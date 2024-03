AK Parti Manisa Milletvekilleri Yerel Seçimler Hakkında Konuştu

Politika

MANİSA (İHA) – AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, Manisa'daki basın mensuplarıyla bir araya gelerek, 31 Mart yerel seçimleri ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Şehzadeler Park'ta gerçekleştirilen kahvaltıda konuşan AK Parti'li vekiller, Türkiye Büyük Millet Meclis'inde görüşülerek yasalaşan 8. Yargı Paketi sonrası meclisin tatile girdiğini ve bu süreçten sonra yerel seçim çalışmalarına sahada daha fazla ağırlık vereceklerini belirttiler. Programda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, "Cumhur İttifakı olarak artık yerel seçimlerle alakalı tüm partilerin adayları belli oldu. Biz de Cumhur İttifakı olarak Büyükşehir Adayımız Cengiz Ergün ile ittifak olarak, Şehzadeler'de Yavuz Kurt, Yunusemre'de Mehmet Çerçi ile ve 17 ilçemizde ittifak halinde çok hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Biz milletvekilleri olarak parlamento çalışmalarından dolayı arkadaşlarımızla tam sahaya girememiştik. Artık bugün itibariyle bizler de başlamış oluyoruz" dedi.

"Bu insanlara tepeden bakan 'Göbeğini kaşıyan adam' diyerek değişim olmuyor"

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa Büyükşehir Belediyesini; Okçuluk Vakfı, Ensar Vakfı, TÜGVA, TÜRGEV gibi sivil toplum kuruluşlarına destek verdiğini belirtip, eleştirmesine yönelik bir gazetecinin sorusunu yanıtlayan Baybatur, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olan Özgür Özel, hatırlıyorsunuz ki genel başkanı olmadan önce de 4-6 Kur'an kurslarının da çağ dışı olduğunu ifade eden bir zihniyet. Okçuluk Vakfı, TÜGVA, Ensar gibi vakıflar bu memleketle alakalı askere, polise kurşun sıkan veya Okçular Vakfı askere, polise ok atan bir vakıf değil. Orada milli ve manevi duyguların yeşermesi, gençlerimizin yetişmesine vesile olmak adına oluşturulmuş sivil toplum kuruluşlarıdır. Keza Okçuluk Vakfı'nda olduğu gibi ata sporlarına yönelik okçuluk, cirit gibi birçok noktada gençlerimizin eğitilmesi, kötü alışkanlıklardan uzak tutulması üzerine faaliyet gösteren vakıflardır. Netice itibariyle Cengiz Bey ya da herhangi bir belediyemiz kanunlar içerisindeki bu vakıfların çoğu kamuya yararlı vakıflardır. Kamuya yararlı olan vakıflarda belediyelerimiz her türlü desteği, kanun içerisinde bunu yapabilir. Kılıçdaroğlu'ndan sonra diyorlar ya 'değişim, değişim' üstüne basa basa konuşuyorlar. 'Değişim ve değiştim' demekle olmuyor. Zihin kodlarınızın, DNA kodlarınızın da değişmesi gerek. Bu insanlara tepeden bakan 'Göbeğini kaşıyan adam' diyerek değişim olmuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi'ni milletin değerleriyle kavga etsin diye kurmadı. Bilakis Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu unsurudur. Adeta böyle bir maziye sahip bir siyasi harekettir. Ama ne yazık ki rahmetli Atatürk dönemi sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodları değişerek, insanların milli ve manevi duygularına saldırma merkezi haline gelmiştir. Ezanları Türkçe okutan zihniyet Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kuran-i Kerimi mukaddes kitabımızın okunmasını yasaklayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kur'an kursları ya da imam hatiplerin açıldıktan sonra tekrar kapatılması için gerekli çalışmaları askerlerle beraber yaparak, cuntacılarla beraber yaparak bu milletin, bu manevi duygularına ya da bu manevi iklimine darbe teşebbüsü içerisinde olan ve darbe vuran Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Dolayısıyla bu tip STK'lara karşı ön yargılı olmasını çok normal karşılıyoruz. Kendisine tavsiyemiz bu hassasiyeti mesela Mason localarına da gösterse. Bu hassasiyeti yurt dışından fonlanan bazı vakıflara, derneklere de gösterseler. Bu hassasiyeti yine yurtdışından fonlanarak beşinci kol faaliyeti yapan bazı gazete, televizyon, internet yayıncılarına da gösterseler" diye konuştu.

"31 Mart seçimleri de birilerinin daha siyasi hayatını bitirmeye aday bir seçim"

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, çok önemli bir seçim dönemine daha girdiklerini ifade ederek, "14 ve 28 Mayıs seçimleri bazılarının siyasi hayatını bitiren seçimler oldu. Bu 31 Mart seçimleri de birilerinin daha siyasi hayatını bitirmeye aday bir seçim. Ben gördüğüm kadarıyla bu kadar vizyonsuz bir siyaset anlayışı güden özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir lider değişikliğine kadar gidebilecek seçimler diyorum. 'Türkiye ittifakı, yok 'yerel ittifak' gibi saçma sapan terimlerle, vizyonsuz projelerle halkın karşısına çıkıyorlar. 'Türkiye ittifakı' dedikleri ittifakın içerisine de terör örgütü PKK'ya 'terör örgütü' diyemeyen insanların kurmuş olduğu, dağdan Kandil'den emir alarak siyaset yapmaya çalışan bir partiyle Türkiye ittifakı gibi Türkiye isminin güzelliğini kullanarak, böyle bir ittifakın içerisindeymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bizim bu tarz ittifaklarla, kapı arkası gizli ittifaklarla işimiz gücümüz yok. Bizim ittifakımız Milliyetçi Hareket Partisi ve Türk milletiyle" dedi.

"Bizim seçmenimiz tamamen Cumhur İttifakı'nın adaylarını oy atacaktır"

Manisa'da AK Partililerin, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e oy vermeyeceğine yönelik iddialara ilişkin soruyu yanıtlayan Akkal, "Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefler doğrultusunda hiçbir AK Partili vatandaşımızın farklı bir yönde oy kullanacağına ben şahsen hiç inanmıyorum. Böyle bir şey konuşuluyorsa eğer tamamen dedikodudur, maksatlıdır. Görüyoruz, piyasada işte birçok yalan haber geziyor. Geçtiğimiz hafta bir anket önce sizlere dağıtıldı. Daha sonra atılan anketler silindi, yanlış atılmış deniliyor. Resimler değiştirilmiş falan. Birçok maksatlı şekilde işler yapılıyor Manisa'da. Bu da o dedikodulardan sadece bir tanesi. Biz AK Parti seçmenleri olarak Cumhur İttifakı'nın tamamen arkasındayız. Biz kesinlikle ve kesinlikle ne Milliyetçi Hareket Partisi kanadından ne de AK Parti seçmeni tarafından böyle bir problem olduğunu görmüyoruz, düşünmüyoruz. Böyle bir şeyi biz duymuyoruz ama maalesef muhalefet bunu dillendirmeye çalışıyor. Boşuna çabalar bunlar. Biz Cumhur İttifakı olarak tüm adaylarımızın sonuna kadar arkasındayız. Bizim seçmenimiz tamamen Cumhur İttifakı'nın adaylarını oy atacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Programa, Manisa'daki basın mensuplarını yanı sıra Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ali Filizkan, AK Parti Medya ve Tanıtım Başkanı Emre Şener katıldı. - MANİSA