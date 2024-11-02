Bakan Kurum, Malatya\'da Deprem Çalışmalarını Anlattı

Politika

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kardeşliğimizi pekiştirmek için açtığımız tarihi fırsat penceresi ayrıdır, terörle her mevzide mücadele etmek ayrıdır" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi program, devam eden ve tamamlanan çalışmaları yerinde görmek için Malatya'ya geldi. Büyükşehir Belediye binasında İl Koordinasyon Toplantısına başkanlık yapan Kurum, kapılarını 25 Eylül'de açan 10'uncu Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı'nı ziyaret etti. Bakan Kurum için fuar merkezi toplantı salonunda 'Fahri Hemşehrilik Beratı Takdim Töreni' düzenlendi. Törene; Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, milletvekilleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, 2024 yılının sonuna kadar depremin etkilediği 11 kentte 201 bin 688 bağımsız bölümün afetzedelere teslim edileceğini söyledi.

Depremin ardından, 90 gün içinde 180 bin konutun yapımına başladıklarını belirten Bakan Kurum, "Bugün bereketli topraklarıyla Anadolu'nun kalbinde bir mücevher gibi parlayan, Malatya'mızdayız. Asrın felaketinin ardından Malatya'mızın samimi, sıcak insanlarıyla, sizlerle böylesine anlamlı bir programda, bölgemizin en büyük kitap fuarında birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Malatyalı kardeşlerimizin elinden Fahri Hemşerilik Beratını almanın, Battal Gazi'nin, merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın hemşerisi olmanın gururunu, heyecanını, mutluluğunu yaşıyorum. Ben bu onuru bize layık gören Malatyalılara, çok teşekkür ediyorum. Nice tarihi şahsiyetlerin irfanıyla yoğrulan Malatya'mız; gönül ve vicdan kalemizdir" dedi.

'HAYAT YENİDEN NORMALE DÖNÜYOR'

Bakan Kurum, 6 Şubat depreminin ardından hemen çalışmaların başladığını kaydederek, "Asrın felaketinde insanın kederli gününde kendisiyle birlikte üzüleceği, yaralarını beraber saracağı bir dosta ihtiyacı olduğu bilinciyle hareket ettik. Devlet olarak vatandaşımıza başını güvenle yaslayacağı bir omuz olduk, dost olduk, kardeş olduk. Bir yandan yaralarımızı sararken diğer yandan afetzede kardeşlerimizin bir an önce sıcak yuvalarına kavuşması için koştuk. Depremin ardından, 90 gün içinde 180 bin konutumuzun yapımına başladık. O gün vatandaşlarımıza verdiğimiz ne kadar söz varsa hepsini yerine getirmeye devam ediyoruz. Bugün, deprem bölgesini dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürdük. 1900 şantiyede, 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle canla başla çalışıyoruz. Hamdolsun asrın felaketinden sonra hayat yeniden normale dönüyor. İşte bugün burada gerçekleştirilen kitap fuarımız da bunun en güzel örneğidir. Bakanlık olarak 17 bin 438'i Malatya'mızda olmak üzere toplamda 130 bin 565 konut ve iş yerini hak sahibi depremzede kardeşlerimize teslim ettik. Bugüne kadar 331 bin 160 konut ve 19 bin 270 iş yerimiz olmak üzere toplam 350 bin 430 bağımsız bölümün ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah 2024 yılının sonuna kadar 27 bin 243'ü Malatya'mızda olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölümü afetzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. ve 2025 yılının sonuna geldiğimize Malatya'mızda 79 bin 702 konut ve iş yerini, deprem bölgemizin tamamında ise 452 bin 934 bağımsız bölümü inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ TERÖRSÜZ TÜRKİYE'

Bakan Kurum, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'ye karşı saldırısına ve Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa değinerek, Türkiye'nin her alanda bir dönüm noktasında olduğunu belirtti.

Hedefin terörsüz Türkiye olduğunu kaydeden Kurum, "Türkiye, siyasi, ekonomik, kültürel olmak üzere her alanda tarihi bir dönüm noktasındadır. Bölge olarak, çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz. İşte etrafımızda görüyoruz. Terör devleti İsrail, Gazze'de masum sivilleri öldürüyor. Yetmiyor, Lübnan'a ve Suriye'ye saldırıyorlar. Hemen kuzeyimizde; Ukrayna ile Rusya savaşıyor. Bölge deyim yerindeyse pimi çekilmiş bomba gibi duruyor. Şimdi tam da bu konjonktürde, terör örgütü PKK, sahiplerinden aldığı talimatla ülkemize karşı terör eylemleri gerçekleştiriyor, milletimizin canına kast ediyor. Ama biz bunlara pabuç bırakacak değiliz. Bunları nasıl Türkiye'nin dışına çıkarttıysak, o saklandıkları Irak'ta da, Suriye'de de bulacağız, bir bir inlerine gireceğiz, tepelerine çökeceğiz. Bizim hedefimiz, terörsüz bir Türkiye'dir. Terör örgütlerinin tasfiye edildiği, huzurun egemen olduğu bir Türkiye'dir. Yarınlarımız için, çocuklarımız için bu hedeften dönüş yoktur. Biz bu yolda yürürken Türk siyasetini normalleştirelim, birbirimizle konuşabilelim, demokrasiyi güçlendirelim istiyoruz. İstiyoruz ki birlikteliğimiz güçlensin, iç kalemizi tahkim edelim, dünyada gerilimler artarken biz tek bir vücut olalım ve geleceğe kardeşçe yürüyelim. Tüm kesim ve partilerden milletin beklentisi açıktır. Türkiye'nin birliğine, dirliğine destek olmalarıdır. Kendilerini Türkiye hikayesinin bir parçası olarak görmeleridir. Tüm memleketi ilgilendiren konularda partiler üstü bir bakış ortaya koymalarıdır. Kardeşliğimize katkı sunmalarıdır. Ayrıştırıcı değil birleştirici olmaları, hukuku ve adaleti her şeyin üzerinde tutmalarıdır. Şunun altını kalın çizgilerle çizmemiz şarttır. Kardeşliğimizi pekiştirmek için açtığımız tarihi fırsat penceresi ayrıdır, terörle her mevzide mücadele etmek ayrıdır. Türkiye hem kardeşliğimiz için en cesur adımları atmaya hem de terörle, terörü destekleyenlerle otobüslerin üstüne çıkıp yargıyı tehdit edenlerle, adaleti baltalamaya çalışanlarla sonuna kadar mücadele etmeye azimlidir, kararlıdır, dirayetlidir. Biz de inşallah birlik ve beraberliğimizle tüm bu sorunların üstesinden geleceğiz. TUSAŞ'ta çalışan mühendis kardeşlerimizin ifadesiyle herkese inat daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, yeniden büyük Türkiye'yi hep birlikte kuracağız "diye konuştu.

Bakan Kurum'a konuşmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilen 'Fahri Hemşehrilik Beratı' takdim edildi.