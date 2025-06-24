Bakan Ersoy: "Kayseri\'miz tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi olmuş, sayısız âlim ve düşünür yetiştirmiş bir şehrimizdir"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen Kayseri İl Halk Kütüphanesi'nin açılış törenine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kayseri'miz tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi olmuş, sayısız alim ve düşünür yetiştirmiş bir şehrimizdir" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yaptırılan ve 6 bin 100 metrekare kapalı alan İl Halk Kütüphanesi'nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenin açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Kadim medeniyetler şehri Kayseri. Yapılan kazılardan son çıkan rakamlarla milattan önce 6 bin yıla kadar uzanan Kültepe Kaniş Karum Bölgesi'nde çıkan yazıtlardan anladığımız ticaretin merkezi olan Kayseri. Ticaretin yasaların konulduğu Kayseri. O anlayış içerisinde bu ticaret ve sanayi şehrimizi tarımda ve hayvancılıkta ön plana çıkarmaya çalışırken, kendi kendine yeten şehir düşüncesinde turizmde de iyi bir noktaya gelme yönünde gayretler gösteriyoruz. Kültür bizim olmazsa olmazımız. Bu zenginlikler şehrinde hoşgörünün merkezi olarak da Kayseri'nin anılması için her zaman bu zenginlikleri ön plana çıkartan yaklaşımda bulunuyoruz. Son süreçte Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla yaptığımız bu güzel millet bahçemizde yapmış olduğumuz yeni açılımlar ile şehrimize bir zenginlik daha kazandırdık. Bunlardan birisi de kütüphanemiz. Milletvekillerimizle uyum içerisinde, bakanlarımızla çalışmanın keyfini yaşadığımızı, birliğimizi ve beraberliğimizi pekiştirdiğimizi, kamu kurum kuruluşları ile ele ele verdiğimizi paylaşırken, turizmle ilgili paydaşlarımızın da verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin güvenli bir liman olduğunu kaydeden Büyükkılıç, "Millet bahçemizin hem yanında bundan 100 yıl önce uçak yapılmış ve daha sonra kapatılmış. Tayyare fabrikamızın kapatılmasından sonra bir kesinti olmuş. Şimdi 'yiğit düştüğü yerden kalkar' misali aynı şekilde TOMTAŞ'ı kurmak suretiyle Kayseri'mizi savunma sanayisinde bir merkez olma konumuna getirme yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada bir eksikliği giderdik. İl Halk Kütüphanemiz şehrimiz için çok büyük hizmetler veriyordu ama kapasitesi itibarıyla arzu ettiğimiz seviyede değildi ve günün şartlarına da uymuyordu. O açıdan bu açığı giderme adına bu güzel tesisi hayata geçirdik. Büyükşehir belediyesi olarak 15 tane kütüphanemiz ve 10'un üzerinde müzemiz olduğunu paylaşmak istiyorum. Kayseri bu zenginlikleri buluşturma yönünde tecrübeli, birikimli ekibimizle birlikte yerel yönetimde adeta rol model olan Kayseri belediyeciliğini de ön plana çıkarma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Anadolu'nun tam ortasında bir şehir, hiçbir bahaneye sığınmadan ülke için katma değer üretiyor"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "Ormanımız olmadığı halde mobilya üretiminde ihracat rekorları kırıyoruz. Türkiye'de üretilen her 2 sandalyeden birini Kayseri'de üretiyoruz. Her 10 yataktan 7'si bu şehirde üretiliyor. Yine denizimiz olmadığı halde yavru balık ihracatımızda Türkiye rekoru yüzde 35 ile Kayseri'ye ait. Anadolu'nun tam ortasında bir şehir, hiçbir bahaneye sığınmadan ülke için katma değer üretiyor. Bu şehrin evlatlarına sizin verdiğiniz bu armağan ile girişimci ruhunun olduğu bu şehirde öğrencilerimiz şehrimizin gelişiminde bir milat olarak karşılığını verecektir" dedi.

"Kayseri'de büyük hizmetler yapıldı ve yapılıyor"

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, "Etrafımızda ciddi krizler var. Kuzeyde, güneyde soykırım var. Öbür tarafta haksız bir saldırı var. Bunlarla alakalı Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti olabildiğince barış ve huzur için bölgenin kontrol altına girmesi, akan kanın durması ve barışın sağlanması için ciddi gayretler sarf ediliyor. Bunlar yapılırken diğer taraftan da asil milletimiz için yapılması gereken ne varsa bunları da aksama olmadan yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Anadolu'nun parlayan yıldızı olan, her zaman burada olmaktan dolayı şeref duyduğumuz Kayseri'de de büyük hizmetler yapıldı ve yapılıyor. İnşallah önümüzdeki bunlar artarak devam edecek" şeklinde konuştu.

"Kayseri tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi olan bir şehir oldu"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak temel hedeflerimizden biri, halkımıza her yaşta, her düzeyde bilgiye erişim imkanı sunmak; okuma kültürünü yaygınlaştırmak ve kütüphaneleri sadece kitap okunan değil, hayatın içinde yaşayan, paylaşımın ve üretimin merkezleri haline getirmektir. Bakanlığımıza bağlı olarak toplamda 28 halk kütüphanesinin bulunduğu Kayseri'mize bugün çok kapsamlı, çağın ihtiyaçlarına uygun ve teknolojik altyapısı güçlü yeni bir kütüphaneyi daha kazandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın adını taşıyan 'Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi' içerisinde, 'Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımlarına Destek Projesi' kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte inşa edilen bu yeni kütüphane binası, 6 bin 200 metrekarelik geniş kullanım alanıyla şehrimize değer katan prestijli bir kültür yatırımıdır. Toplam üç kattan oluşan bu kütüphane binamız, çok yönlü yapısıyla yalnızca kitap okunan bir mekan olmanın ötesinde; bilginin üretildiği, fikirlerin yeşerdiği, çocuklarımızın hem öğrenme hem de sanatsal ve kültürel etkinliklerle gelişim fırsatı bulacağı bir yaşam alanı olarak hizmet verecektir. Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'ni de aynı düşünceden hareketle halkımızın hizmetine sunmuştuk. Rami Kütüphanemiz 2 yılda 6 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphanenin, beş üniversiteye ve yaklaşık 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Kayseri'de, hem gençlerimiz hem de Kayseri halkı tarafından büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. 900'e yakın oturum kapasitesi ve 124 bin kitaplık zengin koleksiyonuyla öne çıkan bu kıymetli merkezde; bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 0-3 ve 4-6 yaş grubu bölümleri de yer alıyor. Gençler ve yetişkinler için okuma ve araştırma salonları ile birlikte multimedya alanları da kullanıcılara hizmet verecek. Kütüphanemizde ayrıca; gençlerimiz, öğrencilerimiz için 'maker', 'kimya', 'matematik' ve 'zeka atölyeleri' de yer alacak. Konferans salonu, cep sineması, süreli yayınlar bölümü, kent kitaplığı, gazete arşivi ve özel eserler koleksiyonu ile bu kütüphane, çok yönlü bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Kayseri'miz tarih boyunca ilim ve irfanın merkezi olmuş, sayısız alim ve düşünür yetiştirmiş bir şehrimizdir. Bu topraklara böylesi büyük ve donanımlı bir kütüphane kazandırmak, geçmişin birikimini geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bir parçasıdır. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza vizyoner liderliği için, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu değerli katkılarından dolayı, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yeni kütüphanemizin Kayseri'mize, milletimize ve tüm kültür hayatımıza hayırlı olmasını dilerken sizleri saygıyla selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç'tan Gesi Bağları türküsü

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve Kayseri protokolü kütüphanenin bölümlerini gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Burada öğrencilerin konserini dinleyen Büyükkılıç, Kayseri'nin yöresel türkülerinden Gesi Bağları'nı seslendirdi.

Büyükşehir'den 105 milyon TL yatırım

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplamda 105 milyon 757 bin TL'lik bir yatırımla hayata geçirilen kütüphane, sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin sayılı kültürel merkezlerinden biri olacak. Toplam 6 bin 100 metrekare kullanım alanına sahip olan ve 124 bin kitap kapasitesine ulaşan kütüphane, 0-3 yaş bebek alanından gençlik salonlarına, 7/24 çalışma salonlarından maker ve bilim atölyelerine kadar birçok özel alana ev sahipliği yapıyor. Ayrıca İl Halk Kütüphanesi, 156 kişilik konferans salonu, 50 kişilik cep sineması, kent kitaplığı, süreli yayınlar bölümü ve Mimarsinan Çizim ile Müze Salonu gibi bölümlerle donatıldı. Toplam 860 kişi oturum kapasitesine sahip kütüphanede, 809 kitaplık ve 2 bin 657 metre uzunluğunda kitap rafı yer alıyor. Kütüphane, 431 kişilik çalışma masası kapasitesi, 700 kişilik oturma düzeni ve 48 kişilik internet erişim merkeziyle özellikle öğrenciler ve araştırmacılar için önemli bir merkez olmayı hedefliyor. - KAYSERİ