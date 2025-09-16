AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan CHP'li üyelerin önerge ve söz taleplerine ret - Son Dakika
AK Parti'ye geçen Çerçioğlu'ndan CHP'li üyelerin önerge ve söz taleplerine ret

16.09.2025 23:08
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun idaresinde toplanan mecliste CHP'li üyelerin önergeleri reddedildi, söz talepleri karşılanmadı. CHP Grup Başkan Vekili Ömer Günel, "CHP Grup Başkan Vekiline söz verilmemesi sadece Ömer Günel'in ya da grup sözcüsü Anıl Yetişkin'in ya da 47 meclis üyesinin susturulması değildir, 344 bin üç oyun susturulması demektir" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılmasının ardından kendisinin katılmadığı ilk meclis toplantısında gerginlik ve arbede yaşanmış, oturum ertelenmişti. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi eylül ayı toplantısı bugün Çerçioğlu'nun idaresinde yeniden toplandı. Meclis toplantısı öncesi CHP Aydın İl Başkanlığı'nda toplanan CHP'li büyükşehir meclis üyeleri ve partiler yürüyerek meclis toplantısının yapılacağı hizmet binasına yürüdü.

ÖZEL GÜVENLİK VE MECLİS ÜYELERİ ARASINDA TARTIŞMA

Belediye hizmet binasına yaklaşan CHP'li meclis üyeleri, belediye önünde bulunan bariyerle kapatılmış cadde üzerinden zabıta, özel güvenlik ve emniyet tarafından karşılandı. Burada CHP'li meclis üyeleri isimleri listeden kontrol edilerek, beraberlerindeki basın mensupları da basın kartı kontrolü ile binaya alındı alındı. Bu sırada özel güvenlik ve meclis üyeleri arasında tartışmalar yaşandı. Benzeri uygulamalar belediye ana binası girişinde ve meclis salonun bulunduğu katta da devam etti. Belediyenin tüm katlarında emniyetin güvenlik önlemeleri aldığı görüldü. CHP'li meclis üyelerinin salona girişi sırasında gerginlik yaşandı.

Emniyet ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı meclis salonunda toplantı Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yönetiminde başladı. Meclis salonuna önceden girdiği görülen bir grup, Çerçioğlu lehine sloganlar attı. Oturumda Çerçioğlu, CHP Grubunun önergelerini gündeme almazken, söz taleplerini de reddetti. Çerçioğlu, CHP Grubunun çoğunluk oylarıyla reddedilen önergeleri ise kabul edilmiş saydı ve komisyonlara havale etti. Çerçioğlu, oturuma verilen aranın ardından Köşk Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Sözcüsü Nuri Güler ile kendisiyle birlikte CHP'den istifa eden bağımsız meclis üyesi ve Belediye Başkan Vekili Polat Mersin'in söz taleplerine olumlu yanıt verdi.

SAATÇI: HAKTAN, HUKUKTAN, ADALETTEN AYRILMAYACAĞIZ

Çerçioğlu'nun oturumu kapatmasının ardından CHP Meclis Grubu, basın açıklamasında bulundu. İl başkanlığı binası önünde CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, meclis toplantısı öncesinde Aydın Valisi Yakup Canpolat ve AK AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem ile birlikte üçlü bir toplantı yaptıklarını belirtti. Saatçı, "Toplantıda Aydın Valisi'nin söylediği her şeye uyarak CHP Aydın İl Başkanlığı olarak yerine getirdik. Efendiliğimizden, saygınlığımızdan hiçbir ödün vermedik. Verdiğimiz sözleri tuttuk. Ben buradan Aydın Valisine sesleniyorum; Sayın Valim bir daha bizi topladığında ben size nasıl güvenebileceğim? Emniyet tedbirlerini hiçbir sözüm yok. Gayet güzel alınmış. Ama AKP İl Başkanı da toplantıya gitmeden mesaj attım. 'Biz sabah valilikte böyle bir şey mi konuştuk' diye cevap bile veremediler. Veremezler. AKP'nin düşüncesi bu. Bunlar Böyle yalancı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdiğimiz sözü tutarız. Halka verdiğimiz sözü tutarız. Devletin valisine verdiğimiz sözü tutarız. Ama bize diyorlar ki 'tutmayın'. Biz yine sözümüzden caymayacağız. Biz yolumuza bildiğimiz gibi devam edeceğiz. Doğruluktan ayrılmayacağız. Haktan, hukuktan, adaletten ayrılmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkesi bu. Üç yıl sonra yapılacak seçimde iktidar olduğumuzda bugün yaşanan tablo yaşanmayacak" dedi.

GÜNEL: CHP GRUBUNU YOK SAYAN BİR İRADE İZLEDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Biz bugün Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne 47 arkadaşımızla birlikte eksiksiz bir şekilde, Aydın'a yakışır şekilde hizmetleri doğru analiz ederek, doğru karar vererek ve birlikte çalışarak Aydın'a hizmet etme iradesiyle gittik. Toplantıdan iki saat önce, grup toplantımızı tekrar yaptık. 47 meclis üyesi arkadaşımız, belediye başkanlarımız eksiksiz katıldı. Meclis gündemindeki bütün önergelerin komisyonlarda değerlendirilmesi yönünde oy kullanmak üzere gittik. Fakat 12 Eylül tarihinde yapılan meclis güya kargaşa sebebiyle ertelendiğinde bizim meclise sunmuş olduğumuz toplam altı önergemiz oylanmadan meclisi kapatmışlardı. Bugün toplantı açıldı. Yoklama yapıldı. Ben grup başkan vekili sıfatıyla söz istedim. Söz verilmedi. 'Önergelerimiz var, önergelerimizi oylayarak gündeme eklemeniz lazım' dedim meclis başkanına dinletemedim. 'Sizlerin ek gündeminin oylanması gerekir, gündeme eklenmesi için' dedim. 'Hayır gerek yok' dedi. Oylamadı. Meclis boyunca, yani yaklaşık 30 madde boyunca hemen hemen her maddede gündemle ilgili söz istedim, söz vermedi. Meclis teamülleri ve çalışma yönetmeliğine göre bir partinin temsilcisi konumunda olan meclis grup başkan vekiline meclis başkanı söz vermek zorundadır. Hatta sözünü kesemez. Söz vermek zorundadır. Ama ısrarla bizi yok sayan, CHP grubunu yok sayan bir irade izledi.

Arkadan gündem maddelerini okumaya başladı. Bizler haksız ve hukuksuz bir şekilde devam etmemesi noktasında irade beyanında bulunduk. Kabul etmedi. 'Sizin oyunuza ihtiyacım yok' dedi. Meclisteki çoğunlu olan 'meclis üyelerinin oyuna ihtiyacım yok' dedi. 'Ben bunu ret oyu kullansanız da komisyonlara sevk ediyorum' dedim. Aramızda birçok hukukçu olmasına rağmen Özlem Çerçioğlu, yeni bir hukuk yazdı. Hiç kimsenin bilmediği, hiçbir teamüle uymayan, hiçbir mevzuata uymayan yeni bir hukuk yazdı. Ona rağmen sükunetimizi koruduk. Ara ara yine sloganlar atıldı. Oysaki meclis salonuna bu tip taşkınlık yapacak insanlar alınmayacaktı. İl başkanları toplantı yaptı valimizin başkanlığında. İl başkanım bu karara uyarak oraya ilçe başkanları dışında bir kişiyi bile gösterilmedi. En ufak bir taşkınlık ve en ufak bir slogan meclis salonunda bizim tarafımızdan atılmadı. Öfke emaresi bile gösterilmedi. Ama sıklıkla yine Özlem Çerçioğlu'nun oraya koymuş olduğu montajladığı, lejyonerler tarafından meclis protesto edilmeye kalkıldı. Çalışılmaz hale getirildi. Kendini alkışlattı. Emniyet güçlerine bunu ifade ettiğimizde çaresiz yüz ifadelerini anladık. Çünkü muhtemelen onların oraya nasıl girdiği noktasında onların da bir fikri yoktu. Sonuç itibariyle biz sükunetle girdiğimiz yerden sükunetle ayrıldık" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ötüken Göktürk:
    bu kadında böyle bir karakter vardı ise neden diğer taraftayken hiç gündem olmuyordu. çünkü al takke ver külah gidiyordular. şimdi musluk kesildi eski camlar bardak oldu.... diye gidiyor 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    asıl hırsızlık budur yolsuzluk budur. milletin iradesi gaspedildi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
23:18
