Bakan Bak: NATO'nun Yeniden Kurgulanmasında Türkiye'nin Rolünü Gördünüz - Son Dakika
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Bakan Bak: NATO'nun Yeniden Kurgulanmasında Türkiye'nin Rolünü Gördünüz

Bakan Bak: NATO\'nun Yeniden Kurgulanmasında Türkiye\'nin Rolünü Gördünüz
11.07.2026 20:28
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Muğla'da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin savunma sanayisinde yerlilik oranını yüzde 85'e çıkardığını, NATO'nun yeniden yapılanmasında önemli rol oynadığını ve 15 Temmuz darbe girişiminde milletin zafer kazandığını vurguladı. Ayrıca, spor tesislerindeki devrim niteliğindeki yatırımlara ve öğrenci yurt kapasitesinin 1 milyona ulaştığına dikkat çekti.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolünü gördünüz. Savunma sanayisindeki oranımızı yüzde 85'lere ulaştırdık. Dünyadaki en önemli savunma sanayi şirketlerinden bazıları Türkiye'de" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi ziyaret, inceleme ve açılışlarda bulunmak üzere Muğla'ya geldi. Köyceğiz ilçesindeki Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi'nde Kano Milli Takımı sporcularıyla kahvaltıda bir araya gelen Bakan Bak, ardından Ula'da spor salonu ile butik yüzme havuzunda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Menteşe Atatürk Stadyumu'nda inceleme ve Muğla Valiliği ziyaretlerinin ardından AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Bak, büyük yatırımlar yaptıklarını belirterek, "Yapmaya da devam ediyoruz. Türkiye spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Dünyanın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri ve tesislere dair her şey Türkiye'de yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi. Onunla yol yürümek, bu millete hizmet etmek gurur verici" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLARA ÖĞRENCİLERİMİZLE BERABER DEVAM EDİYORUZ'

Şu anda en önemli işlerinden birinin öğrencilere barınma imkanı sağlamak olduğunu aktaran Bakan Bak, şunları söyledi:

"Biz bakanlık olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaştık. Buraya son 3-4 yılda yaptığımız yatırımlarla 6 bin yatak ilave ettik. Bin yatak daha yenisinin sözünü verdik. Onu da tamamlayacağız ve artık Muğla'da barınma sorunu olmayacak. İnşaatlar devam ediyor. Bodrum'da yurt yatırımı devam ediyor. Menteşe'de deprem nedeniyle öğrencilerimizin geleceği için bir kısmını yıktık, yenisini yapıyoruz. Dolayısıyla bu yatırımlara öğrencilerimizle beraber devam ediyoruz. 'Öğrencilere gerekli yardımı yapmıyorlar' diyorlar. Dünyada 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış herhangi bir yurt sistemi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada çok hassas. Cemaatlere esir olacak çocuklar değil, milletiyle beraber çalışacak çocuklar istiyoruz. O yüzden bu yurtları yaptırdı ve yaptırmaya devam ediyor."

'HEPSİNİ MEYDANLARA GÖMDÜK'

15 Temmuz darbe girişimine değinen Bakan Bak, şöyle devam etti:

"Evet 15 Temmuz geldi. 10'uncu yılını değerlendireceğiz. O gün ne oldu? 'Amerika'da bizim çocuklar başaramadı' dediler. Tabii başaramaz. Karşınızda aziz Türk milleti var. Meydanlara çıkan Türk milleti var. Tanklara meydan okuyan Türk milleti var. Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan Türk milleti var. Geçit vermeyen, bayrağı indirmeyen, ezanı susturmayan Türk milleti var. Türk milleti tüm dünyaya 'Biz sadece ve sadece ülkenin geleceğine biz karar veririz. Sizin darbenizi de tankınızı da her şeyi parçalarız' dedi. Times dergisi manşet atıp, 'Türkler tankları parçaladı' dedi. İşte aziz millet, o gün bu hain darbecileri meydanlara gömdü. Tankları parçaladı. Tüm dünyaya 'Sadece ve sadece bizi yönetecek kişileri millet olarak biz seçeriz. Başkasının dikte etmesine, darbelere müsaade etmeyiz' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Topunuz gelin' dedi. Evet, toplu olarak geldiler. Hepsini meydanlara gömdük. Onlar 'Bizim çocuklar kaybetti' dedi. Biz de onlara 'Bizim çocuklar burada. Biz kazandık' dedik."

'MİLLETİMİZLE GURUR DUYUYORUZ'

Türkiye'nin dış politikadaki duruşu ve savunma sanayisindeki atılımlarına dikkat çeken Bakan Bak, "7-8 Temmuz'da NATO Liderler Zirvesi'ni gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm dünya Türkiye'nin bölgesel bir lider gücü olduğunu gördü. Küresel liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gördü. Tüm liderlerle olan diyaloğunu gördünüz. Ortaya konan çabaları gördünüz. Ne kadar önemli bir politik değerlendirmenin olduğunu gördünüz. NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolünü gördünüz. Savunma sanayisindeki oranımızı yüzde 85'lere ulaştırdık. Dünyadaki en önemli savunma sanayi şirketlerinden bazıları Türkiye'de. Önceden, 'Size gerek yok bunları yapmayın biz size veririz' diyorlardı. Hurdaları veriyorlardı. Şimdi biz kendi tüfeğimizi, topumuzu, tankımızı yapıyoruz. Altay tankını, Anadolu gemisini, Kaan'ı da yapıyoruz. Kimsenin emrinde değiliz. Milletin emrindeyiz. Milletle beraber yürümeye devam edeceğiz. İşte Türkiye bu. Özgür, bağımsız, milli teknolojisi olan Türkiye. O nedenle milletimizle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bak: NATO'nun Yeniden Kurgulanmasında Türkiye'nin Rolünü Gördünüz - Son Dakika

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