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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak - Son Dakika
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Netanyahu'ya sert tepki: Nefretle anılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sözleri yok hükmündedir. Netanyahu layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir " ifadesini kullandı.

28.12.2023 - 12:40,  Güncelleme: 13:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, İsrail'in Filistin'deki işgalinin en uzun süreli ve planlı katliam suçlarını içerdiğini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sizin Hitler'den ne farkınız var ya. Bunlar bize Hitler'i de aratacak. Netanyahu'nun yaptıklarının Hitler'den geri kalır yanı var mı?" sözlerine sosyal medyadan "Erdoğan, bize ahlak dersi verebilecek son kişidir" şeklinde cevap vermişti.

ÖMER ÇELİK'TEN NETANYAHU'YA TEPKİ

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak

"LAYIK OLDUĞU ŞEKİLDE NEFRETLE ANILACAKTIR"

"Sivillere karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin tarihin en vahşi saldırganlığına imza atan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hedef alan sözleri yok hükmündedir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti: "İsrail Başbakanı Netanyahu, insanlığa karşı işlediği savaş suçları ve Filistinlilere yönelik soykırım girişimi nedeniyle layık olduğu şekilde nefretle anılacak ve bir gün hukuk önünde hesap verecektir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, hukuk çerçevesinde yürütülen dünyanın en meşru mücadelesidir. Türkiye'nin terörle mücadelesi, uluslararası hukukun tüm kurallarıyla tam bir uyum içindedir. İnsanlık düşmanı terör örgütlerine karşı verilen bir mücadeledir."

AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak

"TARİHİN EN UZUN SÜRELİ KATLİAM SUÇUNU İŞLİYOR"

Çelik, İsrail'in Filistin'deki işgalinin tarihin en uzun süreli işgali olduğu gibi en planlı ve sistematik katliam suçlarını içerdiğini belirtti. Netanyahu yönetiminin, Filistinli sivilleri bombaladığını, öz topraklarından göç etmeleri gerektiğini söylediğini, can korkusuyla göç halindeyken onları yine bombaladığını, son çare olarak sığındıkları hastaneleri dahi bombaladığını vurgulayan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız, insanlık değerleri ve insanlık vicdanı adına tüm dünyaya seslenirken, Netanyahu ise insanlığın düşmanı her türlü eylemin temsilcisidir. Filistin'deki çocuk, kadın, sivil, yaşlı masumlarla dayanışmayı sürdürecek, Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarını elde etmeleri için mücadele etmeye devam edeceğiz."

AK Parti Sözcüsü Çelik, Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi: Nefretle anılacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik\'ten Netanyahu\'ya sert tepki: Nefretle anılacak
Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Ahmet yilmaz: SAYIN NETANYAHU GERÇEK DÜNYA LÎDERÎDÎR Yanıtla 5 24
  • Fatih Aslan: DÜNYA KATİLİ GAZZE KASABI Yanıtla 6 4
  • İsmail Eker: Boslaf teroriste anladigi dklden cevap vermek gerekiyor Yanıtla 1 4
  • Emrah Aktas: Sayın çelik ben yıllar önce İsrail bizim için değerlidir İsrail çıkarları için sen ve seni Parti'nin açıklamasına tepki gösterdim üzerine İsrail'in başkenti Kudüse hoş geldiniz denildiğinde de tepki verdim o zaman sizi destekleyen arkadaşlar bana tepki verdi yıllar geçtikçe ne oldu kaç gün oldu bir sürü müslüman ülkelerden çıt yok bunu manukyan gördü artık kimseyi saklamaz,sadece herkes benim gibi boş boş konuşur İsrail İngiltere ABD yardımı ile istediğini alır Yanıtla 3 1
  • Ahmet yilmaz: 12 sehidimizin KUTLU tini sad duraklari uçmag olsun Yanıtla 0 0

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, İsrail, Orta Doğu, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Son Dakika

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