Diyarbakır annelerine de gideceksiniz, onlardan da özür dileyeceksiniz. Ancak bundan sonra millet, sizi affeder. Kendisine tavsiyemiz; yalanı yalanla örtmeye, saklamaya çalışmayın. Bu malum şahıs bu gazi Mecliste durduğu sürece, söylediğin her söz lafı güzaftır. Sayın Akşener, Ömer'in yolunda, Lütfü Türkkan gibilerle mi yürüyeceksiniz? Şehitlerimiz ve kadınlarımıza yapılan bu aşağılık hakaretin üstünde Sayın Akşener'in tabiri ile tepinmek istemiyoruz. Adı 'İYİ' olan, kendilerini milliyetçi olduğunu iddia eden partinin kadın Genel Başkanı, bu zatı derhal disipline sevk etmeli ve ihraç süreci başlatmalıdır. Aksi halde, siyasi ve hukuki tüm imkanları kullanacağız."

İYİ Parti, AK Parti, Bingöl, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li kadın milletvekillerinden İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e çağrı Açıklaması - Son Dakika
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