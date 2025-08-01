Bakan Kurum: 300 Bininci Konutun Anahtarları Ağustos\'ta Teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ağustos ayı içinde 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da Malatya'mızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle teslim edeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda ve incelemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi. Bakan Kurum, Antakya ilçesinin en önemli caddelerinden olan ve 6 Şubat depremlerinde çok sayıda binanın yıkıldığı Atatürk Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi. Bakan Kurum, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, "Ağustos ayı içinde 300 bininci konutumuzun anahtarlarını da Malatya'mızda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle teslim edeceğiz. 2025 yılının sonuna geldiğimizde toplam 453 bin bağımsız bölümü tamamlamış ve her bir depremzede kardeşimizi yeni yuvasına kavuşturmuş olacağız. Birileri görmesin, duymasın, bizim milletimizle bu mutluluğumuza ortak olmasın. Onlar, hayallerinin bile ulaşamadığı eserlerimizi küçümsesin; biz onlara inat 11 ilimizi ayağa kaldıracağız. İnanın yılsonu geldiğinde bugün bu eserleri küçümseyenlerin hepsi susacak ve kimse tek bir kelime konuşamayacak" dedi.

"11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396'sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır"

Orman yangınlarında 11 ilde 396'sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birimin etkilendiğini söyleyen Bakan Kurum, "Asrın felaketinin ardından inşa çalışmalarımız aralıksız devam ederken, ülkemiz genelinde meydana gelen yangın afetlerini de yakından takip ettik. Ne yazık ki yangınlar birçok yerleşim yerini de etkiledi. Bazı evlerimiz ile iş yerlerimizde ciddi hasarlar ve yıkımlar meydana geldi. Bu süreçte tüm ekiplerimizle birlikte yangın bölgelerinde hasar tespit çalışmalarını hızla tamamladık. Ekiplerimizin incelemeleri sonucunda İzmir, Bilecik, Bursa, Karabük, Aydın, Çanakkale, Tekirdağ, Antalya, Hatay, Sakarya ve Uşak'ta 11 ilimizde çıkan yangınlardan etkilenen yapı sayımız 396'sı konut olmak üzere toplam 632 bağımsız birime ulaşmıştır. Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar; devletimiz, maddi ve manevi tüm imkanlarıyla milletimizin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Dün nasıl ki Antalya ve Muğla'daki yangınların ardından tüm zararları giderip yeni yuvalarımızı inşa ettiysek, deprem bölgesinde hep birlikte ayağa kalktıysak, yangından etkilenen illerimizde de yeni yuvalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Bu kapsamda İzmir ve Bilecik'te AFAD hak sahipliği çalışmalarını tamamladı. Hak sahibi vatandaşlarımız için Bilecik'te 69, İzmir Ödemiş'te 138, Seferihisar'da 143 olmak üzere toplamda 350 konutun ihale sürecine başladık. Bu ay içinde temelleri atacak, hızla yapımına başlayacağız. En geç 1 yıl içinde de tamamlayacağız. Ayrıca yangından etkilenen bölgelerde ahır, iş yeri, köy konağı ve cami gibi yapıların inşası için de proje çalışmalarımızı tamamladık. Yer seçimi süreçlerinin sonuçlanmasının ardından buralarda da inşaat çalışmalarına başlayacağız. Ben orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yeşil vatan için canı pahasına çalışan tüm kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun diyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY