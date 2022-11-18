AK Parti'li Şen, Siirt'te "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Şen, Siirt'te "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu

18.11.2022 16:47

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Son 2 aydır AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "Son 2 aydır AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu. Fakat biz parti olarak bunu yüzde 45-46'ya çıkarabileceğimizi hesaplayabiliyoruz." dedi.

Şen, Siirt'te partisinin il başkanlığınca düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Parti olarak 2023 seçimleri öncesinde yaptıkları araştırmalara değinen Şen, "Son 2 aydır AK Parti'nin oy oranı yüzde 40'ın üzerine oturdu. Fakat biz parti olarak bunu yüzde 45-46'ya çıkarabileceğimizi hesaplayabiliyoruz. Cumhurbaşkanımız da yüzde 52 oy alıyor gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın da 55'in üzerine çıkabileceği aynı analizlerden ortaya çıkıyor. Yani yaptığımız araştırmalar, bilimsel çalışmalar bize önümüzde daha alınacak oylar olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Şen, seçim çalışmalarını, partilerinin bir önceki seçimde aldığı oy oranının üzerine çıkması için sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Hem partimizi hem Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakı'nı yine 52-53'le değil, 55'le seçmek mümkün. Siirt'ten hareketle 56 yaptık Cumhur İttifakı'nın oy oranını. İnşallah öyle görürüz. Tabii ki bütün bunlar bizim bilimsel hesaplarımız. Fakat milletimizin teveccühü ne olacak? Ne verirse o başımızın üzerindedir. Biz milletimizin bize teveccüh göstereceğini öngörüyoruz. Bilimsel araştırmalar, analizler bize onu gösteriyor. İnşallah da öyle olacak."

"AK Parti olarak gençlerin birinci partisiyiz"

Gençlerin oy oranına ilişkin de çalışma yaptıklarını anlatan Şen, herkesin genç oyların hangi yöne kanalize olacağını düşünüp tartıştığını dile getirdi.

Şen, AK Parti'nin gençlerden büyük destek gördüğünü vurgulayarak, "AK Parti olarak gençlerin birinci partisiyiz. Yüzde 40'a yaklaşıyor gençlerin oyu. Parti oyumuz 42, gençlerin oyu 38... Bu 38, AK Parti'yi takip eden iki partinin toplamı kadar neredeyse. AK Parti olarak, takip eden iki partiden daha yüksek bir oy oranına sahibiz. Gençlerin en beğendiği lider ve Cumhurbaşkanlığında da en yüksek oranda oy verdiği lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bilimsel verilerle konuşuyorum, öyle konuşmak gerektiğini de düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Şen, 3-5 ay önce partilerinin oy oranının yüzde 34'e düştüğünü açıkladığını anımsatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bazı arkadaşlar dediler ki, 'Yahu teşkilatın moralini bozar, niye öyle söylüyorsun?' Dedim 34'e düştük. Teşkilatın moralini bozmaz, aksine teşkilat der ki 'Aman Allah'ım 34'e mi düştük? Bu bize yakışmaz, biz AK Parti'yiz. Biz 40'lı, 50'li rakamlarla konuşulan bir parti olmalıyız.' Silkinir, kendine gelir. Nitekim öyle oldu. Cumhurbaşkanımızın küresel liderliği, 6+x, y, z masanın gayrimilli oluşunun anlaşılması, bir Biden masasının olduğunun anlaşılması, oradan bir şey çıkmayacağının, bir liderliğin çıkmayacağının görülmüş olması gibi sebeplerle AK Parti yüzde 42, Cumhurbaşkanımız da yüzde 52... Gençlerin birinci partisiyiz. 2023 seçimlerine doğru gidiyoruz. Onun için sahalardayız. 42 yetmez, 52 yetmez diyerek Siirt'teyiz."

Programa, AK Parti Milletvekilleri Osman Ören, Ziver Özdemir ve Cengiz Demirkaya, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Orhan Miroğlu ve Şaziye Gündüz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
AK Parti Milletvekili Günay, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Akar'ı ziyaret etti AK Parti Milletvekili Günay, Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Akar'ı ziyaret etti Aydın'da Sezai Karakoç için lokma hayrı yapıldı Aydın'da Sezai Karakoç için lokma hayrı yapıldı Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Mustafa Şen, AK Parti, Siirt, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AK Parti'li Şen, Siirt'te '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında konuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:46 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Giovanni Guidetti ile yollar resmen ayrıldı
17:13 Kartal'da görevli hemşireyi 4 el ateş ederek katleden cani, işlediği cinayet sonrası mont almaya gitmiş
17:03 Katar'ın Dünya Kupası'na getirdiği alkol yasağına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan tebrik
16:58 Taksim bombacısına yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 şüphelinin bir arada olduğu görüntüler ortaya çıktı
16:55 Gözler aralık ayının ilk haftası yapılacak toplantıda! Yeni yılda asgari ücretin yüzde 50 oranında artırılma ihtimali masada
16:51 Denizli'de vatandaşlar, dev kazanlarla yağmur duasına çıktı
16:46 Merkez Bankası'nın enflasyon anketi sonrası emekli maaşlarında beklenti değişti! İşte yeni yılda memur ve memur emeklisi maaşı...
16:08 Araç sahipleri dikkat! 1 Aralık'tan itibaren kış lastiği zorunluluğu başlıyor
16:11 Çoklu ilişki itirafı gündem olan Derya'nın kocasına yazdıkları Müge Anlı'yı delirtti: İnsan bunları kocasına nasıl yazar?
16:03 Fenerbahçe'yi yasa boğan trafik kazası! Milli boksör yaralandı, arkadaşı yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2022 18:29:07. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Şen, Siirt'te "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement