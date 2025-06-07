Bakan Bak: Terörün Kaldırılması Önemli - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Bak: Terörün Kaldırılması Önemli

07.06.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, terörün ortadan kalkmasının önemini vurguladı.

1) BAKAN BAK: TERÖRÜN ORTADAN KALKMASI BİZLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Terörün ortadan kalkması bizler için çok önemli" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, memleketi Rize'de, Belediye Başkanlığı'nın geleneksel bayramlaşma programına katıldı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki bayramlaşmada, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Vali Vekili Murat Öztürk, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program vatandaşlara ikram dağıtımı ile sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programdan sonra yaptığı konuşmada, herkesin bayramını kutlayarak, "Tüm milletimiz mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, selamlarını ilettiler. Türkiye birlik beraberliğini çok güçlü bir şekilde sürdürüyor. Terörsüz Türkiye konusu bizim için çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu vizyonla beraber çok ciddi bir süreç. Terörün ortadan kalkması bizler için çok önemli. Bayramlar bizim bir araya geldiğimiz ortak değerlerimizin olduğu etkinlik. Rize'de bu çok coşkulu geçiyor" diye konuştu.

'ORAYI AYAĞA KALDIRIYORUZ'

Yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Bak, "Rize'mize yapılan yatırımlar çok çok önemli biz onları yakından takip ediyoruz. Her alanda yatırımlarımız devam ettiriyoruz. Özellikle deprem bölgesinde çok ciddi yatırımlarımız var. Malumunuz hükümetimiz, 6 Şubat depreminden bütün hasar 105 milyar dolar civarında bu zamana kadar 80 milyar dolar civarında yatırım yapıldı. 105 bin konut teslim edildi. Yıl sonuna kadar 500 bin konut teslim edilecek. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, yurtlar ve tesisler olarak bölgedeki yatırım miktarı 1 milyar dolardan fazla. Orayı ayağa kaldırıyoruz. Sadece bölgede bizim Bakanlığımızın 8 tane yurt inşaatı devam ediyor. Öğrencilerimiz daha güvenli yerlerde kalsın diye. Biz hizmete devam ediyoruz. Durmak yok yola devam" dedi.

'SPOR TURİZMİ AÇSINDAN BÖLGEMİZ ÇOK ÖNEMLİ'

Türkiye'nin spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlediğini dile getiren Bakan Bak, "UTBM çok önemli bir şey. Biz spor turizmine çok önem veriyoruz. Ülkemiz bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Birçok büyük organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz; 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Türkiye organize edecek. Bunlar bizim stadyumlarımızın UEFA standartlarının da üstünde olduğunu gösteriyor. Yine bu organizasyon Kaçkarlarında tanıtımı açısından, bölgemizin turizminin gelişmesi açısından çok önemli bir organizasyon. Dünyanın dört bir yanından yürümeyi, koşmayı seven gruplar var. Bu gruplar bölgemize gelecekler. Bildiğim kadarıyla 2 binin üzerine kayıt var, artarak devam ediyor. Çok ciddi bir organizasyon. Tüm Dünya'da ilgi gören bir organizasyon. Spor Turizmi açısından bölgemiz için çok önemli, Kaçkarların keşfedilmesi, doğa güzelliğini ve spor aktiveyi, o doğanı insanlara yaşatacağı huzuru görmelerini istiyoruz. O yüzden yatırımlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Gençlik ve Spor Bakanı, Osman Aşkın Bak, Politika, Türkiye, Gençlik, Ekonomi, Rize, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Bak: Terörün Kaldırılması Önemli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım HIV tedavisinde devrim niteliğinde adım
İçinden kurşun çıktı Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı Okul servisi sahibinden lise öğrencisine çekiçle saldırdı
Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi Motosikletli kurye korkunç kazada can verdi
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor Doktorun 1,5 metreden ittiği kadın hastanede yaşam savaşı veriyor
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı 4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı Arazi anlaşmazlığı cinayetle bitti! Eski muhtar kardeşini öldürdü, iki kişiyi yaraladı

16:10
Kayıp Burak’ın annesinden ilk açıklama: Kızdık ancak dövmedik
Kayıp Burak'ın annesinden ilk açıklama: Kızdık ancak dövmedik
16:05
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
Dünyaca ünlü markanın termosu, genç adamı hastanelik etti
16:03
Victor Osimhen İstanbul’dan ayrıldı İşte ilk kare
Victor Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! İşte ilk kare
15:57
Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem
15:51
Rusya’nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
Rusya'nın saldırılarının ardından Ukrayna esir takasını erteledi
09:30
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
08:28
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
07:58
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
07:24
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
02:04
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
01:41
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
00:34
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i elektrik çarptı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i elektrik çarptı
23:50
Galatasaraylıları yıkacak “Osimhen“ iddiası
Galatasaraylıları yıkacak "Osimhen" iddiası
23:46
Siirt’te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Siirt'te düğün salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 18:43:52. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Bak: Terörün Kaldırılması Önemli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.