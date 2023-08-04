Yerel Seçim Anketi: Altınok, Soylu ve Gökçek'i Geride Bıraktı - Son Dakika
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Yerel Seçim Anketi: Altınok, Soylu ve Gökçek'i Geride Bıraktı

05.08.2023 00:34

ORC Araştırma'nın gerçekleştirdiği yerel seçim anketine göre, AK Partili seçmenlerin yüzde 27.6'sı Mansur Yavaş'ın karşısında aday olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u görmek istediklerini belirtti. Süleyman Soylu yüzde 24.1 ile ikinci sırada yer alırken, Melih Gökçek ise yüzde 17.5 ile üçüncü oldu.

Yerel seçim anketi gerçekleştiren ORC Araştırma'nın Ankara'daki AK Parti seçmeni ile ilgili verileri dikkat çekti. AK Partili seçmenlerin yüzde 27.6'sı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u Mansur Yavaş'ın karşısında aday olarak görmek istediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 24.1'i Süleyman Soylu, yüzde 17.5'i Melih Gökçek dedi.

YEREL SEÇİM ANKETİNDE DİKKAT ÇEKEN "ANKARA" DETAYI

ORC Araştırma, Ankara, İzmir, Antalya ve Mersin'i kapsayan yerel seçim anketi gerçekleştirdi. 27 Temmuz - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında toplam 2700 katılımcı ile yüz yüze yapılan anketten Ankara'daki AK Parti seçmeni ile ilgili çıkan sonuçlar dikkat çekti.

Mansur Yavaş'ın karşısına kim çıkacak? Ankara'da AK Partililerin tercih ettiği Turgut Altınok ankette Soylu'yu da Gökçek'i de geride bıraktı

TURGUT ALTINOK, SOYLU VE GÖKÇEK'İ GERİDE BIRAKTI

Katılımcılara, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim olmalı?" diye sordu. AK Partili seçmenlerin yüzde 27.6'sı Mansur Yavaş'ın karşısında aday olarak Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'u görmek istediklerini söyledi. Altınok'un arkasından yüzde 24.1 ile Süleyman Soylu geldi. Son sırada ise eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yer aldı. Melih Gökçek diyenler, yüzde 17.5'te kaldı.

Mansur Yavaş'ın karşısına kim çıkacak? Ankara'da AK Partililerin tercih ettiği Turgut Altınok ankette Soylu'yu da Gökçek'i de geride bıraktı
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok
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Turgut Altınok, Süleyman Soylu, Mansur Yavaş, Melih Gökçek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Yerel Seçim Anketi: Altınok, Soylu ve Gökçek'i Geride Bıraktı - Son Dakika


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