Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? İşte vatandaşın yanıtı...

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Son aylarda art arda gelen zamlar, enflasyonun yükselmesi, kurun artması ile birlikte baş gösteren hayat pahalılığı vatandaşın belini büktü. Bu kapsamda temmuz ayında ara zam yapılan asgari ücret, 5.500 TL'yi buldu. Milyonlarca insanın gözü şimdi ise aralık ayında başlayacak komisyon toplantıları ile belirlenecek olan yeni asgari ücret zammına çevrilmiş durumda.

Ülkenin gündemi ekonomi çemberinde dönerken, ASAL Araştırma tarafından 26 ilde yapılan araştırmada vatandaşlara "Sizce bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltti. Anket 5-14 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil 26 ilde gerçekleşti.

EN ÖNEMLİ SORUN YÜZDE 64 İLE "EKONOMİK SIKINTILAR"

Araştırmaya katılanların yüzde 64.1'i Türkiye'nin en önemli sorununun ekonomik sıkıntılar olduğunu ifade etti. İkinci sırada yüzde 6.4 ile işsizlik yer aldı. Üçüncü sırada yüzde 4.7 ile mülteciler, dördüncü sırada yüzde 3.8 ile eğitim, beşinci sırada yüzde 3.4 ile adalet, altıncı sırada yüzde 2.7 ile belediyeler başlığı yer aldı. Araştırmada, terörü Türkiye'nin en önemli sorunu olarak ifade edenlerin oranı yüzde 1.5, demokrasi diyenlerin oranı yüzde 1.4, sağlık sorunu yüzde 1.3, güvenlik sorunu yüzde 1.2, sorun yok diyenler yüzde 3.5 ve diğer yanıtı verenler ise yüzde 6.0 olarak yer aldı.

"SORUNU ÇÖZECEK PARTİ" SIRALAMASINDA ZİRVEDE AK PARTİ VAR

Aynı soruya yanıt verenlere ikinci olarak "Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 30.8'i tercihini AK Parti'den yana kullandı. Yüzde 27.1'lik kesim de "Hiçbiri"den yana görüş bildirdi. Üçüncü sırada yüzde 18.2 ile CHP, dördüncü sırada yüzde 7.4 ile İYİ Parti, beşinci sırada yüzde 6.8 ile HDP, altıncı sırada yüzde 5.6 ile MHP, yedinci sırada ise yüzde 1.0 ile DEVA Partisi bulunuyor. Ankette, Zafer Partisi Türkiye'nin sorunlarını özer diyenlerin oranı yüzde 0.8, Yeniden Refah Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 0.5, Saadet Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 0.4, Gelecek Partisi çözer diyenlerin oranı yüzde 0.3 ve diğerleri çözer diyenlerin oranı yüzde 1.1 çıktı.

26 İLDE 2 BİN 312 KİŞİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Araştırma 26 ilde 2 bin 312 kişiyle telefon yöntemiyle gerçekleşti. Araştırmaya katılanların yüzde 53.3'ü Erkek, yüzde 46.7'si Kadın. Eğitim durumlarına göre yüzde 27.8'i Lise Mezunu, yüzde 20.3'ü İlkokul Mezunu, yüzde 17.6'sı Ortaokul Mezunu, yüzde 22.7'si Üniversite Mezunu, yüzde 5.9'u Mezun değil ve yüzde 5.7'si ise Lisansüstü Mezunlarından oluştu. Araştırmaya katılanların mesleklerine göre dağılımında yüzde 19.2'si Esnaf, yüzde 22.5'i Ev Hanımı, yüzde 13.1'i İşçi, yüzde 10.6'sı Emekli, yüzde 5'i Kamu Görevlisi, yüzde 7.1'i Serbest Meslek, yüzde 3.4'ü Çiftçi ve yüzde 19.1'i ise Diğer Meslek gruplarından oluşuyor. Araştırmaya en çok yüzde 20.7 oranla 35-44 yaş aralığındaki vatandaşlar katılırken. 35-44 Yaş aralığını yüzde 19.5 oranla 25-34 yaşındakiler takip ediyor.