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Bakan Göktaş, medya kuruluşlarını sorumlu davranmaya çağırdı - Son Dakika

Bakan Göktaş, medya kuruluşlarını sorumlu davranmaya çağırdı

Son Güncelleme: 03.11.2023 18:07

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, medya içeriklerinin aile, çocuk ve gençler üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için medya kuruluşlarını sorumlu davranmaya çağırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sakla Beni" isimli televizyon dizisinde çocuklarla ilgili ihmal ve istismar şüphesi uyandırabilecek bazı sahnelerle ilişkin, dizi yayınlanmadan önce RTÜK'e başvurduklarını, böyle bir senaryoda çocukların kullanılmasını kesinlikle tasvip etmediklerini açıkladı.

"RTÜK'E DEĞERLENDİRME TALEBİMİZİ İLETTİK"

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, perşembe akşamı televizyon ekranlarında yayınlanan "Sakla Beni" adlı dizide, çocuklarla ilgili kamuoyunda da eleştirilere sebep olan sahnelere ilişkin açıklama yaptı. Dizide yer alan bir bölümde çocukların psikolojik iyilik hallerini gözetmeyen sahnelere yer verildiğini belirten Göktaş, şunları kaydetti: "Söz konusu sahnelerin çocuğa yönelik ihmal ve istismar şüphesi uyandırabileceği ve bu kapsamda RTÜK uzmanları tarafından değerlendirilmesi yönündeki talebimiz ise dizi henüz yayınlanmadan 23 Ekim 2023 tarihinde RTÜK'e iletilmiştir.
Çocuklarımızı her türlü ihmal, şiddet, istismardan koruma noktasında medyayı önemli paydaşlarımızdan biri olarak gördüğümüzü her fırsatta ifade ederken böyle bir senaryoda çocuklarımızın kullanılmış olması kesinlikle tasvip etmediğimiz ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Toplumun geneline hitap eden medya içeriklerinin özellikle aile, çocuk ve gençlerimiz üzerinde oluşturabileceği olumsuz etkilerin önlenmesi hususunda bir kere daha tüm medya kuruluşlarımızı gerekli hassasiyeti göstermeye ve sorumlu davranmaya davet ediyorum."

Bakan Göktaş, medya kuruluşlarını sorumlu davranmaya çağırdı

SAKLA BENİ DİZİSİNDE NE OLDU?

Cemre Baysel, Uraz Kaygılaroğlu, Asude Kelebek, Şenay Gürler gibi isimlerin başrolü paylaştığı Star TV'nin yeni dizisi Sakla Beni dizisinin ilk bölümünde iki çocuğun arasında geçen sahne izleyicilerin tepkisini çekti. Dizinin ilk bölümünde Naz, Mete ve İncila'nın yıllar önceki halleri ekrana getirildi. Sahnede Mete ve Naz odada tek başına konuşurken İncila da uzaktan onları izliyor. Naz, Mete'ye "Bu iki kişilik bir oyun, büyüklerin oynadığı bir oyun... Ben merak ediyorum sen etmiyor musun? Hadi evcilik oynayalım" diyerek yanına çekiyor. Mete ile odada yalnız kalan Naz, bir anda çığlık atarken aileler de odaya koşuyor. Kızını kucağına alan baba, Mete'nin annesine dönerek "Bitirdiniz bizi" diyor. Yıllar sonra evlenmelerine karar verilen çocukların arasında geçen sahneye tepki gösteren izleyiciler, RTÜK'e çağrı yaptı.

Bakan Göktaş, medya kuruluşlarını sorumlu davranmaya çağırdı
Bakan Göktaş, medya kuruluşlarını sorumlu davranmaya çağırdı
Sakla Beni dizisinde çocuklar arasında geçen sahne izleyicileri kızdırdı
Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş, medya kuruluşlarını sorumlu davranmaya çağırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Göktaş, medya kuruluşlarını sorumlu davranmaya çağırdı - Son Dakika
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