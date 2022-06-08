Bakan Çavuşoğlu ve Lavrov görüşmesine beden dilleri damga vurdu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. İki bakan görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

"SURİYE'DEKİ İŞ BİRLİĞİ DEVAM EDECEK"

Lavrov, Suriye'nin kuzeyine yönelik Türkiye'nin olası askeri harekatına ilişkin soru üzerine şöyle konuştu: ''Türk dostlarımızın dış güçler tarafından sınırlarında oluşturulan tehditlerle ilgili hassasiyetlerini dikkate alıyoruz. ABD, gayrimeşru şekilde orada bir örgütü besliyor ve biz buradaki hassasiyetlerinizi anlıyoruz. Çünkü Rusya'yla ilgili de aynı şekilde dış aktörler, aynı faaliyetlerde bulunuyorlardı. Bu tehditlerin sınırlarımıza dayandığını çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla Suriye meselesiyle ilgili iş birliğimize devam edeceğiz."

"TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE YAPILAN GÖSTERİLER TESADÜF DEĞİL"

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvuru süreci devam ederken terör örgütü PKK'nın Avrupa başkentlerinde gösteri ve propagandasına devam etmesine ve yaklaşan NATO liderler zirvesine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, "Bu süreçte Avrupa ülkelerinde PKK/YPG'nin terör örgütünün paçavralarıyla gösterilerini artırmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Sanırım onlar da bu iki ülkenin NATO'ya üye olmasına karşılar, bunun arkasında kim varsa." yanıtını verdi.

BEDEN DİLİNDE BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR

Bakan Çacuşoğlu, Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı. Çavuşoğlu ve Lavrov'un samimi görüntüleri ve kullandıkları beden dili dikkat çekti. Lavrov'un sol eline cebine atarak konuşmasına Bakan Çavuşoğlu da aynı şekilde sol eline cebine atarak karşılık verdi. İki bakan koridorda bir süre sohbet ederek yürüdü.

İşte o görüntüler;