Bakan Kurum'dan Gaziantep Açıklamaları

20.02.2026 19:30
Bakan Kurum, Gaziantep'te konut projeleri ve deprem sonrası yapılan çalışmaları anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Burada ortaya çıkan şey, betonun ve demirin ötesinde bir devlet kudretidir. En zor gününde milletinin yükünü omuzlayan bir iradedir. Umudu bekletmeyen, hayatı ertelemeyen bir Türkiye kararlılığıdır." dedi.

"İlk evim, ilk iftarım" projesi kapsamında Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iftar programına katılan Kurum, burada yaptığı konuşmada, "Ev Sahibi Türkiye" yolculuğunda Gaziantep'te 13 bin 890 konutun kura sevincine birlikte ortak olduklarını söyledi."

Nurdağı'nda yeniden ayağa kalkan hayatın, yeniden kurulan düzenin ve yeniden yanan ocakların sevincine şahitlik ettiklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Bizi aynı sofrada buluşturan, bu şehre hizmet etmeyi, Nurdağı'na destek olmayı nasip eden Rabb'ime hamdediyorum. 6 Şubat sabahı da burada, Nurdağı'nda hep beraberdik. O gün bu sokaklarda, bir o yana bir bu yana nefes nefese koştururken, hayatların sarsıldığına, sokakların sustuğuna, ocaklarımızın söndüğüne şahit olmak büyük bir acıydı. Karşı karşıya olduğumuz yıkım, alışılmışın dışında bir büyüklükteydi. Bu yüzden ortaya koyduğumuz irade de sıradan olamazdı."

"Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız"

O dönem vatandaşlara, "Hiç kimseyi yuvasız bırakmayacağız" diyerek söz verdiklerini hatırlatan Kurum, binlerce şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçiyle gece gündüz demeden çalışarak 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladıklarını anlattı.

Kurum, ortaya çıkan tablonun sadece sabrın değil, devlet aklının, millet iradesinin eseri olduğunu ve bunun devlet aklının sahadaki mührü olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Gaziantep'te, 31 bin konutu hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Burada ortaya çıkan şey, betonun ve demirin ötesinde bir devlet kudretidir. En zor gününde milletinin yükünü omuzlayan bir iradedir. Umudu bekletmeyen, hayatı ertelemeyen bir Türkiye kararlılığıdır. Çünkü böylesine geniş bir coğrafyada, böylesine kısa sürede, bu ölçekte bir yeniden inşayı başarmak ancak Türkiye'nin gücüyle mümkündür. İşte bu anlayışla bugün de 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında 13 bin 890 yeni yuvamızı Gaziantepli kardeşlerimize kazandırıyoruz. İnşallah en kısa sürede konutlarımızın temellerini atacak, hızla tamamlayacağız."

"Depremden bu yana felaket üzerinden siyaset kurdular"

Muhalefetin yapılan işlerde kusur bulamayınca masal anlattığını söyleyen Kurum, "Gerçeği söyleyemeyince dedikodu üretiyorlar. Her gittikleri yerde yaptığımız 455 bin konutu konuşuyorlar. Niye konuşuyorlar biliyor musunuz? Çünkü depremden bu yana felaket üzerinden siyaset kurdular. Çünkü bu bölgenin toparlanması, depremzede kardeşlerimizin yuvasına kavuşması işlerine gelmiyor. Şimdi o zemin ayaklarının altından kayıyor." dedi.

Kurum, "Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk. Biz söz söylemedik, şehirlerimizi ihya etmek için canla başla çalıştık." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Açık söylüyorum, siz (muhalefet) bu yaptıklarımızın ne aynısını yapabilirsiniz ne de bu aziz milletimizin önüne koyacak bir hayalini, maketini, demosunu gösterebilirsiniz. Bugün burada gördüklerim karşısında Rabb'ime, bizi sizlere mahcup etmediği için şükrediyorum. Sizlerin gözlerinin içindeki sevinci gördükçe, yuvalarına kavuşan anneleri, sokakta koşturan çocuklarımızı gördükçe huzur buluyorum. Gaziantep için, deprem bölgemizdeki tüm illerimiz için emek veren herkese, fikriyle yol açanlara, kalbiyle inananlara, alın teriyle inşa edenlere buradan selam olsun."

Buraya yolu düşenlerden olmadıklarını anlatan Kurum, "Biz bu şehrin acısında da vardık, sevincinde de vardık. Allah ömür verdikçe de burada olmaya devam edeceğiz. Liderimiz, Cumhurbaşkanı'mız ile daha nice seneler hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

