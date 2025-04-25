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Politika

Babacan'dan Kanal İstanbul Eleştirisi

Babacan\'dan Kanal İstanbul Eleştirisi

Ali Babacan, Kanal İstanbul'un rafa kalkması gerektiğini ve depreme hazırlığın önemini vurguladı.

25.04.2025 16:50
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Kanal İstanbul projesi bir an önce rafa kalkmalıdır. Çevre etki analizi yapılmadan, güvenlikle ilgili analizler yapılmadan, depremle ilgili her türlü senaryo planlaması yapılmadan böylesi bir projeye girişmek yanlıştır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Cuma namazını Burdur Ulu Cami'de kılan Babacan, sonrasında semt pazarını gezip, esnafı ziyaret etti. Gazetecilere açıklama yapan Babacan, "Kaza geliyorum demez ama deprem geliyorum der. Er ya da geç pek çok bölgemizde farklı şiddetlerde deprem olacak ve ülkemizi bir an önce buna hazırlamamız gerekiyor. Mutlaka dönüşümü yerinde veya farklı yöntemlerle yapmak gerekiyor. Yapı stokumuzun çok hızlı şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor. Güçlendirme yapılabilecek binaları güçlendirme, yapılamayacak olanların yeniden inşası Türkiye'nin önündeki büyük ve önemli mesele. Fakat görüyoruz ki hem merkezi yönetim hem de belediyelerin çoğu bu işi ağırdan alıyor" diye konuştu.

'İSTANBUL'U YAŞATIN' DİYORUZ'

İstanbul'daki depremler sonrası haberleşme sistemi, ulaşımın aksadığını dile getiren Babacan, "Bunu son uyarı olarak kabul edip, bir an önce tedbirler konusunda hızlı hareket etmek lazım. Kanal İstanbul Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir proje. Bu projeye son dönemlerde hız verildiğini gördük. Şimdiden başta Körfez ülkeleri olmak üzere pek çok ülkede pazarlama çalışmaları yapılıyor. Şimdiden Körfez ülkelerine parsel parsel satışlar söz konusu. Bunun reklamı yapılıyor. Fakat biliyoruz ki Kanal İstanbul, İstanbul'un Avrupa yakasını ada haline getirecek. Doğudan ve batıdan sınırlı sayıda köprülü bir ada haline gelecek İstanbul'un Avrupa yakası. Doğal afet ve Allah korusun savaş gibi acil durumlarda o adaya ulaşmak da o adadan kaçış da çok zor olacak. Bunlar hiç hesap edilmiyor. Varsa yoksa rant, varsa yoksa gayrimenkul ve bunun üzerinden sağlanacak rant. Maalesef şu andaki iktidar işini böyle görüyor. Defalarca uyardım, tekrar ediyorum. Kanal İstanbul projesi bir an önce rafa kalkmalıdır. Çevre etki analizi yapılmadan, güvenlikle ilgili analizler yapılmadan, depremle ilgili her türlü senaryo planlaması yapılmadan böylesi bir projeye girişmek yanlıştır. Bu projeye harcanacak parayla İstanbul depreme hazırlanmalıdır. Milyarlarca doları Kanal İstanbul'a harcayacağınıza 'Hayat İstanbul'a harcayın, İstanbul'u yaşatın, diyoruz. ve İstanbul başta olmak üzere pek çok şehrimizi depreme hazırlayın diyoruz" dedi.

'ÇİFTÇİLERİN VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENMELİ'

Türkiye'de 63 ildeki çiftçilerin don afetinden etkilendiğini belirten Babacan, şunları söyledi: "Başta sebze meyve üretimi olmak üzere çiftçilerimiz büyük zarar gördü. Önce hızlı bir şekilde hasar tespiti gerekiyor. Çiftçilerimizin devlete olan vergi ödemeleri veya Ziraat Bankası'na olan kredi ödemeleri en az 2 yıl ertelenmeli. Yeni krediler mutlaka açılmalı ve zarar gören çiftçilerimizin de bir miktar TARSİM'den, bir miktar da TARSİM dışı kaynaklardan zararlarını karşılamaya dönük çalışma ortaya konulmalı. Bir an önce bu konularda hareket edilmeli."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Babacan'dan Kanal İstanbul Eleştirisi - Son Dakika

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