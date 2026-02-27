Bakan Gürlek: Türkiye Oyun Kurucu Modeline Geçti - Son Dakika
Bakan Gürlek: Türkiye Oyun Kurucu Modeline Geçti

Bakan Gürlek: Türkiye Oyun Kurucu Modeline Geçti
27.02.2026 17:28
Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, " Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni anayasayla da bu süreci taçlandıracağız." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e gelen Bakan Gürlek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ve partililerle buluştu.

Ziyarette Gürlek'in telefonundan partililere seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nevşehir teşkilatımızın değerli mensupları, sizleri ramazan ayının anlamlı gününde en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun, geleceğiniz aydınlık olsun. 30 yılı aşkın süreden sonra Nevşehir'den böyle bir kardeşimizi bakan olarak açıklamak olmaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyorum. Nevşehir'e ve ülkemize hayırlı olsun diyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması salonda alkış aldı.

"İnsan, kendi evinde huzur bulur"

Gürlek, bakan olduktan sonra ilk ziyaretini Nevşehir'e yaptığını belirterek, "İnsan, kendi evinde huzur bulur. Burası da benim evim. Beni çok sıcak karşıladınız. Beni adeta bağrınıza bastınız. Öncelikle sıcak karşıladığınız, bağrınıza bastığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Nevşehir'e Adalet Bakanı olarak değil sizlerin kardeşi olarak geldim." dedi.

Adalet Bakanlığı görevinin gelip geçici olduğunu dile getiren Gürlek, "Önemli olan Nevşehir'in geleceği. Nevşehir'e hizmet için geldik. Az önce Cumhurbaşkanımız da sağ olsun bizi kırmadı. Özellikle 33 yıl sonra bu topraklardan bir bakan çıkmasının heyecanını bekleyen insanların olduğunu söyledim yolda. O da dedi ki 'Ben de bir selam vereyim.' Cumhurbaşkanımız da heyecanımızı paylaştı. Onun da size selamları var." ifadelerini kullandı.

"Artık terör belasından kurtuluyoruz"

Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine girildiğini söyledi.

"Artık terör belasından kurtuluyoruz." diyen Bakan Gürlek, şunları kaydetti:"

"Sahada güçlü olmamız lazım. Teşkilatlarımızın, insanların gönlüne dokunması lazım. Ramazan ayı, bereket ayı, gönül ayı, fakir sofralarında boy göstermeliyiz. Garibanlarla oturmalıyız, onların dertlerini dinlemeliyiz. Nevşehir'in sorunlarını ben biliyorum. Elimden geldiğince sadece kendi bakanlığımla ilgili değil diğer bakanlıklarla da sorunları paylaşacağım, çözüme kavuşturacağız. Nevşehir'in en büyük sorunu çevre yolu. Bu konuda dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüştük. İnşallah bu ay sonu ihale açıklanacak. Kısa sürede de ihaleye başlanacak. İnşallah çevre yolu sorunu çözülecek. Burada Acıgöl'den hemşehrilerim de var. Buradan da söz veriyorum, inşallah Acıgöl Adliyemizi açacağız."

23 yıldan beri AK Parti, üzerine koyarak gidiyor. AK Parti, bir çığır açtı. Türkiye, şu an bölgenin gücü. Gördünüz, etrafımız ateş çemberi. Irak'ta, Suriye'de neler oluyor? Türkiye, artık oyun kurucu modeline geldi. Artık bu gömlek bize dar geliyor. İnşallah yeni anayasayla da bu süreci taçlandıracağız. Benim sizden, teşkilattan özel olarak beklentilerim var. Nevşehir benim memleketim. Sağ olun, beni çok sıcak karşıladınız, bağrınıza bastınız. İnşallah seçimlerde de aynı sıcaklığı bütün evleri, bütün haneleri, bütün vatandaşları tek tek gezerek göstermenizi istiyoruz."

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Gürlek, "Biz, ancak bir ve beraber olursak, kardeşlik hukukunda aynı yolda yürürsek tüm Türkiye olarak başaramayacağımız şey yok. Bu saatten sonra da birlik, beraberlik, kardeşlik hukukuyla toplumun tamamını kucaklayarak daha da ileri seviyeye geçeceğiz, daha ileri günler göreceğiz. Ben tekrardan hayırlı ramazanlar diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

