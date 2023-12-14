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AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime girecek - Son Dakika
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AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime girecek

AK Parti ve MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime girecek. Adana'da AK Parti'nin aday çıkarması ve MHP'nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor. Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyesi için ise AK Parti, MHP'nin adayına destek verecek.

AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde ortak aday ile seçime girecek
14.12.2023 - 16:02,  Güncelleme: 16:03
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AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde "ortak aday" ile yerel seçime gireceği öğrenildi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde AK Parti ve MHP, 30 büyükşehirde "ortak aday" ile seçime gireceği öğrenildi. AK Parti ve MHP arasındaki heyetler arası komisyon görüşmeleri devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Adana'da AK Parti'nin aday çıkarması ve MHP'nin ise aday çıkarmayarak desteklemesi bekleniyor. CHP'de olan Mersin ve Manisa Büyükşehir belediyesi için ise AK Parti aday çıkarmayarak MHP'nin adayına destek vereceği belirtiliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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