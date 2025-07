Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye ilişkin, "Yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içerisine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum." dedi.

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kerbela'da şehit edilen Hazreti Hüseyin ve beraberindeki ehlibeytin acısını hissettiklerini dile getirdi.

Hepsini rahmet ve hürmetle yad ettikleri muharrem ayının 5. gününde birlikte olduklarını dile getiren Bahçeli, "Hüseyni ahlakın izinden yürüyerek Yezid zulmüne amansız karşı duruyor, mazlumların çöl kumlarına dökülen kanlarının esasen hepimizin kanı olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye tepki gösteren Bahçeli, "Yabancı benzerlerini aratmayacak ilkellikte yayın yapan sözde bir mizah dergisinde Efendimiz Resulullah'a yapılan iğrenç saldırıyı nefretle lanetliyor, İslamofobi tehdidinin ülke içerisine kadar sızmasına karşı siyasi, stratejik ve hukuki bir eylem planı hazırlanmasını önemli görüyorum." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kuruluşunun 2 bin 234. yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bir neferine üstün başarı diledi.

"Şükürler olsun ki sağlığımız, saadetimiz ve sükunetimiz yerinde"

MHP lideri Bahçeli, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 5,5 aylık ayrılığa gönülsüz de olsa boyun eğmek zorunda kaldıklarını, buna rağmen çalışmaları kesintisiz sürdürdüklerini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ve dünya gündemini yakinen takip ve not ettik. İhtiyaç olan her durumda, görüş ve düşüncelerimizi aziz milletimizle paylaştık. Ancak fitne durur mu? Elbette durmadı, duraklamadı, yaylım ateşine ara vermedi. Yapay zeka ile konuştuğumu ileri süren kabak kafaları, özürlü beyinleri, zehirli dilleri şaşkınlıkla izledik. 'Dublör kullanıyor, o değil yerine robot yapılmış, gerçekler gizleniyor, çoktan öldü' diyen şarlatanlara, ne yalan söyleyeyim, hayretler içinde şahit olduk. Bilmiyorlar ki taşıdığımız can emanetini alacak sadece ve sadece hikmetinden sual olunmayacak yüce Allah'tır. İnancımız baki ve banidir, nitekim ilahi nizamın akışını engelleyecek, durmaksızın mesafe alan kader çizgisini silip atacak hiçbir kudret yoktur. Şükürler olsun ki sağlığımız, saadetimiz ve sükunetimiz yerindedir. Üstelik yapacak daha çok işimiz, ulaşılacak daha çok hedefimiz, sevindirecek daha çok dostumuz, titretecek daha çok düşmanımız vardır ve millet yanımızda, Allah bizimledir."

Hak ile batıl, doğru ile yanlış, masum ile maznun, mazlum ile zalim arasında hiç bocalamadan açık ve net taraflarını göstererek ilerleyeceklerini belirten Bahçeli, ilerledikçe haksızlığın geriye düşeceğini, hayasızlığın mevzi kaybedeceğini söyledi.

Fırtınaların şiddeti ne olursa olsun hepsine birden direnerek Türkiye Yüzyılı'nın muzaffer günlerinde buluşacaklarını vurgulayan Bahçeli, gayelerinin buna yönelik olduğunu ifade etti.

Türkiye'yi bekleyen parlak bir gelecek olduğunun altını çizen Bahçeli, Türk milletinin layık olduğu refah, huzur ve gelişmişlik seviyesine muhakkak yükseleceğini vurguladı.

"Yanan ormanlarımızın tekrar yeşillenmesi el birliğiyle mümkün olacaktır"

Canları acıtan, ciğerleri yakan, kederlenmelerine çanak tutan bazı müessif ve münferit olayların varlığını inkar etmenin mümkün olmadığını dile getiren Bahçeli, her yaz mevsimi geldiğinde çıkan orman yangınlarının, yeşilin kararmasının, börtü böceğin kavrulmasının, ormanlık alanların küle dönmesinin bunlardan birisi olduğunu ifade etti.

Bahçeli, Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan orman yangınlarına işaret ederek, ormanların milli servet, manevi bereket olduğunu belirtti. Bir ağacın yanmasının, bir ormanın yok olmasının ülke ve millet varlığına kastetmek olduğunun altını çizen Bahçeli, şunları kaydetti:

"İhmalkarlıktan, dikkatsizlikten, düşüncesizlikten, tedbirsizlikten, pervasızlıktan, magandalıktan veya sabotajlardan kaynaklı yangınlar artık tahammül sınırlarından taşmıştır. Geçen hafta ülkemizin farklı il ve ilçelerinde çıkan orman yangınları olağanüstü önlemlerin alınmasını mecburi hale getirmiştir. Yaz aylarında 'Acaba ormanlarımız gene yanacak mı?' sorusunun devamlı surette aklımıza gelmesi, sonra da korktuğumuzun başımıza gelmesi rutinleşen ve milletimizi derinden yaralayan bir kısır döngü halini almıştır. Başta piknik ateşiyle sigara izmaritinin tutuşturduğu yangınlar sabır taşını bile çatlatacak boyutlardadır. Yalnızca izmarit atılmasından 81, piknik ateşinden de 50 yangının çıkması, sorarım sizlere ihanet değil midir? İzmir Buca'da benzin dökerek kasten orman yangınına sebep olan alçağın menfur eylemi düşmanlık değil midir?

Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması, şayet mevzuatta boşluklar varsa derhal takviye ve telafi edilmesi acilen sağlanmalıdır. Bu kapsamda uyulması gereken kanunlar vardır ve bellidir. Yeter ki tam ve eksiksiz tatbik edilsin, yeter ki orman yangınlarına neden olan faillerin gözünün yaşına bakılmasın. Birisi sönen diğeri sökün eden orman yangınlarının Adana, Antalya, Osmaniye, İzmir, Mersin, Muğla, Hatay, Balıkesir, Bilecik, Sakarya, Manisa'yı alevler içinde bırakması hepimizi kahretse de inanıyorum ki, yanan ormanlarımızın tekrar yeşillenmesi, tekrar eski güzelliğine kavuşması el birliğiyle mümkün olacaktır."

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeşil vatanı "milli namus" olarak gördüklerini dile getirerek, yangınlarla mücadelede aktif olarak devreye giren, sahada çalışan görevlilerle koordineli biçimde faaliyet gösteren Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı mensuplarına teşekkür etti.

Orman varlığını, orman canlılarını yakıp kavuran yangınlara karşı devletin her kurumuyla dayanışma halinde olduklarını, ateşin üstüne üstüne gitmekten de asla kaçınmayacaklarını belirten Bahçeli, millete ve yangınlarla boğuşan yöre insanına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bahçeli, bu felaketin de altından kalkacaklarına, yaraları teker teker saracaklarına kalpten inandığını dile getirdi.

(Sürecek)