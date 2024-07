Konak Belediye Meclisi\'nden Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler\'e doğalgaz çalışmaları için onay

Politika

Konak Belediye Meclisi'nde, yaklaşık bir buçuk yıl önce AK Parti ve MHP Grubunun önerge verdiği ve son olarak geçen meclis oturumunda başkanlık önergesi olarak da gelen Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler bölgelerinde doğalgaz çalışmalarını önünü açan çalışma oy birliği ile meclisten geçti. AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, "Bugün geçirdiğimiz önerge, bir buçuk yıl komisyonlarda bekletildi. Bizim verdiğimiz zaman bu önergeyi geçirseydik yatırım listesine girerdi ve bu kış, 3 mahallemizde doğalgaz ulaşırdı." dedi.

Gültepe, Gürçeşme ve Beştepeler bölgelerinde yaşayan vatandaşların doğalgaz taleplerinin karşılanmasına yönelik AK Parti Grubu'nun 2023'te verdiği önerge, yaklaşık bir buçuk yıl bekletildikten sonra başkanlık önergesi ile birleştirerek Konak Belediye Meclisi'ne geldi. İmar, Hukuk, Plan ve Bütçe ile Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme komisyonlarından oy birliği yapılan önerge, bugün gerçekleştirilen Konak Belediyesi Meclisi'nden de oy birliği ile geçti.

Önerge ile ilgili konuşan AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, "Bu bizim için çok önemsediğimiz konu, Konak'ın temel bir sorunu olan, yıllardır da çözülemeyen bir meselenin çözümüne katı koymak adına AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak net bir tavrımızı ortaya koyduğumuz bir önerge. Biz bu önergeyi bir önceki dönemde, 2023 tarihinde zaten vermiştik. O günden bugüne yaklaşık bir buçuk yıl komisyonlarda maalesef bekletildi. Çünkü 2019 yılında İzmirgaz'a verilen bir yazı ama mevcut kanunu gerektirdiği şekilde 10 yıllık taahhüdü kapsamıyordu. Biz İzmirgaz ile o günlerde yaptığımız görüşmeler neticesinde, bunun taahhüdü kapsaması gerektiğini fark ettiğimiz için de o önergeyi de o kapsamda vermiştik. Bugün de başkanlık önergesi ile bizim önergemizin, her ikisinin niteliği ve ruhu aynı olduğu için birleştirerek oy birliği ile onayladık. Burada şu var, bir taraftan Beştepeler'de planları yaptık, Gürçeşme'de planları yaptık. ve Gültepe'de imar planlarını yaptık. Bu önergenin Gültepe, Gürçeşme ve Beştepe'ler kısmında mevcut onayladığımız 1/1000'lik, 1/5000'lik planlardaki ana yol akslarını listeye ekledik. Yani yarın uygulama yaptığımızda da yolda kalan yerlerde doğalgaz çalışmasının yapılabileceğini öngörüyoruz. Tabii bu önerge 2023 yılında gündem alıp, geçmiş olsaydı, İzmirgaz gibi kuruluşlar yıllık yatırımları bir yıl önce planladıkları için2024 planlaması içerisinde bu mahallelerde gazın gelmesi noktasında gerekli girişimlerimiz olumlu sonuç olurdu. Ancak tabii bu önerge 2024 yatırımlarının maalesef dışında kalacağı için muhtemelen ki bu kış değil önümüzdeki kışa kalacağı da aşikar. Çünkü o bir yatırım programı içerisinde alıyorlar. ve yatırım programı noktasında zaten biz de gurubumuz olarak ve vekillerimizle birlikte gerekli takipleri yapacağız" dedi.

"Buraların on sekiz uygulamaların hızlı bir şekilde bitirilmesi elzem"

AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burada en kritik nokta, Gültepe imar planları sınırları içerisinde kalan tüm sokaklarımızı biz, bu önergenin eki ile yaptık. Yani on sekiz uygulaması yapmadan tüm hali hazırdaki sokakları dikkate alarak ciddi bir taahhüdün altındayız. Ama burada bir fırsatımız var diye görüyoruz. Hem Beştepeler'de hem Gürçeşme'de hem de Gültepe'de yaklaşık bu yatırımların bir yıllık bir takvimi de olduğunu düşünürseniz ve kademeli kademeli de bu yatırımların geleceğini öngörürseniz, buraların on sekiz uygulamaların hızlı bir şekilde bitirilmesi elzem oluyor. Aksi takdirde Gültepe'de biz on sekiz uygulamaları bitiremezsek ki orada bir takım teknik konular var. Ancak bu durumda Gültepe'de dönüşümü on yıl neredeyse ötelemiş gibi algının içerisinde kalırız. Özellikle Gültepe'de bu taahhüdü vererek oradaki kentsel dönüşümü erteliyor muyuz? Burada bir gecikmeye, bir beklemeye mi gideceğiz? Evet, biz grup olarak bu önergeye doğalgazın gelmesi bakımından destek verdik. Ama kentsel dönüşümde gecikmesini hiçbir şekilde istemiyoruz. Bu nedenden dolayı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüzün, sizin başkanlığınızda hızlı bir şekilde uygulama esas problemlerini çözerek, on sekiz uygulamasını tamamlaması bir fırsat olarak görüyoruz."

"Vatandaşlarımızın günümüz şartlarına uygun bir yaşam alanına geçmesini arzu ediyoruz"

"Önümüzde bir yıllık bir takvim olduğunu düşünüyoruz" diyerek sözlerine devam eden AK Partili Yıldız, "Evet burada DSİ görüşünden kaynaklı, o dönem Büyükşehir'in yanlış yorumlamasıyla tıkanmış bir on sekiz uygulaması var. Ama geçtiğimiz komisyonda hem meclisin bilgilenmesi, kamuoyunun bilgilenmesi bakımından söylüyorum. Biz bunu ilgili bürokratlarımıza sorduğumuzda, Büyükşehir'in şu anda meseleye daha olumlu yaklaştığı ve meseleyi çözebileceğimiz umudu doğmuş gözüküyor. O yüzden hızlı bir şekilde bu üç mahallemize dönüşümün yapılmasının, bu mahallede yaşayan vatandaşlarımızın hem doğalgazıyla hem güvenli binalarıyla hem konforlu alanlarıyla hem yeşil alanlarıyla hem de parklarıyla günümüz şartlarına uygun bir yaşam alanı geçmesini arzu ediyoruz. Evet bu bir süreç. Bu sürecin en önemli paydaşlarından biri zaten biz olmaya devam edeceğiz. Biz bu anlamda destek olmaya, bu anlamda İzmirgaz sürecinde rol almaya hazırız. Ancak önemli olan bir diğer tarafta Gültepe'nin planlamasının ve dönüşümün önü tıkanmamasıdır" ifadelerine yer verdi. - İZMİR