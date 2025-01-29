Bakan Fidan: Suriye\'nin istikrarı ve gelişimiyle bölgesel istikrar ve güvenlik sağlanacak (2)

Politika

'TÜM BU KONULARI TEKNİK DÜZEYDE ELE ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan Dışişleri, Ticaret, Ekonomi ve Ulaştırma bakanlarının katılımıyla düzenlenen '3'lü Mekanizma Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Burada konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hacim olarak dünyanın en büyük ticaretinin, Asya ile Avrupa arasında gerçekleştiğini belirterek, "Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan bu güzergahın tam da merkezinde yer almaktalar. COVID-19 sebebiyle Rusya- Ukrayna savaşı ve Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanmasına sebep oldu. Bu durumun küresel düzeyde çok ciddi ekonomik yansımaları oldu. Neticede şu gerçek bir kez daha ortaya çıktı ki Asya ile Avrupa kıtaları arasında en güvenilir, en hızlı ve ekonomik güzergah Orta Asya-Hazar Denizi- Güney Kafkasya ve Türkiye hattıdır. Bugünkü toplantımızda Orta Koridora yönelik altyapı çalışmalarımızı ve ortak faaliyetlerimizi değerlendirdik. Gümrük uygulamaları ve mevzuatların uyumlaştırılması konusunu ele aldık. Elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması için yapılabilecekleri değerlendirdik. Buna ilaveten ticaretteki engellerin aşamalı biçimde kaldırılması yönünde atılabilecek adımları görüştük. Tüm bu konuları teknik düzeyde ele almaya devam edeceğiz" dedi.

'ANKARA BİLDİRİSİNİ İMZALADIK'

Bakan Fidan, "Toplantımızın sonunda Ankara bildirisini imzaladık. Bildiriyle ticaret, yatırım, lojistik ve transit taşımacılık alanlarında atılacak adımları kayda geçirmiş olduk. Altyapı projelerine hız verilmesini kararlaştırdık. Öncelikli sektörlerde yatırımların teşvik edilmesi hususunda mutabık kaldık. Bildirimizin ekindeki eylem planıyla da önümüzdeki dönem için izleyeceğimiz yol haritasını belirledik. Eş zamanlı olarak enerji krizi, düzensiz göç baskısı, terör ve aşırıcılık gibi sınamalarla karşı karşıyayız. Bugün düzenlediğimiz toplantıda ayrıca Rusya-Ukrayna savaşını, Orta Doğu'daki gelişmeleri ve Afganistan'daki durumu da ele aldık. Türk dünyası olarak Ukrayna'da adil ve kalıcı barışı destekliyoruz. Afganistan'ın izole edilmemesi ve bu ülkenin komşularıyla barış içinde yaşaması gerektiğini savunuyoruz. İsrail- Filistin ihtilafının kalıcı çözümü için '67 sınırları' temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına desteğimizi vurgulamaktayız. Bugün ayrıca Suriye'deki durumu da ele aldık. Biz egemenliğini tam olarak tesis etmiş, terörden arınmış, istikrar ve refaha kavuşmuş bir Suriye görmeyi arzu ediyoruz. Suriye'nin yeniden imarı ve ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumluluklar olduğuna inanıyoruz. Suriye'nin bölgesinde ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'DİPLOMATİK DESTEĞİMİZİ GÖSTERECEĞİMİZİ VURGULADIK'

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ise "Görüşmede, yakın geçmişte Gazze'de elde edilen ateşkesin ve bu ateşkesin devamlılığının önemi vurgulandı. Aynı zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletler Teşkilatının Güvenlik Kurulunun şartnamesine uygun olarak İsrail-Filistin savaşının, 2 devlet sorununun çözülmesi Azerbaycan tarafından desteklenmesini ve bundan sonra da diplomatik desteğimizi göstereceğimizi vurguladık. Suriye'deki son gelişmeler çerçevesinde Türkiye'nin pozitif desteği, orada sakinliğin devamı, ülkenin yeniden kurulması ve uluslararası arenada aktifliğinin kazanılmasının öneminden konuşuldu" ifadelerini kullandı.

'İKİLİ İLİŞKİLER İÇİN YENİ FIRSATLARIN KAPISI AÇILACAKTIR'

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov da Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihi açıdan en yüksek gelişme noktasına ulaştığını belirterek, "Geçen sene Türkiye Cumhuriyeti ile kapsamlı stratejik ortaklığın derinleştirilmesine ilişkin ortak bildiri imzalanmış, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz müttefiklik düzeyine çıkarılmıştır. Bu üçlü iş birliğinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olmakla beraber aynı zamanda stratejik çıkarlara dayalı ikili ilişkiler için yeni fırsatların kapısını açacaktır. Son yıllarda ikili ve çok taraflı formatlarda iş birliğimiz daha önce görülmemiş bir düzeyde güçlenmiş, yeni dinamikler ve pratik yönler kazanmıştır. Meslektaşlarımızla Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye arasındaki bölgesel, uluslararası politika, ticaret, ekonomi, yatırımlar, ulaştırma alanlarındaki stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesi konularını ele almış bulunmaktayız. Görüşmemizde bu alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak yeni öneriler geliştirdik. Uluslararası kurumlar kapsamındaki diyaloğun sistemli bir şekilde geliştirilmesi konusunda mutabakata vardık. Ülkelerimizin küresel alanda ortak çıkarlarını yetkin biçimde öne çıkarmak, uluslararası gündemin temel konularına yönelik ortak bir yaklaşım sergilemek her zamankinden daha önemli hale gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.