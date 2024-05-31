Bakan Bayraktar, AB Büyükelçileriyle Doğal Gaz İşbirliğini Görüştü - Son Dakika
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Politika

Bakan Bayraktar, AB Büyükelçileriyle Doğal Gaz İşbirliğini Görüştü

Bakan Bayraktar, AB Büyükelçileriyle Doğal Gaz İşbirliğini Görüştü

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile bakanlıkta bir araya geldi.

31.05.2024 17:27
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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin büyükelçileri ile bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusu gündeme geldi. Bakan Bayraktar, özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması ve bu alana uzun dönemli yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, görüşmede, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı'ndan ve enerji dönüşümü hedeflerinden bahsederek, Türkiye'nin gelişmiş enerji altyapısı ve çok yönlü uluslararası iş birlikleri ile Avrupa'nın enerji arz güvenliğine büyük bir katkı sunduğunu belirtti.

YATIRIM VE KAPASİTE MESAJI

Bakan Bayraktar, doğal gaz arz güvenliği konusunda Türkiye ile AB'nin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Hazar bölgesindeki doğal gaz kaynaklarının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırılması konusunun önemine işaret eden Bakan Bayraktar, bu alana uzun dönemli yatırım yapılması ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan ile enterkonneksiyon kapasitesinin arttırılması gerektiği mesajını verdi.

Bakan Bayraktar, enerji dönüşümünde doğal gazı geçiş yakıtı olarak gördüklerini anlatarak, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük 5 milyar metreküp üretimle 2 milyon hanenin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi. Karadeniz'e komşu Bulgaristan ve Romanya ile iş birliğini geliştirmek istediklerine değinen Bayraktar, Türkiye'nin güçlü altyapısı ile ihtiyacının yarısını LNG olarak karşılayabildiğini dile getirdi. Bu sayede Avrupa'da birçok ülkeyle iş birliği yapabildiklerini vurguladı.

'ENERJİ TALEBİ ARTIYOR'

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin düzenli olarak arttığını kaydederek, buna karşın enerjide dışa bağımlılık oranını yüzde 67'ye kadar düşürdüklerini ve bunu azaltmaya devam edeceklerini söyledi. Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefinden bahsederek, enerjide dönüşümü sağlamak için ulaşım, binalar, tarım ve sanayi gibi alanlarda büyük değişiklikler yapılması gerektiğini dile getirdi.

'ÇOK İDDİALI HEDEFLERİMİZ VAR'

Ayrıca, yenilenebilir enerjinin, enerjide dışa bağımlılığa, arz güvenliğine ve artan enerji talebine çözüm olacağını vurgulayan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilirde özellikle güneş ve rüzgarda büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. Bayraktar, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı verilerine göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünde dünyada 11'nci sıraya yükseldiğini, Avrupa'da ise 5'nci sırada yer aldığını vurgulayarak, "Önümüzdeki 12 yıl için çok iddialı hedeflerimiz var. Toplamda 60 gigavat güneş ve rüzgarda ekstra kapasite eklemek istiyoruz" dedi.

Eskişehir'de dünyanın sahadaki en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini bulduklarını ifade eden Bayraktar, burada kurulması planlanan endüstriyel tesis konusunda Avrupa ile iş birliği yapabileceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Bayraktar, AB Büyükelçileriyle Doğal Gaz İşbirliğini Görüştü - Son Dakika

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