Akşener: Çalmayacağım, çaldırmayacağım, çalanın elini kolunu kıracağım - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kırşehir İftar Buluşması'nda yurttaşlarla bir araya geldi. İftara CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da katıldı. Kırşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte iftarını açan Akşener daha sonra yurttaşlara seslendi. Meral Akşener şunları söyledi:

"Biz engelleri aşa aşa bugünlere geldik. Bu konuda bize teveccüh gösteren aziz milletimize teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün burada Kırşehir Belediyesi'nin Millet İttifakı tarafından kazanıldığı bir dönemde il başkanımızın anlatıldığı gibi nereden nereye… Çöp kutusunun üstünde konuşmaktan belediye başkanımızla birlikte iftar sofrasında iftar etmeye, Allah oruçlarımızı kabul etsin. Bu partinin kurulmasından emek sarf eden bu değerli kardeşlerim olmasaydı bugün Türkiye'de ne konuşuyor olacaktık."

"TÜRKİYE'DE BİR ORTA OYUNU OYNANIYOR"

Türkiye'de bir orta oyunu oynandığını söyleyen Akşener sözlerine şöyle devam etti:

"Bizi birbirimize düşman edip, inançlarımız, aidiyetlerimiz üzerinden birbirimize düşmanlaştıran o dili İYİ Parti ve İYİ Partililer yerle bir etti. 2020 Ocak'ında beri esnaf esnaf şehir şehir geziyorum o dükkanların içinde ne hayaller ne hayatlar gördüm. Tenceresini kaynatmakta zorlananlar gördüm. Açlığın başladığı bu ülkeyi gördüm, siftahsız dükkanlar gördüm şimdi esnaf dükkanında işten yardımcısını çıkarmak zorunda kalan esnaflar gördüm. Besiciler diyor ki 'Hayvanlarıma oruç tutmayı öğretiyorum' bu ne demek biliyor musunuz bu hayvanlara yem verme konusunda zorda kalmak demek."

"BU HARAMİ DÜZENİNİ HELAL OYLARINIZLA SANDIKTA YIKACAĞIZ"

Bakan yardımcılarının maaşına dikkat çeken Meral Akşener; "11 maaş alan o danışmanlar var ya, yerde garibanı tekmeleyen Soma'da hani hatırlayın onlar var ya yüzünüze cıvık cıvık bakıp sırıtamayacak çünkü yerlerinden kalmayacaklar. 314 bin lira maaş alan bakan yardımcıları var. 4 yıllık üniversite mezunu asgari ücretle iş bulamamışken bunları her biri de yüzünüze sırıtarak bakarken işte bu bir harami düzendir. Bu harami düzeni helal oylarınızla sandıkta yıkacağız." dedi,

"EYT'DE BÜYÜK BİR HAKSIZLIK VAR"

EYT konusunu da gündeme getiren Akşener "Çünkü büyük bir haksızlık var. En düşük emekli maaşı asgari ücret kadar olsun dedik, şimdi dedik ki 2 bin 500 lirayla bu zamlar karşısında bir emekli evini geçindirebilir mi? Utanmadan diyorlar ki 'Türkiye'de aç yok, açık yok, işsiz insan yok'… Hadi be oradan, ben geziyorum halkın arasındayım. Bu düzeni birlikte ve helal oylarımızla yıkacağız. Şimdi gelelim EYT'lilere; nankör dedi, yan gelip yatıyor dedi, her şeyi dedi ama işi çözmek içine gereken parayı Hariri'lerin cebine 24 milyar lira koydular." sözleriyle EYT'lilerin yanında olduğunu belirtti.

Akşener'in konuşması şu vurgularla devam etti:

"YOLSUZLUK, İSRAF YAPMAYACAĞIM, YAPTIRMAYACAĞIM"

"Bakınız 3,5 milyon ailenin elektriği kesik, 1,5 milyon insanın doğal gazı kesik bu ülkede, şimdi bunları üstlendik sildik derse oraya çıkan paranın karşılığı ne oldu biliyor musunuz, Cengiz İnşaatla Turkcell'in vergi borçlarını sildiler 1 milyar 225 milyon lira. Şimdi bana soruyorlar 'sen ne yapacaksın' diye, çok basit bir şey söylüyorum. Çalmayacağım, çaldırmayacağım çalanın elini kolunu kıracağım diyorum. Yolsuzluk, israf yapmayacağım, yaptırmayacağım diyorum. Sizin durumunuz ortadayken tanesi 500 milyon dolarlık 13 tane uçakla gezmeyeceğim, onları satıp sizin cebinize koyacağım diyorum."

"CUMHURBAŞKANLIĞINI ALACAĞIZ, BAŞBAKANLIĞI İHDAS EDECEĞİZ"



Yurttaşların "Başbakan Akşener" sloganları atması üzerine ise Akşener; "Buna çok uyuz oluyorlar biliyor musunuz? Çünkü diyorlar ki 'biz başbakanlığı kaldırdık bunlar getirecek'. Evet getireceğiz hem Cumhurbaşkanlığını alacağız hem de başbakanlığı ihdas edeceğiz" diye konuştu.