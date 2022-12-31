Silahlı saldırıda ölen Sinan Ateş'in kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Son Dakika
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Silahlı saldırıda ölen Sinan Ateş'in kızı feryadıyla yürekleri dağladı

31.12.2022 23:49

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Bursa'da çok sayıda kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Duygu dolu anların yaşandığı törende Ateş'in eşi gözyaşlarına boğulurken, çocuklarının, "Baba" diye ağladığı anlar herkesin yüreğini dağladı.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, dün Ankara'da motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yanındaki arkadaşı ise saldırıyı omzundan yaralanarak atlattı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan 38 yaşındaki Sinan Ateş'in cenazesi Bursa'ya getirildi. Baba evinde helallik alınan Ateş'in cenazesi daha sonra Bursa Ulu Cami'ye götürüldü. Çok sayıda kişinin katıldığı cenazede Ateş'in yakınları ayakta durmakta güçlük çekti. Ateş, kılınan cenaze namazının ardından Emirsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÇOCUKLARI, "BABA" DİYE DAKİKALARCA AĞLADI

Ateş'in eşi tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Ateş'in çocuklarının cenazenin arkasından, "Baba" diye ağladığı anlar herkesin yüreğini dağladı.

İNTİKAM SLOGANLARI ATTILAR

Öte yandan Sinan Ateş'in tabutunu taşıyan kalabalık grup, tekbir getirerek, "İntikam" sloganları attı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

SİNAN ATEŞ KİMDİR?

2019 yılında Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olan Sinan Ateş İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde MHP yönetiminden yana tavır alarak gidenleri sert bir dille eleştirmişti. Sinan Ateş 2 Nisan 2020 tarihinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile genel başkanlık görevinden istifa ederek Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü'nde çalışmaya başladı. Sinan Ateş evli ve 2 çocuk babasıdır.

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Son Dakika Politika Silahlı saldırıda ölen Sinan Ateş'in kızı feryadıyla yürekleri dağladı - Son Dakika


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