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Bakan Dönmez, "Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız" - Son Dakika

Bakan Dönmez, "Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız"

05.11.2021 20:28

Bakan Dönmez, "Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız" "Önemli olan vatandaşı bu dönemde soğukta ve karanlıkta bırakmamaktır" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm dünyadaki enerji maliyetlerinin yükselmesine değinerek, "Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya...

Bakan Dönmez, "Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız"

"Önemli olan vatandaşı bu dönemde soğukta ve karanlıkta bırakmamaktır"

BURSA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, tüm dünyadaki enerji maliyetlerinin yükselmesine değinerek, "Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamaktır. Birçok ülkede bununla ilgili ilave tedbirler alınırken, biz teknik altyapımızla birlikte birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız" dedi.

Bir dizi ziyaret için Bursa'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Bursa İl Başkanlığı ziyaretinden önce Bursa Valisi Yakup Cabolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinu Aktaş'ı ziyaret etti. Bursa'nın büyük oranda doğalgaz altyapı sorunları tamamlandığını belirten Dönmez, "Hızlı kentleşmeden kaynaklı bazı mahallelerde yasadan da engel çıkarak doğalgaz alt yapısını götürememiştik. Nitekim seçimlerden önce bu konu bize iletildiğinde değerlendirdik. Milletvekillerimiz de mecliste bizlere destek verdiler ve kanunda gerekli düzenlemeleri yapmak suretiyle, oraya doğalgaz alt yapısının götürülmesi hususunda bir imkan sağlamış olduk. Gaz dağıtım şirketleri, belediye başkanlarımız ile görüşüldü. Eksik kalan mahalleleri süratle tamamlayacağız. Nasıl Bursa'nın her yerine doğalgazı götürdüysek, kullanamayan mahallerimize götüreceğiz. Bizim felsefemiz, batıda ne varsa doğuda da olsun. Güneyde ne varsa kuzeyde de olsun. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız tüm illere doğalgazın götürülmesi talimatı vermiş ve biz 2018 itibariyle 81 şehrin tamamına doğalgaz götürmüştük. Bursa daha önceden doğalgaz kullanmaya başlayan bir şehrimiz ama orda da merkezi ilçelerde ve mahallelerde doğalgaz kullanılıyordu. Hala birçok semtinde doğalgaz yoktu son 15-20 yılda burada eksiklikleri tamamladık. Eksik kalan yerleri de süratle tamamlayacağız" diye konuştu.

"Bizim tercihimiz enerjisi ve kaynakları kendi kendine yetebilen şehirlerdir. Burada ciddi üretim kapasitemiz var ama sanayileşen ve hızla kalkınan bir kent olduğu için talep artışını yerinde üretimle tam karşılama imkanına kavuşamadık" diyen Dönmez, "Yeni yatırımlar olacak o kısmı da tamamlanacak. Buradan şu anlaşılmasın; 'O eksik bir miktar vardı, Bursa'ya eksik elektrik veriliyor değil.' Türkiye genelinde arz fazlamız var. Elektrik enerjisine çevrilebilir her türlü kaynağı kullanıyoruz. Üretemediğimiz yere de yerine taşıyoruz. Bu anlamda bir sıkıntımız yok" dedi.

"Enerji maliyet fiyatları arttı"

Pandemiden sonra etkilerinin yavaş yavaş kalkması ile birlikte dünyada hızlı bir ekonomik toparlanma yaşandığına dikkat çeken Bakan Dönmez, "Benzer şekilde ülkemizde de yaşandı. Bunun neticesi olarak da gerek emtia fiyatlarında gerekse enerji hammadde fiyatlarında bu kuvvetli talep artışında kaynaklı büyük fiyat sıçramaları oldu. Bu sadece Avrupa'da da değil, Asya Pasifik pazarında, Amerika'da, Afrika'da benzer sorunlar var. Geçtiğimiz yıl 40 doların altındaki petrol fiyatları 80 doların üstüne çıktı. Geçtiğimiz yıl 100-150 dolar arasındaydı doğalgaz fiyatı, bin doların üstüne çıktı. Elektrik fiyatları da bu kaynaklara dayalı olarak üretildiği için fiyatlara yansımalar oldu. Ama biz buna rağmen, vatandaşımızı, dar gelirli hane halkını korumak amacıyla bu artan maliyetlerin tamamını yansıtmadık. Bununla alakalı rakamları da gelecek günlerde paylaşacağız. Biz vatandaşımızın zorlukları daha fazla yaşamaması adına böyle bir fedakarlık yapmış olduk. Ümit ederim ki önümüzdeki yıl enerji fiyatlarında gereğinden fazla yüksek seyreden seyir, inşallah eski seviyelerine gelir. Nitekim bir miktar öncü işaretler gelmeye başladı. Bunları izleyeceğiz, bugünden bir şey demek erken. Önemli olan bu dönemde vatandaşı soğukta ya da karanlıkta bırakmamaktır. Birçok ülkede bununla ilgili ilave tedbirler alınırken, biz teknik altyapımızla birlikte birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da kısa bir selamlama konuşması yaparak, "Pandemi sürecinden öncesinde Bursa'ya Enerji Bakanlığı tarafından yapılan destekler sayesinde güzel bir motivasyon oluştu. Özellikle en zorlu dağ bölgesi dediğimiz yerlere ve turizm bölgesi olan Uludağ'a doğalgazın götürülmesi çok önemliydi. Seçim arifesinde ruhsat alma noktasında sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızın doğalgaz talepleri ile alakalı olarak çıkartılmış olan yasa ile birlikte 70 binden fazla konutun ve Türkiye'deki bu konuda mağduriyet hisseden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verilmiş oldu" dedi.

Toplantının ikinci bölümü basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Dönmez, Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız
Bakan Dönmez, Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız
Bakan Dönmez, Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız
Bakan Dönmez, Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız
Bakan Dönmez, Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız
Bakan Dönmez, Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız
Bakan Dönmez, Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız

Fatih Dönmez, Doğalgaz, Enerji, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Dönmez, 'Birçok komşu ülkeye göre çok daha rahat konumdayız' - Son Dakika


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