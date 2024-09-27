AK Parti Bilecik'te, Birlik ve Gelecek Vurgusu - Son Dakika
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Politika

AK Parti Bilecik'te, Birlik ve Gelecek Vurgusu

AK Parti Bilecik\'te, Birlik ve Gelecek Vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bilecik'te düzenlenen programda AK Parti'nin millet hareketi olduğunu vurguladı. Bakan Işıkhan, partinin seçimlerden bağımsız olarak halkla iç içe olduğunu ve değişimin sokaklardan başladığını belirtti. 'Türkiye Yüzyılı' vurgusuyla geçmişten gelen değerlere sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, 81 ilde Türkiye Buluşmaları gerçekleştireceklerini ve halkla bire bir temasın önemine değindi.

27.09.2024 12:21
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, " AK Parti, hiçbir zaman seçimden seçime sahaya çıkan, seçimden seçime vatandaşını hatırlayan bir parti olmamıştır. Çünkü AK Parti bir vesayet hareketi değil, millet hareketidir. Kurulduğu günden bu yana sokaklardadır, halkımızın içindedir. AK Parti değişimi, sokaklardan sahalardan başlatmış bir partidir" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çeşitli programlara katılmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Işıkhan, Valilik bahçesinde Vali Şefik Aygöl'ün yanı sıra AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve daire müdürleri tarafından karşılandı. Valilik bahçesine fidan dikip, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Işıkhan, Vali Şefik Aygöl'ü de makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı. AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'na geçen Bakan Işıkhan, 'Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. Bakan Işıkhan'ın yanı sıra toplantı da AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, İl Başkanı Serkan Yıldırım ve çok sayıda partili yer aldı.

'BURASI, BİRLİK RUHUNU TAŞIDIĞIMIZ YER'

Bakan Işıkhan, "Burası, 700 yıl önce toprağa dikilip, bütün dünyaya kök saldığımız, 3 kıta 7 iklime barışı, selameti ve birlik ruhunu taşıdığımız yer. 'Türkiye Yüzyılı' da inanıyorum ki yine bu topraklarda gelişecektir. Şunu unutmamalıyız ki hangi alanda olursa olsun, evvelini, kökünü, geldiği yeri inkar eden topluluklar geleceğe ait asla bir söz, bir eser bırakamaz. Hiç kuşkusuz ecdadımız bu hakikati bilerek, bugün dahi, yolumuza ışık tutan, bizlere rehberlik eden kadim bir dünya görüşünü bizlere miras bırakmıştır. Emeğin ve alın terinin kutlu temsilcileri olan, Ahilerin Piri Şeyh Edebali'nin asırlar öncesinden bugüne, bizlere miras bıraktığı 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ahlakı ve öğüdü, bugün hala devletimizin aziz milletimizle olan rabıtasını her an yeniden ihya ve inşa etmektedir. Bu anlayış bizlere temeli sağlam bir ekonomi, güçlü bir devlet geleneği ve zengin kültürümüzü ayakta tutacak kalıcı eserler kazandırmıştır" dedi.

'BU TOPRAKLARDAN DÜNYAYA ADALETLE HÜKMETTİK'

AK Parti olarak bu mirasa sahip çıkmak için çalıştıklarını kaydeden Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

"Bugün bize düşen ise bu mirasa sahip çıkmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti'nin 23 yıldır mücadelesini verdiği dava da işte bu mirasa sahip çıkma davasıdır. Bu motivasyonla çeyrek asra yaklaşan bir zaman dilimine, sayısız eser, gönlünü kazandığımız milyonlarca insan ve kapsamı sınırlarımızı aşan büyük bir gelecek vizyonu sığdırdık. Yerel yönetimlerden dış politikaya, sağlık politikalarından uzay teknolojisine kadar her alanda attığımız adımı ülkemizin ve milletimizin geleceğini düşünerek attık. Bu topraklardan dünyaya adaletle hükmettik. Bugün de 'Daha adil bir dünya mümkün' anlayışıyla küresel adaletin yeniden tesisine katkıda bulunacak ve buna öncülük edecek adımlar atacağımıza inanıyoruz. Son yüzyılda, art arda yaşanan birçok savaş, katliam ve soykırım mevcut adalet, özgürlük ve insan hakları söylemlerinin hepsinin birer masaldan ibaret olduğunu, her bir kavramın kendi içerisinde acımasız bir çifte standart taşıdığını bütün dünyaya kanıtlamıştır. Bu gerçeğin son çarpıcı kanıtı ise yaklaşık 1 yıldır bütün insanlığın gözü önünde paramparça edilen Gazze olmuştur."

'BİZİM BU MİLLETE SÖZÜMÜZ VAR'

Partisinin kongre sürecine de değinen Bakan Işıkhan, "Kongrelere giden süreçte 81 ilde, 'Türkiye Buluşmaları'mızı gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bilecik de çok iyi bilir ki AK Parti, hiçbir zaman seçimden seçime sahaya çıkan, seçimden seçime vatandaşını hatırlayan bir parti olmamıştır. Çünkü AK Parti bir vesayet hareketi değil, millet hareketidir. Kurulduğu günden bu yana sokaklardadır, halkımızın içindedir. AK Parti değişimi, sokaklardan sahalardan başlatmış bir partidir. 81 il 922 ilçenin tamamında; halkımızla bire bir teması olan Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Aziz milletimizin bizlere verdiği bu sorumluluğu devir aldığımız bayrağı en iyi noktaya taşıyana kadar da yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim bu millete sözümüz var. Son 23 yılda Türkiye'yi, mahallelerimizden başlayarak büyüttük, geliştirdik, bugünlere getirdik. İnşallah bugünden sonra da yine mahallelerimize kadar ulaşarak ne kadar sorunumuz varsa çözmenin gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika AK Parti Bilecik'te, Birlik ve Gelecek Vurgusu - Son Dakika

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